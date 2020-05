Wall Street pao, u aprilu bez posla ostalo 20 miliona Amerikanaca

​Na Wall Streetu su juče Dow Jones i S&P 500 indeks pali, nakon što je objavljeno da je u američkom privatnom sektoru u aprilu bez posla ostalo više od 20 miliona ljudi.

Dow Jones oslabio je 218 bodova ili 0,91 posto, na 23.664 boda, dok je S&P 500 skliznuo 0,70 posto, na 2.848 bodova. Nasdaq indeks ojačao je, pak, 0,51 posto, na 8.854 boda.

I prije objavljeni podaci o rastu nezaposlenosti na nedjeljnom nivou pokazivali su kolike je štete najvećoj svjetskoj ekonomiji nanijelo širenje koronavirusa.

„Jedna je stvar govoriti o velikom gubitku radnih mjesta, no kada se sve to vidi u jednom izvještaju… Mislim da je to razlog za pauzu na tržištu“, kaže Willie Delwiche, strateg u kompaniji Baird.

I na većini evropskih berzi cijene su dionica jučer pale. Doduše, londonski FTSE indeks ojačao je 0,07 posto, na 5.853 boda, no frankfurtski DAX pao je 1,15 posto, na 10.606 bodova, a pariški CAC 1,11 posto, na 4.433 boda.