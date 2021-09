Zalihe plina sve oskudnije na pumpama u RS

BANJALUKA - Na pumpama širom Srpske sve su oskudnije zalihe tečnog naftnog gasa (TNG), kažu stručnjaci iz ove oblasti i ističu da je pred nama zimski period, kada se bilježi povećanje potrošnje ovog energenta, a pored toga postoje već određeni problemi prilikom nabavke gasa.

Naime, kako dodaju, sve dalje prognoze o snabdijevanju, ali i cijeni tečnog naftnog gasa su neizvjesne.

Dragan Trišić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore RS, kazao je da su zasad zalihe koliko-toliko zadovoljavajuće, ali da povećanje potrošnje ovog energenta može značajno da utiče na ponudu na tržištu.

"To u praksi znači odmah povećanje cijena i problem sa snabdijevanjem. Inače je u ovom periodu primjetno da se povećavaju cijene iz razloga povećane potražnje, a smanjene ponude, ali imamo takođe problem i sa globalnim tržištem snabdijevanja. Siguran sam da se radi o geopolitičkim interesima ili velikim trejderima", kazao je Trišić.

Kako je pojasnio, zasad cijene tečnog naftnog gasa stagniraju nakon nedavnog poskupljenja i dodao je da se, prema njegovim informacijama, cijene tečnog naftnog gasa na pumpama kreću od 1,19 do 1,29 KM, zavisno od distributera ili regije.

"Probleme nam pravi nabavka, tako da je moguće da dođe opet do poskupljenja, odnosno do viših cijena u prosjeku od tri do pet feninga po litru", ističe Trišić.

Milovan Bajić, direktor "Krajinapetrola" iz Banjaluke, u razgovoru za "Nezavisne" potvrdio je da su zalihe tečnog naftnog gasa sve oskudnije jer, kako kaže, probleme imaju pri nabavci.

"Mi trenutno imamo zaliha, a koliko će nam to trajati, ne znamo, a ni na koji način ćemo u narednom periodu vršiti nabavke", kazao je Bajić.

Kako je rekao, cijena tečnog naftnog gasa je porasla i u narednom periodu očekuje dalji rast jer, kako kaže, TNG je berzanska roba te tržište formira cijene.

"Međunarodni lanci distribucije su opterećeni, na globalnim trgovačkim rutama nedostaje brodova i transportnih kontejnera, tako da je sve to razlog manjak TNG-a na tržištu i viših cijena", kazao je Bajić.

Kada su u pitanju cijene goriva na pumpama širom Srpske, Trišić ističe da su one na prošlosedmičnom nivou te da nema značajnijeg povećanja.

"Međutim, ponovo na berzi nafta brent ima uzlaznu putanju i dostigla je 665 $ po toni ili 78 $ po barelu, što ukazuje na moguće povećanje ulaznih cijena u narednih desetak dana", kaže Trišić.

Dodaje, ako se nastavi trend rasta cijena nafte na svjetskom tržištu, da je sigurno da će se to odraziti i na maloprodajne cijene u Srpskoj u prosjeku za dva do tri feninga.

Sa jedne banjalučke benzinske pumpe kažu da se cijene goriva i gasa nisu mijenjale u posljednjih nekoliko dana.

"Gas sada košta 1,31 KM, dok litar dizela košta 2,28 KM, a litar benzina 2,29 KM", kazali su s ove pumpe.

Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja građana DON Prijedor, rekla je nedavno da je svaki rast cijena gasa i goriva, ali i drugih proizvoda, udar na novčanike potrošača.