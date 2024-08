Оd sutra redovne avio-linije iz Tuzle za Istanbul

TUZLA - Na Međunarodni aerodrom Tuzla sutra ujutru u 7.30 slijeće prvi avion avio-kompanije "Pegasus

"Pegasus" će iz Tuzle imati letove za Istanbul svake subote i to od sutra pa do oktobra do kada je na snazi ljetni red letenja.

U prvom avionu "Pegasusa" koji će sutra ujutro sletjeti u Tuzli očekuje se i visoka delegacija za promet i infrastrukturu Republike Turske, piše biznis.ba.

Osim ove avio-kompanije, tuzlanski aerodrom uspostavlja saradnju i sa turskom niskobudžetnom avio-kompanijom "Ajet".

Na ovaj način Međunarodni aerodrom Tuzla pokušava prevazići krizu uzrokovanu odlaskom "Wizz Air-a" iz Tuzle.

Osim ove dvije avio-kompanije uprava aerodroma vodi intenzivne pregovore sa drugim evropskim kompanijama koje lete na destinacije unutar Evrope.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.