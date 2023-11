Zbog nerodne godine porasla cijena jabuka

SANSKI MOST - Urod jabuka na području općine Sanski Most ove godine je potpuno podbacio i to je dovelo do rasta cijena ove vrste voća, pa se tako gajba prodaje po cijeni od 20 i više maraka, što je značajno povećanje u odnosu na proteklu godinu.

Prema riječima Vehbije Okčića, najvećeg proizvođača ove kulture u Sanskom Mostu, urod u njegovom voćnjaku je iznosio svega oko pet tona, što je tek četvrtina u odnosu na prošlogodišnju berbu.

"Jabuka je ove godine potpuno podbacila. Hladniji dani i dugotrajni kišni period u vrijeme kada je voće trebalo cvjetati uticali su na kasniji vegetativni razvoj plodova. U to vrijeme ni pčele nisu mogle iz svojih košnica, što je onemogućilo oprašivanje. Kasnije se vrijeme popravilo, ali je već bilo kasno", kaže Okčić.

Dodaje kako su voćari ove godine probleme imali i sa vremenskim nepogodama, ali i pticama, koje su se u nedostatku druge hrane obrušile na voće.

"Mogu reći da je kod mene situacija još i dobra kako je kod ostalih kolega, budući da ja jedini posjedujem protivgradnu mrežu na ovim prostorima", kaže Okčić.

Ističe kako su voćari primorani da podignu cijene svojih proizvoda, budući da je proizvodnja značajno poskupjela, a zbog prekomjerne vlage došlo je do razvoja biljnih bolesti s kojima se također trebalo izboriti. Drugi sanski voćar Enes Kobašlić također dodaje kako je godina bila izuzetno teška za voćarstvo.

"Za razliku od nekih drugih grana poljoprivredne proizvodnje, problem u ovdašnjem voćarstvu je plasman na tržište. Tu je i nelojalna konkurencija voća koje se uvozi, pa smo prepušteni sami sebi", dodaje Kobašlić. Također, promjenljivi i nesigurni klimatski uslovi te ostali faktori posljednjih godina značajno ograničavaju razvoj voćarske proizvodnje. To se manifestuje time da voćari smanjuju obim proizvodnje, tako da je i Kobašlić umanjio broj stabala voća za oko hiljadu, te se odlučio na sadnju novih kultura kao što je kesten.

"Nema štetočina koje napadaju domaći kesten, jedino treba vremena da on odraste i počne davati plodove. Za njega postoji osigurano tržište i nije zahtjevan za uzgajanje", kaže Kobašlić.

Dodaje kako je veliki broj njegovih kolega odustao od voćarstva, mnogi su se preorijentisali na druge grane poljoprivredne proizvodnje ili otišli na rad u inostranstvo. Iako su tek ove godine voćari na području Unskosanskog kantona dobili poticajna sredstva za proizvodnju, ističu kako ih je vrlo brzo pojela inflacija i poskupljenje svih elemenata u ovoj vrsti proizvodnje.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.