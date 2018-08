Za pile u Venecueli doslovno vam treba hrpa novca

Ekonomske sankcije koje je SAD uvela Venecueli, dovele su tu zemlju na ivicu kolapsa.

Međunarodni monetarni fond (MMF) predviđa da će inflacija u Venecueli ove godine dostići milion odsto.

Mnogi siromašni građani su primorani da kopaju po smeću u potrazi za hranom jer su im se plate svele na nekoliko dolara mjesečno.

Stotine hiljada stanovnika Venecuele emigrirale su u ostale zemlje Južne Amerike u jednoj od najgorih migracionih kriza.

A oni koji imaju novca i odu u trgovinu dobro će se pomučiti dok plate robu koju su kupili.

Na fotografiji objavljenim na Twitteru prikazana je gomila novca koja je potrebna da bi se kupilo pile, mrkva, toalet papir...

Za pile teško 2,4 kilograma potrebno je izdvojiti 14,6 miliona bolivara, odnosno oko 2 evra.

How bad is the crisis in Venezuela? This is how much cash you need to buy a chicken, a bar of soap, a toilet paper roll or some carrots. For reference: The toilet paper roll costs 2600000 bolivars, the equivalent of 0.40 USD (via Carlos Garcia Rawlins)https://t.co/2aRRpu53Uz pic.twitter.com/5RL6l9tV7O