Za kineske turiste u BiH i posebna linija za pomoć

SARAJEVO, BANJALUKA - Za kineske turiste, koji u budućnosti kroz grupna putovanja posjete BiH, biće uspostavljene posebne telefonske linije za pomoć i savjete u hitnim situacijama.

Takođe, BiH će pozitivno razmotriti uvođenje platnih platformi poznatih kineskim turistima.

To su samo neke od brojnih pogodnosti na koje se BiH obavezala kroz memorandum o razumijevanju između Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstva kulture i turizma Kine o olakšavanju grupnih putovanja kineskih turista u Bosnu i Hercegovinu.

Ovaj dokument je Savjet ministara usvojio na sjednici početkom novembra i uputio ga Predsjedništvu BiH na odobravanje.

U njemu se navodi kako bosanskohercegovačka strana obezbjeđuje spisak turističkih agencija organizatora putovanja koje su registrovane u skladu sa zakonom, a koje će kineskim turistima morati da pružaju odgovarajuće informacije o uslovima putovanja u i unutar BiH, stanju bezbjednosti, cijenama i slično. Svaka grupa imaće svog vodiča domaćina, koji će s vodičem kineske grupe pomoći u rješavanju bilo kojeg problema s kojim se mogu suočiti kineski turisti tokom posjete BiH.

"Organizovanje grupnih putovanja kineskih turista u BiH započinje čim obje strane izvrše odgovarajuće pripreme", stoji u ovom dokumentu, koji je dobio saglasnost svih resornih ministarstava, kako na entitetskom, tako i na kantonalnom nivou, a pozitivno mišljenje dala je i Vlada Brčko distrikta.

Nacrt memoranduma s kineskom stranom usaglašen je u martu ove godine, a predviđeno je da nakon potpisivanja traje pet godina i da se zatim produžava.

Mili Bijavica, direktor agencije "Fortuna turs" iz Mostara i dugogodišnji radnik u turizmu, smatra kako kineski turisti mogu biti veliki potencijal za razvoj domaćeg turizma. Kaže kako nisu previše zahtjevni, a da, sa druge strane, imaju i vole da troše novac, zbog čega su im vrata širom otvorena u svim zemljama Evrope.

"Oni ovdje mnogo toga imaju u neposrednoj blizini. Pored prirodnih ljepota, vole i da kupuju po šoping-centrima pa to sve objedinjuju. Privlači ih i to što smo poprilično jeftini. Nigdje u svijetu ne možete jesti jeftinije nego u Sarajevu i Banjaluci ili Mostaru, a smještajni kapaciteti su uglavnom novi", kaže on.

Problem vidi u tome što je malo onih koji govore kineski jezik pa smatra kako bi tu trebalo puno više raditi.

"Zaista treba učiti kineski jezik, jer se pojavljuje velika potreba za kadrom koji ga zna", zaključio je Bijavica.

Inače, zvanična statistika pokazuje kako je BiH za devet mjeseci ove godine posjetio 40.861 kineski turista, a što je za 43,7 odsto više nego u istom periodu prošle godine. U Kantonu Sarajevo taj rast iznosi čak 114,7 odsto u odnosu na deset mjeseci prošle godine.

U vidu treba imati i činjenicu da je početkom juna ove godine na snagu stupio bezvizni režim dvije zemlje, što je sigurno doprinijelo tom rastu.

Međutim, ono što ne raduje je da se veoma kratko zadržavaju jer u prosjeku ostvaruju samo jedno noćenje po dolasku.