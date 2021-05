WAI Moment stigao u BiH - hard seltzer Molson Coorsa BH

WAI Moment, hard seltzer Molson Coorsa BH stigao je u Bosnu i Hercegovinu. Molson Coors BH dio je Molson Coors-a, jednog od najvećih proizvođača pića na svijetu koji je svojim hard seltzerima oduševio potrošače širom svijeta.

WAI Moment je novo osvježavajuće piće koje stiže u tri različita okusa – limeta i menta, tropsko voće i bobičasto voće. Ovaj premium hard seltzer s udjelom alkohola od četiri posto sadrži prirodne arome i dolazi bez umjetnih boja i konzervansa, a istovremeno je veganski i bez glutena. Kao baza koristi se voćno vino (fermentiranu jabučnu bazu), gazirana voda i prirodne arome te sadrži manje od 99 kalorija po limenci. WAI na havajskom znači voda, koja je ujedno i izvor života. Ovaj novi brend govori o optimizmu, prirodnosti i zabavi. Piće je kao stvoreno za svakodnevicu s okusom ljeta.

"Bogatiji za iskustvo iz protekle godine, u ovu smo ušli još spremniji. Ispred nas su mnogi projekti, ali ovaj je zasigurno najveći u 2021. Lansiranjem WAI Momenta širimo svoj portfelj proizvoda, ali i izlazimo iz kategorije piva. Hard seltzeri su u kratkom roku postali brzorastući hit u SAD-u i širom svijeta, a vjerujemo da će ih prepoznati i naši potrošači. Posebnu zahvalu upućujemo našim zaposlenicima koji stoje iza cijelog projekta. Još smo jednom pokazali da smo odličan tim", istaknuo je Dario Gavran, direktor Molson Coorsa za tržište Bosne i Hercegovine.

Vladimir Rosić, menadžer za izvrsnosti brendova i potrošača u Molson Coorsu BH kaže: “Prošle smo godine pokazali kako veliki brendovi i kompanije treba da reaguju na tržišne trendove i izazove, a WAI Moment je upravo to – odlična reakcija na želje potrošača. Ponosni smo što dovodimo WAI Moment u BIH, novi brend koji govori o optimizmu, prirodnosti i zabavi i idealan je za sve koji žele odgovorno uživati. Moram istaknuti da sam veoma ponosan što smo u ovako izazovnom periodu aktivni i što imamo priliku izaći na tržište s nečim novim. Marketinške kampanje pružaju zaista puno mogućnosti za kreativnost i brze reakcije, a naša kompanija je uvijek spremna da odgovori na tržišne trendove tako da smo sigurno da će WAI brend I kampanja biti itekako primjećena na našem tržištu”.

Hard seltzeri su se širom svijeta u posljednjih nekoliko godina pokazali kao jedno od najpopularnijih inovacija, s kontinuiranim trocifrenim rastom na zahtjevnom američkom tržištu. Prema podacima iz 2019. godine, vrijednost tržišta hard seltzera bila je procijenjena na 4,4 milijarde dolara, a analitičari ovom osvježavajućem piću predviđaju rast od 16,2 posto na godišnjoj razini od 2020. do 2027. godine. Očekuje se da će do kraja 2027. vrijednost tržišta narasti na 17 milijardi dolara. Također, neka predviđanja ukazuju kako će to biti jedna od najbrže rastućih kategorija pića u Sjedinjenim Državama u sljedećih pet godina. U Evropi su se nedavno počeli pojavljivati novi brandovi, pa je Bosna i Hercegovina jedna od prvih zemalja u regiji koja svojim potrošačima omogućuje da probaju ovaj globalni hit. Uz Bosnu i Hercegovinu, WAI Moment će biti predstavljen i potrošačima širom zemalja Srednje i Istočne Evrope.