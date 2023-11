Vuk s Wall Streeta: Od uličnog prodavača do kralja berze (VIDEO)

ZAGREB - – Na početku karijere jedna osoba mi je rekla sljedeće: ili ćeš postati najbolji prodavač na svijetu ili ćeš završiti u zatvoru. Na kraju se ostvarilo oboje – poručio je Jordan Belfort, poznatiji kao Vuk s Wall Streeta mnoštvu koje se okupilo na nedavnoj konferenciji The Wolf Strikes Again u Zagrebu.

Krajem osamdesetih godina 20. vijeka osnovao je brokersku kuću Stretton Oakmont Financial Company, zaradio stotine miliona dolara, razvio ovisnost o narkoticima, te na kraju završio iza rešetaka.

"U toj kući su radili odbačeni sinovi i kćerke siromašnih kasti New Yorka. Zato smo se orijentirali samo na prodavanje srednjoj i nižoj klasi. Da nije bilo Strettona vjerojatno bi cijeli život proveli u dućanima ili skladištima, no neobrazovani momci i djevojke zahvaljujući meni došli su do velikog novca. Naučio sam ih kako prodavati – kazao je Belfort koji je priznao krivicu za prevaru s vrijednosnim papirima i pranje novca, pa je 2003. osuđen na četiri godine zatvora", prenio je Jutarnji list.

Kako bi smanjio kaznu, pristao je sarađivati s FBI-om, što u prevodu znači da je izdao svoje dotadašnje saradnike. O tom periodu života nije puno govorio. Iza rešetaka je proveo samo 22 mjeseca. Zatvor u koji je bio smješten, kako sam kaže, nije bio previše opasan.

Nakon izlaska iz kaznionice Belfort postaje motivacioni govornik, te ponovno počinje zarađivati golemi novac. Dvije stvari omogućile su mu novu karijeru: autobiografija koju je napisao u zatvoru, te film Martina Scorsesea gdje je Vuka s Wall Streeta utjelovio Leonardo Di Caprio.

To što je film zapravo bio groteska, a ne afirmacija kapitalizma, malo je koga zanimalo. Belforta najmanje. Tako je i u Zagrebu puštao isječke iz spomenutog filma.

Jordan Belfort publici je pričao i o odrastanju u Njujorku s majkom i ocem računovođama, “koje nisu voljele prodavače ni trgovce”. No Jordan je od malih nogu pokazivao talent za prodaju. Prisjetio se kako je odustao od zubarske škole, radio kao ulični prodavač na Long Islandu, ali i kako mu je biznis koji je razvio propao kad je imao 25 godina, te je bio prisiljen podnijeti zahtjev za bankrot. Nakon toga se počeo zanimati za berzu.

"Bog želi da svako od vas ima novac. Nemojte se bojati biti bogati. Neki misle da novac kvari ljude. To je potpuno krivo vjerovanje. On je poput alkohola. Ako ste dobar čovjek i popijete takav ćete i ostati. No ako ste loša osoba, postat ćete još više zli", poručio je Vuk.

Ako želite biti uspješni u prodaji trebate zadovoljiti tri uslova; morate brzo razmišljati, biti entuzijastični i pokazati se kao ekspert u svom polju, vjeruje Belfort.

No ono što je najvažnije jest, kaže Vuk s Wall Streeta, nikada ne izgubiti vjeru u ono što govorite, odnosno prodajete.

"U moje vrijeme kada bi se to nekome dogodilo, rekli bi da je postao “negativan”. Na toj osobi odmah se moglo vidjeti kako gubi samopouzdanje, prestaje vjerovati u ono što priča dok prodaje i polako počinje nestajati", otkrio je on.

Tvrdi i kako biznismen mora ovladati s dva svijeta da bi bio uspješan; unutrašnjim (vlastita vjerovanja, vizija) i vanjskim (vještine marketinga, tehnike uvjeravanja i vođenja biznisa). Dodao je i kako, prodavanje, baš kao i svako drugo zanimanje ili vještina, ima svoja specifična pravila i logiku koja se može i mora naučiti.

"Volite proizvod koji prodajete, vjerujte sami sebi i vjerujte firmi za koju radite", zaključio je Jordan Belfort.

