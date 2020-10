Zašto prenijeti redovna mjesečna primanja u Raiffeisen banku?

"Vrijeme je za lakše bankarstvo!"

Ukoliko tek počinjete saradnju s Raiffeisen bankom imate mogućnost da uživate u brojnim pogodnostima. Zar ne bi bilo sjajno iskoristiti ih?

Preusmjerite Vaša redovna mjesečna primanja u Raiffeisen banku do 30.11.2020. godine i to uz samo jedan dolazak u poslovnicu Banke. Nakon uplate plate ili penzije, očekuje Vas poklon u vrijednosti 100 KM koji možete iskoristiti putem OPA aplikacije, Lampica kartice ili poklon bona Bingo, KORT ili Namex marketa. Dodatno, uz određene uslove imate i mogućnost korištenja Paketa usluga Tempo bez naknade.

Uz prenos plate ili penzije u Raiffeisen banku ostvarujete i niz drugih prednosti od kojih izdvajamo pogodnost – bez naknade za obradu kredita za klijente koji do kraja ove godine svoj zahtjev za nenamjenski kredit podnesu online. Ova ponuda obuhvata keš kredit ili integral kredit za zatvaranje obaveza u drugoj banci uz dodatni keš, a koji su dostupni u iznosu do 50.000 KM te sa rokom otplate do 10 godina. Kamatna stopa je promjenjiva i iznosi već od 4,69% (EKS 6,14%*).

*Efektivna kamatna stopa (EKS) za nenamjenske kredite je izračunata za promjenjivu kamatnu stopu na iznos 50.000 KM i rok otplate 5 godina. U izračun efektivne kamatne stope uključena je kamatna stopa na kredit, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak kupovine mjenica, te trošak osiguranja.

Više informacija o pogodnostima koje donosi prenos redovnih mjesečnih primanja u Raiffeisen banku dostupno je na: https://raiffeisenbank.ba/stanovnistvo/proizvodi-i-usluge/vrijeme-je-za-lakse-bankarstvo.