Vučić najavio nove važne avio-linije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras, uoči posjete predsjednika Kine Si Đinpinga Srbiji, da je Srbija zahvaljujući saradnji sa Pekingom, dobila mnogo, a jedna od tih stvari je i direktna avio linija do Tjenđina, i naglasio da uskoro dobijaju i drugu do Šangaja, ali i da je u planu i treća, koja će povezivati Beograd i Guangžou.

"Imamo liniju prema Tjenđinu, koja je ustvari linija do Pekinga. Uskoro ćemo da imamo liniju još jednu do Šangaja i treću do Guangžou", rekao je on i naglasio da su u toku pregovori i za otvaranje direktne linije, poslije Njujorka i Čikaga, do Majamija.

Razmišljamo i oko uvođenja linije do Seula, kazao je Vučić i naglasio da bi sve te linije bile od izuzetnog značaja za nas kao zemlju, prenosi Tanjug.

