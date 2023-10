Zlato u padu, bitkoin raste

NJUJORK - Cijene nafte nešto su značajnije pale početkom sedmice, pa je Brent skliznuo na 89,50 dolara, najniže u posljednje tri sedmice.

Dijelom se radilo o unovčavanju dobiti, a dijelom i o odgovoru na sve jači dolar koji je prema košarici valuta dosegao najviši nivo u posljednjih deset mjeseci (vrijednost evra već je ispod 1,05 dolara), nakon što SAD samo izbjegne zatvaranje vladinih agencija. Zlato je palo na oko 1.820 dolara za 31,1 gram unce, najniže od početka marta, nakon vijesti o povećanju broja otvorenih radnih mjesta u SAD-u u avgustu (što povećava izglede za daljnja povećanja stopa od strane Feda).

Bitkoin je u ponedjeljak dobio poticaj, popevši se na gotovo 28.500 dolara. Prema jednoj teoriji, to je i zato što je SAD u smrtonosnoj dužničkoj spirali. Uz to, dug je premašio 33 triliona dolara, a stvari se samo pogoršavaju. Ako su prošle godine Sjedinjene Države platile 400 milijardi dolara za otplatu dugova (što je već ogroman iznos), to bi do 2032. trebalo narasti na 1,2 triliona dolara, prenosi Seebiz.