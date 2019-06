Za poslovnu ideju 10.000 evra

DOBOJ - Kako doći do 10.000 evra bespovratnih sredstava za razvoj poslovne ideje, zanimalo je tridesetak dobojskih privrednika, ali većina njih nije htjela da otkrije koje poslove bi započeli i tako se pridružili dvojici Dobojlija koji su u okviru projekta "Challenge to Change" ranije unovčili svoje projekte.

Na prezentaciji četvrtog javnog poziva za dodjelu sredstava, koji je organizovala Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, samo Emanuela Božić nam je ispričala svoje ambiciozne poslovne planove.

"U suštini moja ideja je razvoj malog preduzeća koje je vezano za intelektualni razvoj djece. Radim licencirane programe, veoma interesantne za rast i razvoj djece, kroz edukaciju roditelja, ljudi koji se bave djecom, znači vaspitača, učitelja, svih zainteresovanih, i finalno rad sa djecom", pojasnila je Božićeva.

Ona je dodala da bi se u idealnim uslovima broj zaposlenih sa tri povećao na 10.

Blagu prednost, kažu u Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća, imaju firme koje zapošljavaju više radnika, one iz kategorije startup na raspolaganju imaju do 10.000 evra, a mala i srednja preduzeća koja upošljavaju do 250 radnika mogu računati na grant do 30.000 evra.

Donator sredstava je Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), a osim što je privrednike pozvala na prezentaciju, lokalna Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća ne može im pružiti drugu pomoć.

"Mi konkretno u ovom programu ne smijemo pomagati u pisanju aplikacija, ali smo za neke savjetodavne usluge uvijek na raspolaganju", kaže Aleksandar Goganović, direktor Agencije.