Zapadni Balkan bez rominga od 1. jula

SARAJEVO - Režim "rominga kao kod kuće" na zapadnom Balkanu od 1. jula znači korak bliže snižavanju cijena rominga sa EU, rekla je generalni sekretar Savjeta za regionalnu saradnju (RCC) Majlinda Bregu na sastanku Radne grupe zapadnog Balkana za politiku rominga.

Bregu je tokom jučerašnjeg sastanka podsjetila da potpisivanje Sporazuma o snižavanju cijena rominga na zapadnom Balkanu u aprilu 2019. godine predstavljalo istorijsko dostignuće i jedan od glavnih rezultata Digitalne agende za zapadni Balkan, koja je na ispit stavila predanost i povjerenje u regionalni dijalog i ujedno donijela konkretne koristi građanima.

"Uvjerena sam da će region opet imati rezultate i da će, kada se pandemija okonča, naši građani uživati sve pogodnosti regiona bez rominga", rekla je Bregu.

Iz RCC-a je saopšteno da su troškovi rominga između zapadnog Balkana i EU ogromni i nisu zasnovani na tržišnim uslovima, te da, zbog izuzetno velikih troškova rominga, građani regiona istu uslugu plaćaju četiri puta više nego građani Unije.

"Naš naredni korak je snižavanje cijena rominga između zapadnog Balkana i EU, za šta će biti potrebna puna predanost svih uključenih aktera, a posebno telekom operatera, kao i jednako važna tehnička podrška Evropske komisije, Generalne direkcije za komunikacione mreže, sadržaje i tehnologije i Generalne direkcije za susjedstvo i pregovore o proširenju, te najviših zvaničnika iz regiona", navela je Bregu.

Šef Odsjeka u Generalnoj direkciji EU za komunikacione mreže, sadržaje i tehnologije Dejvid Ringors rekao je da je regionalna saradnja pravi put za ostvarivanje rezultata za građane zapadnog Balkana, a potpuno sprovođenje Sporazuma o snižavanju cijena rominga u regionu prvi korak ka snižavanju cijena između EU i regiona.

Šef sektora u Generalnoj direkciji za susjedstvo i pregovore o proširenju Alesandra Sgobi rekla je da treba održati pozitivan zamah i nadovezati se na uspjehe RCC-a jer snižavanje cijena rominga između zapadnog Balkana i EU region može približiti jedinstvenom tržištu Unije.

Na sastanku koji je organizovao RCC okupili su se predstavnici EU, ministarstava zaduženih za informacione i komunikacione tehnologije i regulatornih tijela iz regiona koji su razgovarali o trenutnom statusu sprovođenja regionalnog Sporazuma o snižavanju cijena rominga, kao i o budućim koracima ka snižavanja cijena rominga između EU i zapadnog Balkana.

U prvim mjesecima sprovođenja regionalnog Sporazuma došlo je do povećanja prenosa podataka u romingu u cijelom regionu, kao i značajnog smanjenja troškova rominga, i to između 83 i 96 odsto, što je pomoglo u pripremama za ukidanje rominga na zapadnom Balkanu do kojeg bi trebalo doći 1. jula, navodi se u saopštenju.

Zapadni Balkan bez rominga i snižavanje cijena rominga sa EU dio je programa zajedničkog regionalnog tržišta, na šta su se lideri regiona obavezali na samitu u Sofiji u novembru 2020. godine.

RCC ističe da će na transparentan i sveobuhvatan način pomoći u cijelom procesu pripreme koraka ka snižavanju cijena rominga između EU i zapadnog Balkana, uključujući i olakšavanje održavanja regionalnih konsultacija sa svim relevantnim akterima.