Zaduživanje na Bečkoj berzi (ni)je uspjeh

BANJALUKA - BiH je jedina zemlja u regionu koja još nije izašla na međunarodno finansijsko tržište i ukoliko RS samostalno u tom uspije i kao što je najavila emituje i prodaje obveznice na Bečkoj berzi, to će biti više politički nego ekonomski uspjeh s obzirom na to da će zbog lošeg kreditnog rejtinga kamata biti neuporedivo veća nego što to postižu zemlje u regionu i Evropi.

Ovo je u suštini stav ekonomista koji ne žele da prognoziraju uspjeh ili neuspjeh emitovanja obveznica Republike Srpske na Bečkoj berzi, istovremeno naglašavajući da je gotovo sigurno da će kamatne stope biti višestruko veće nego što plaćaju ostale zemlje, ali i od onih koje se mogu postići na domaćem tržištu. Kako naglašavaju, problem sa obveznicama je što su domaće finansijske institucije već uveliko izložene prema obveznicama RS i što je zaduživanje na taj način dostiglo vrhunac jer mnoge banke, osiguravajuće kuće itd. neće više da uzimaju obveznice koje emituje Republika Srpska. Inače, planirana emisija obveznica je od oko 200 miliona evra.

"Nadam se da ne idu grlom u jagode i da već imaju kontakte sa potencijalnim investitorom. Znajući ljude koji rade na tome, vjerujem da su imali kontakte i procijenili da će to da uspije. Dosadašnja praksa zaduživanja na međunarodnom nivou je išla isključivo preko institucija BiH i nivoa BiH i u tom kontekstu ako RS samostalno izađe na to tržište, može se govoriti o nekoj vrsti uspjeha", rekao je Goran Radivojac, profesor na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, dodajući da su Banjalučka i Bečka berza već imale zajednički indeks u kojem je bio "Telekom RS", ali da se to pomalo neslavno završilo.

On je rekao da BiH, a samim tim i Republika Srpska imaju loš, ali stabilan kreditni rejting te da će sasvim sigurno biti nešto viša kamatna stopa i da je u jednu ruku dobro što imamo saradnju sa Međunarodnim monetarnim fondom i Svjetskom bankom.

Branislav Borenović, predsjednik PDP-a i član Odbora za finansije i budžet Narodne skupštine RS, kaže da zaduživanje ne može biti uspjeh nikako te da je svaki novi dug u stvari pokazatelj neuspjeha vlasti.

"Zaduživanje je u stvari odraz nesposobnosti vlasti da rade svoj posao i vode javne finansije sa tekućim prilivima koji pristižu po osnovu poreskih ili neporeskih davanja. To je odraz stanja i u ekonomiji i nisam baš siguran da će ovaj izlazak na tržište obveznica donijeti korist RS jer će on dodatno povećati ukupan njen dug i opteretiti budžet", rekao je Borenović.

Zoran Tegeltija, ministar finansija Republike Srpske, nedavno je rekao da je pri kraju priprema dokumentacije za izlazak na tržište evroobveznica, koji je planiran sredinom godine na Bečkoj berzi te da se sa finansijskim posrednicima, domaćim i regionalnim ekspertima razmatra procjena stanja tržišta, njegove perspektive i priprema prezentacija potencijalnim investitorima na nekoliko ključnih lokacija u Evropi.

"BiH je jedina zemlja u regionu koja još nije izašla na međunarodno finansijsko tržište, a jedan od razloga su i međusobni odnosi u BiH, budući da postoje tri nivoa vlasti koji odobravaju odluke o zaduženju. Biću ponosan na Vladu Srpske ukoliko bude legitimisana na međunarodnom finansijskom tržištu, što će biti ogromna pomoć i olakšanje svakoj budućoj vladi i narednom sazivu Narodne skupštine RS", rekao je nedavno Tegeltija.