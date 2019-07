Zaposleni kod Ilona Maska progovorili o radnim uslovima

U posljednjih nekoliko godina kompanija ekscentričnog milijardera Ilona Maska suočena je sa sve većim brojem sudskih tužbi zbog neopravdanih otkaza, kršenja prava radnika, seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu i rasne diskriminacije, a brojni sadašnji i bivši radnici tvrde kako su upravo zbog korišćenja bolovanja ili porodiljskog odsustva snosili sankcije ili dobili otkaz.

Žrtva jednog takvog slučaja je i Devon Bečera koja je u februaru 2018. godine počela da radi u fabrici Tesla u Nevadi, a nekoliko mjeseci kasnije otkrila je da je trudna, o čemu je obavijestila nadređenog i tom prilikom rekla da će u februaru 2019. godine otići na porodiljsko bolovanje.

Nadređeni joj je rekao da je sve u redu i da bez ikakvih problema može da ode na porodiljsko, međutim ubrzo je saznala da to poslodavcu ne odgovara i par nedjelja prije Božića dobila je otkaz, piše hrvatski portal Novac.

"U saveznoj državi Nevadi poslodavac nije dužan da iznosi razlog raskida ugovora, ali meni je sve bilo jasno. Bez posla sam ostala dvije nedjelje prije Božića i 50-ak dana pre porođaja", rekla je Devon.

Megi Aranda je otkaz dobila zbog jedne bizarne stvari - jer je tražila da koristi mobilni telefon kako bi uvijek na raspolaganju bila svom povređenom suprugu.

Njen suprug, takođe zaposlen u fabrici, u to vrijeme je bio na bolovanju zbog povrede na radu, a svega dva dana kasnije dobio je isto pismo, samo što je u njegovom slučaju razlog raskida ugovora bila objava na Twitteru kojom je, kako su naveli iz kompanije, narušio njenom ugledu.

Da otkazi nisu jedine sankcije koje zaposlenici trpe zbog korištenja svojih zakonskih prava svedoči i slučaj jednog radnika koji i nakon dve godine napornog rada nije mogao da dobije unapređenje.

"Rekli su mi kako nikada neću napredovati jer sam nekoliko puta zakasnio na posao. To je tačno, nekoliko puta sam zakasnio, ali radilo se o nekoliko minuta jer sam tražio parking. To nije razlog za takvo ponašanje prema radniku", rekao je on.