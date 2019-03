"Wish" jeftinim proizvodima zarađuje milione

​NJUJORK - Iako je ustaljenija online kupovina putem "eBaya" ili "Alibabinog" "AliExpressa", platforma za online trgovinu "Wish" postaje sve veća konkurencija na tom tržištu.

Lani je bila najviše preuzimana aplikacija za trgovinu na svijetu, a u SAD je, nakon "Amazona" i "AliExpressa", treće najveće online tržište, piše "Forbes". Oko 90 miliona ljudi širom svijeta barem jednom mjesečno koristi "Wish", a oko 80 odsto kupaca nakon prve kupovine se vraća aplikaciji i ponovo kupuje putem nje.

Strategija? Niske cijene. Majice koje se mogu kupiti preko "Wisha" sa dostavom koštaju oko četiri dolara, kopija "Apple Watcha" može se naći za 15 dolara sa dostavom, a android telefon već za 27 dolara. Sama dostava zapravo je jeftina, a često i nepostojeća, zahvaljujući dogovoru između kineske pošte i mnogih drugih širom svijeta. Ali, ako ste već koristili "Wish", naučili ste da je na te kupljene artikle potrebno čekati sedmicama. Ono što je najveći problem kompanije jest loš kvalitet proizvoda, a potom i negativne kritike same platforme. Stoga "Wish" sada i ima radnike koji prolaze kroz artikle prije nego što ih pošalju korisnicima radi provjere kvaliteta, a i provjere jesu li proizvodi uopšte u paketima. Za lošiji kvalitet proizvoda trgovci se kažnjavaju sa 500 dolara, dok kazna za prazan paket iznosi 10.000 dolara. Kažnjavanjem trgovaca "Wish" mjesečno zaradi oko tri miliona dolara.

Uz to, "Wish" skloni čak osam miliona artikala sedmično, odnosno oko tri odsto svih proizvoda, kako zbog loših recenzija, ili pak onih lažnih, tako i zato što korisnici uopšte ne kliknu na njih.

"Wish" je osnovao Peter Sulcevski, kojem kancelarija na vrhu nebodera s pogledom na cijeli San Francisko nije bila ni na kraj pameti dok je odrastao u komunističkoj Poljskoj.

Na početku "Wish" za trgovinu koja je obavljana na platformi nije uzimao nikakvu proviziju, dok danas iznosi 15 odsto na svaku prodaju. Upravo provizijom kompanija je u 2018. udvostručila prihode na 1,9 milijardi dolara. "Wish" je procijenjen na 8,7 milijardi dolara, a kroz godinu do dvije očekuje se i izlazak te firme na berzu.

"Wish" danas ima oko milion registrovanih trgovaca od kojih je 125.000 aktivno svaki mjesec, a korisnici prosječno "skrolaju" kroz 600 do 700 artikala. Poređenja radi, "Amazon" ima otprilike 2,5 miliona aktivnih trgovaca na svojoj platformi.

