Zaustavljene isporuke goriva zbog štrajka u Francuskoj

PARIZ - Isporuka i prerada goriva danas je prekinuta u nekoliko francuskih rafinerija i skladišta kojima upravljaju "Total enerži" i "Eso" zbog štrajka protiv planirane penzione reforme vlade, saopštile su kompanije.

Sindikat CGT-a, jedan od organizatora protesta, saopštio je da štrajk utiče na isporuke, kao i na rad rafinerija na lokacijama obje kompanije, i da one "proizvode manje goriva", prenosi Rojters.

Portparol "Total eneržija" je rekao da od 296 operatera na njenim lokacijama, 64 odsto danas štrajkuje.

On je takođe naveo da na benzinskim stanicama ne nedostaje goriva i da su zalihe na visokom nivou, dodajući da su timovi mobilisani da zadovolje potražnju.

Predstavnik sindikata CGT-a u ovoj kompaniji, rekao je Rojtersu da je predviđeno da štrajk u rafineriji Gonfrvil u Normandiji traje do četvrtka, a da u rafineriji Donž u zapadnoj Francuskoj on bude do petka.

Rafinerija Gonfrvil je potpuno blokirana.

Predstavnik CGT-a u kompaniji "Eso" saopštio je da je oko 50 odsto zaposlenih u prvoj smjeni u štrajku u rafineriji Port Žerom, dok je 90 odsto u štrajku u Fosu, i da to utiče na preradu.

Portparol rafinerija Eso je najavio da se u kompaniji očekuju novi štrajkovi.

Ogranak sindikata CGT u Lionu saopštio je da je 90 odsto zaposlenih u hidroelektrani Kise stupilo u štrajk, mašine su zaustavljene i obustavljenja je proizvodnja struje, javlja TV BFM.

U istom regionu, oko 80 odsto zaposlenih u rafineriji Fezen blokirali su rad postrojenja.

Pojedini francuski sindikati, uključujući i CGT koji broji gotovo 700.000 članova, najavili su da će danas ''zaustaviti'' zemlju u nastavku borbe protiv penzione reforme, tako što će drastično smanjiti avionski, željeznički, metro i drumski saobraćaj, kao i da će štrajk uticati na škole, luke, rafinerije i druge sektore industrije.

Predsjednik Francuske Emanuel Makron insistira na reformi kojom bi se odlazak u penziju podigao sa 62 na 64 godine, navodeći da je takva odluka od vitalnog značaja kako bi se izbjegao kolaps državnog penzionog sistema.