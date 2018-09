Zarađuju preko 7.000 €, ali nemaju kad da ih troše

Jahte, koje unajmljuju bogati i slavni, a koje plove Karibima, Dalmacijom i Mediteranom, zapošljavaju ekipe predanih mladih (najčešće) djevojaka koje služe kao domaćice, čistačice, koktel majstori, šefovi rasvjete, zabavljači, joga instruktori i majstori.

Posao je, iako je vrhunski plaćen, izrazito težak i naporan.

Gema Hulbert šef je na jednoj ultraluksuznoj jahti već skoro sedam godina i kaže da se u to vrijeme susrela s nizom divnih gostiju, ali i suludih prohtjeva.

"Jedan gost je, na primjer, htio da se kupa samo u tačno pola kade vruće vode u koju je dodato pola boce Fiji vode, vrlo skupog brenda, te pola šoljice ulja za bebe. Očistiti tu kadu nakon toga bilo je skoro nemoguće", prisjeća se Hulbert.

Imala je, kaže, i gosta zbog kojeg su slali avion u SAD po njenu vintage hermes torbicu kako bi je ona mogla nositi na glamuroznom događaju u Monaku.

Rade 13 sati dnevno, iako zapravo moraju biti spremni da reaguju svaki sekund svakog dana. Teoretski imaju dvosatnu pauzu tokom dana i devet sati noću.

"Ulazimo u kabine i kupaonice kabina gdje moramo svaki komad kozmetike gosta očistiti da izgleda kao da je nov, bio to puder, boca za čišćenje lica ili nešto treće. To radimo blazinicama, štapićima za uši i čačkalicama", kaže Hulbertova, koja kaže da uvijek sa sobom nose maramice kojima brišu apsolutno svako mjesto koje neko dotakne, kako se ne bi vidjeli otisci, a kako su očistili ogledala provjeravaju tako da upale svjetla na svojim mobilnim telefonima i traže otiske na ogledalu.

"Sjećam se prve koverte s novcem koju sam primila i iz koje su ispadali evri. Što se mene tiče to je mogao biti novac iz monopola, a tek sam kasnije shvatila šta to zapravo imam i da nemam to gdje potrošiti jer nam je sve potrebno za život od tri obroka na dan, preko kozmetike do novca za održavanje izgleda obezbijeđeno", kaže jedna od radnica, čija je početnička plata bila 7.000 evra mjesečno.

Uz to, tradicionalno je da 10 odsto cijene jahte ostaje kao "napojnica" ekipi, pa svaki član ekipe svaka tri mjeseca dobije bar još 2.000 dolara.