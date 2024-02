Zbog novog poreza u Hrvatskoj i bh. vlasnici bi uskoro mogli rasprodavati nekretnine

ZAGREB - Hoće li početi rasprodaja nekretnina nakon što Hrvatska uvede porez na nekretnine? Hrvatski izvori tvrde da hoće, a neki idu tako daleko i pričaju da će s gotovo milion praznih stambenih jedinica doći do broja od dva miliona, piše Večernji list BiH.

Prema nekim od posljednjih podataka, registrirano je 595.280 praznih stanova u Hrvatskoj, a tome se pridodala i 231.000 vikendica, kao i 112.500 stanova koji služe za neke radnje i obrte, a ne kao stambeni prostor.

Stvari će se zbog novog zakona još više komplikovati.

Kakve to veze ima s BiH? Itekakve - jer se imovina bh. građana u Hrvatskoj mjeri u milijardama.

Iako preciznih brojeva nema, mnogo je onih koji žive u BiH, a u Hrvatskoj imaju kuće, stanove, vikendice... i često se radi o najluksuznijim objektima na najatraktivnijim lokacijama.

Sagovornik koji se bavi nekretninama kaže da se redovno iznenadi kad dođe u neki grad ili čak opštinu u Hrvatskoj pa pronađe nekretninu čiji su vlasnici iz BiH.

"Nema preciznih brojeva, ali poznajem ljude koji imaju mnogo stambenih jedinica u Hrvatskoj. Destinacije na moru su hit, zatim planinski krajolici. Ko je imao novca u onim vremenima pa nakon rata, kad su cijene bile niske, danas je milioner ako je sačuvao samo jednu nekretninu uz more, a kamoli oni koji su više kupovali", kaže.

Međutim, i on je stava kako bi moglo doći do rasprodaje nekretnina u Hrvatskoj nakon što se uvede novi porez.

"Svaka država ima takav porez. Što mislite zašto veliki broj Nijemaca nema vlastitu nekretninu? Pa zbog poreza. Zakon o registru stanovništva, porodici i domaćinstvima temelj je za uvođenje poreza na nekretnine. To će se uvesti vjerojatno nakon izbora jer se radi o nepopularnoj mjeri, a uvešće je bilo koja vlada koja osvoji vlast", kaže.

Kaže da tada slijedi pad cijena.

"Ovdašnji stanovnici, pritom mislim na one koji žive u Hrvatskoj i BiH, vole 'betonirati' novac, odnosno ulagati višak u nekretnine. Međutim, kad se taj porez uvede, biće finansijski neisplativo da stan zjapi prazan pa će se neki odlučiti na prodaju. Cijene su visoke i kad se odjednom u ponudi nađe više stanova, to će ih oboriti", kaže on za Večernji list.

Bh. građani nisu baš raspoloženi za obaranje cijena u svojoj zemlji, pa kako će onda u Hrvatskoj?

"Jednostavno će se prilagoditi situaciji. Naravno, ko ima novca, plaćaće porez i imati svoj stan, ali onima kojima se voda zalije do ušiju prodaja će biti izbor. Puno je praznih stanova već sada. Ljudi su ih kupili i čekaju nešto, a onda, kad se uvede porez, neće niko čekati nešto, nego će ih se rješavati", stava je.

Proteklih dana Novi list je pisao da su već pušteni probni baloni za porez koji će zadati glavobolju i bh. vlasnicima nekretnina u Hrvatskoj.

Tako je država prepustila komunalne naknade jedinicama lokalne samouprave i svi građani koji imaju kuće koje povremeno koriste ili ih uopće ne koriste, a to su uglavnom kuće za odmor, vikendice na moru i slično, moraće ih prijaviti Poreznoj upravi do kraja marta.

Ministar finansija Hrvatske Marko Primorac početkom godine na HTV-u poručio je da se "Vlada ne boji uvesti porez na nekretnine" te da se o tome vode razgovori.

Prema informacijama Novog lista, uvođenje poreza na kuće za odmor, kao zamjena za komunalnu naknadu, prva je faza uvođenja poreza na nekretnine, a predviđene su ukupno tri faze.

Zanimljivo je da je ovaj porez još u vrijeme Račanove vlade prvi predložio tadašnji ministar privrede Ljubo Jurčić, rodom iz Gruda (BiH). Napomenuo je tada da nekretnine koje su stečene prije devedesetih godina prošlog vijeka, odnosno vikendice i kuće građene za vrijeme socijalizma, "treba drukčije tretirati". Oni koji su ga tada žestoko kritikovali danas će podržati takav porez.

Aktuelni ministar finansija Marko Primorac rekao je nedavno da je porez na nekretnine najbolji izvor finansiranja jedinica lokalne samouprave.

I to uskoro čeka i Hrvatsku, a samim time i građane BiH koji imaju nekretninu u komšiluku.

