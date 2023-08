Zbog klimatskih promjena možda presuši i šampanjac

Iako je izvoz šampanjca prošle godine bio rekordan, njegova proizvodnja u francuskoj oblasti Šampanji mogla bi da presahne, zbog sve viših temperatura i nestabilnog vremena koja ugrožava njegovu proizvodnju, piše "CNBC".

Više od 325 miliona flaša šampanjca je prošle godine izvezeno iz Šampanje i vrijednost izvoza je po prvi put premašila 6.6 milijardi dolara.

Najveća uvoznici šampanjca bili su Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo i Japan.

Međutim, Šampanja je u velikom riziku od suša, a izloženost ovom riziku prijeti da se utrostruči do 2050. godine, što bi ozbiljno ugrozilo vinograde.

Izvještaj S&P Global Sustainable ocjenjuje regione na skali od 1-100 prema izloženosti riziku. Ovaj izvještaj pokazuje da je rizik od suša u Šampanji trenutno 16, da će do 2050. godine dostići 43, a do 2090. i do 88. Izloženost riziku jedino može da se spriječi promjenama u aktuelnoj klimatskoj politici, piše "CNBC".

Osim suša, vrijeme u Evropi je sve nestabilnje, pa su posljednjih godina sve češći požari, poplave i mrazevi.

Čak i ukoliko grožđe uspije da raste da u promjenjenoj klimi, vremenski uslovi mogu da promijene razvoj ploda i da prouzrokuju štetu.

"Ako grožđe bude izloženo suviše ekstremnim UV zracima, to će biti isto kao naša opekotina od sunca i u suštini će ošteti ukus", rekao je za "CNBC" Met Hodžson, osnivač engleskog maloprodajnog lanca prodavaca vina "Grape Britannia".

Povećanje toplote takođe može i da promijeni kiselost grožda koje šampanjcu daje svježinu, ocjenjuje Hodžson, prenosi "Nova Ekonomija".