Zadržati kuvara moguće samo primamljivom platom

DOBOJ - Umjesto da se međusobno bore za svakog gosta, dobojski ugostitelji su prinuđeni da vode bitku za svoje kuvare, odnosno kako da ih zadrže, jer ih ljetna turistička sezona odvodi u toplije krajeve.

"Jeste teško zadržati dobrog kuvara, a sada ga je još teže naći. I ovo nas malo što ima, to je nedovoljno za ovaj grad", poručila je Rada Danilović, šef kuhinje hotela "Integra", dok njen kolega Miloš Marković, vlasnik etno-restorana "Čarda", smatra da se egzodus kuvara može zaustaviti samo na jedan način.

"Apsolutno kuvara nije teško zadržati, samo ga treba platiti ", navodi Marković.

Proteklog vikenda u Doboju je održan Gastro-fest, na kojem su se kuvari takmičili u pripremi kotlića, a mi smo iskoristili priliku da iz prve ruke provjerimo da li je dobar kuvar skup i ima li ih dovoljno na tržištu.

"Kvalitetan kuvar nije skup. Nema tih para koje mogu platiti ono što pravi kuvar u jednoj kuhinji može da uradi. Kvalitetan kuvar na ovim prostorima košta od 1.500 pa do 2.500 KM i to je zaista njegova cijena koju ne treba da smanjujemo, on toliko vrijedi", smatra Maja Mišić iz restorana "Ribarska priča".

"Jeste skup, ali i vrijedi. To je možda profesija koja je nekako potcijenjena. Ljudi, kada kažu kuvar, zamišljaju da je to samo nekakvo krčkanje, ali to zaista nije tako. Jako je važno imati dobrog kuvara. Mi imamo mnogo posla, dolazi nam dosta gostiju", navodi Jasna Pavlović, direktor prodaje i marketinga u hotelu "Park".

Zadržati kuvara moguće je samo primamljivom platom, slažu se ugostitelji, ali i činjenicom da ne žele svi u EU.

"Kuvarima koji su već u nekim ozbiljnijim godinama nije interesantno da idu raditi sezonski, tako da je to za nas vlasnike jedna pogodnost. Tražimo pretežno ozbiljnije, porodične osobe kojima nije cilj da idu raditi sezonski po tri-četiri mjeseca ili da idu negdje vani zastalno", kaže Dražen Tomić, vlasnik restorana "Grazia", na čiju inicijativu je povodom 28. juna, Dana grada, treći put održan Gastro-fest.

U Ugostiteljskoj i trgovinskoj školi obrazuju se budući kuvari, ali bez prakse nema ništa, kažu iskusne kolege.

"U klupi se ne može naučiti kuvati, to se mora naučiti u kuhinji. Vrlo je bitno iskustvo. Ja kuvam od 18 godine. Završio sam Ugostiteljsku školu u Osijeku, jednu od najjačih škola u bivšoj Jugoslaviji", ističe Miloš Marković.

"Ja sam Ugostiteljsku školu završila u Derventi, pa sam tamo radila do 1992. i onda sam došla u Doboj. Radila sam u bivšem hotelu 'Bosna' i od prvog dana sam u 'Integri', od 2005. godine", priča Rada Danilović, te ponosno dodaje da svoj posao radi od 1986. godine.