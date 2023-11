Zanati učenicima ponovo "in"

BANJALUKA, PRNJAVOR - Zanati koji su sve više na cijeni privukli su i pažnju svršenih osnovaca, pa je tako, za razliku od ranijih godina, kada se na zanate upisivao mali broj učenika, ove godine interesovanje za deficitarna zanimanja mnogo veće.

Prema podacima Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, u ovoj školskoj godini upisano je 627 učenika u deficitarna zanimanja, dok se lani za zanimanja iz ove kategorije odlučio 531 učenik.

"Najveće interesovanje učenika vlada za zanimanja bravar-zavarivač, kuvar, električar-elektroinstalater, konobar, vozač motornih vozila i dizajner modni tehničar", istakli su u nadležnom ministarstvu za "Nezavisne novine".

Da je interesovanje za deficitarnim zanatima u porastu, potvrdio je i Boris Spasojević, direktor Ugostiteljsko-trgovinsko-turističke škole u Banjaluci, navodeći da su ove godine upisali 26 učenika u odjeljenje kuvara i isto toliko u odjeljenje konobara.

"Praktična nastava se odvija u vrlo kvalitetnim kabinetima škole i u restoranu škole, tako da učenici imaju dobru praktičnu nastavu. U višim razrednima mogu da pohađaju praktičnu nastavu u nekim od turističkih objekata", istakao je Spasojević.

On navodi da su stipendije za učenike, kao i dobre plate u budućnosti, samo neki od razloga veće zainteresovanosti za ova zanimanja.

"Mislim da sve to podjednako daje rezultate i ako se sa tom praksom nastavi, mislim da neće biti problema za deficitarna zanimanja. To je put da se sve veći broj učenika upiše na takozvana radnička zanimanja. Mislim da je to perspektiva i za učenike, i za roditelje, a i za privredu cijele Republike Srpske", ističe on za "Nezavisne novine".

I Suzana Švraka, direktorica Centra srednjih škola "Ivo Andrić" Prnjavor, ističe da plaćena praksa, stipendije, ali i brzo zaposlenje privlače učenike.

"Mi smo raspisali konkurs za pola odjeljenja, odnosno za 12 učenika, zanimanja bravar-zavarivač, međutim kako nam se prilikom upisa javio veći broj učenika za upis, tražili smo proširenje broja učenika u tom odjeljenju, tako da se trenutno u tom odjeljenju školuje 14 učenika", navodi Švraka za "Nezavisne novine".

Kako govori, na deficitarna zanimanja upisuju se i učenici sa zavidnim prosjekom.

"U prvom razredu praktičnu nastavu obavljaju u mašinskoj radionici naše škole, a u drugom i trećem razredu planiramo, kao i do sada, da potpišemo ugovore sa privrednim subjektima na području grada", objašnjava ona.

Saša Aćić, direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, želi da vjeruje da je odluka učenika za upisivanje na deficitarna zanimanja zasnovana na potrebama poslodavaca na lokalnim tržištima.

"Ukoliko je to tako, onda je to dobro i u narednim godinama se sigurno može očekivati da će i roditelji i učenici bolje skenirati potrebe rada, jer će i poslodavci kvalitetnije komunicirati prema njima", rekao je Aćić za "Nezavisne novine".

Kako navodi, realno je očekivati da će i u narednim godinama broj učenika upisanih u ova zanimanja biti sve veći, ali da će i dalje biti potrebe i za stranim radnicima.

U Ministarstvu su objasnili da se lista deficitarnih zanimanja definiše u skladu sa prijedlozima jedinica lokalne samouprave i privrede u tim mjestima. U ovoj školskoj godini utvrđeno je 19 takvih zanimanja, u 36 škola i 22 jedinice lokalne samouprave.

Takođe, podsjetili su da Vlada Srpske već tri godine obezbjeđuje učenicima prve godine deficitarnih zanimanja stipendije u iznosu od 100 KM i pokriva troškove prevoza od kuće do škole, za šta je do sada isplaćeno više od 2,2 miliona maraka.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.