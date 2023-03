m:tel ubjedljivo najbolja mobilna mreža u BiH

​Samo par mjeseci nakon što je stigla potvrda da su najbolja mobilna mreža u BiH u 2022. godini, kompaniji m:tel stigla je još jedna potvrda za liderstvo u pružanju mobilnih usluga i u 2023. godini. Ovog puta to je izmjerila i potvrdila renomirana kompanija Net Check.

Na konferenciji za medije održanoj 29. marta 2023. godine u Banjaluci, Carlos Trocado, direktor IT-ja Net Check grupe i predsjednik Net Check International-a, dodijelio je sertifikat za najbolju mobilnu mrežu u BiH generalnoj direktorki kompanije m:tel Jeleni Trivan.

Kompanija Net Check osnovana 1999. godine sa sjedištem u Njemačkoj, globalno je prepoznatljiva u sferi mjerenja kvaliteta mobilnih mreža. Sa više od 20 godina iskustva razvili su visok nivo kompetencije u područjima uporedne analize mreže, usluga testiranja, optimizacije, revizije, mrežnog planiranja, savjetovanja za najveće telekomunikacione kompanije i regulatore.

Sveobuhvatna i nezavisna mjerenja i analize se rade sa svrhom da operateri dobiju precizne informacije o tome kako kvalitet mreže doživljavaju krajnji korisnici, a kako bi se planirana ulaganja usmjerila ondje gdje je to najpotrebnije.

Mjerenje u BiH vršeno je u 37 gradova i na svim glavnim putevima i autoputevima, što je obuhvatilo ukupno 4.539 km u ovom testiranju, 2.117 km u gradovima i 2.422 km na putevima koji ih povezuju.

Carlos Trocado je ovom prilikom objasnio rezultate mjerenja u BiH i sertifikat koji su dodijelili kompaniji m:tel, navodeći da je nakon više od 45.000 obavljenih testova za glas i podatke po operateru, među svim operaterima, m:tel postigao najbolje rezultate. „Od maksimalnih 1.000 bodova, m:tel je ostvario impresivni skor od 823 poena. Pored najboljih ukupnih rezultata, m:tel je takođe postigao najbolje rezultate i u kategorijama za voice i data”, rekao je Trocado.

Nakon analize i druge renomirane kuće, te dobijenih rezultata koji su proizvod konstantnog ulaganja u mobilnu mrežu, kompanija m:tel potvrđuje namjeru da ostane najbolji i najkvalitetniji izbor za sve korisnike.

Generalna direktorka kompanije m:tel Jelena Trivan, ovom prilikom je rekla da nijedna telekomunikaciona kuća u BiH, ali ni u regionu apsolutno ne koristi nikakva mjerenja, niti transparentno pokazuje svoje podatke i kvalitet mreže svojim korisnicima.

"Pretpostavljam šta su razlozi za to, a mi kao kompanija koja stalno ulaže u svoju mrežu imamo potrebu da eksterno budemo analizirani, da nam renomirane kuće koje rade i analizu Deutsche Telecom-a, Swiss Telecom-a, pokažu i upute nas u to kakav je zaista kvalitet naše mreže, jer nemamo čega da se stidimo. Naprotiv. Danas našim korisnicima možemo da kažemo i zvanično da smo najbolja telekomunikaciona kuća u BiH i da u tom smislu svaki naš korisnik u ovom trenutku koristi najbolju mrežu u svim kategorijama", rekla je Jelena Trivan, koja je navela i da se u nekim drugim državama koristi selektivna statistika za voice i za data, a da je m:tel u svim kategorijama najbolja mreža. „Dakle, svejedno je da li se nalazite u ruralnom području ili u gradu, svejedno da li koristite poziv, Whats Up ili internet, u svakoj od tih kategorija vi ćete dobiti najbolju uslugu. Rezultati koje smo dobili su u rangu najboljih telekomunikacionih kuća na svetu. Građani BiH, korisnici m:tel-a imaju rezultate, imaju mrežu kakvu bi imali i da žive u Nemačkoj ili u Švajcarskoj“, navela je ona.

Razlog za zadovoljstvo je i u tome što iza ovog uspjeha stoje ogromna ulaganja. „U prethodne dvije godine uložili smo stotine miliona u mrežu i nadam se da svaki naš korisnik to vidi. Ovo je drugo međunarodno priznanje koje smo dobili i otvoreni smo za svaku međunarodnu instituciju koja se bavi proverom mreže da dođe u svakom trenutku i da uradi testiranje. Sigurna sam da bismo dobili iste rezultate. Ovo je za svakog korisnika m:tel mreže potvrda da je svoj novac uložio u najbolje što na tržištu postoji. Hvala vam na tome“, istakla je Trivan.

Ističući da je ovo veliko dostignuće i dodijelivši sertifikat direktorki Trivan, Carlos Trocado je poručio: “Ne smijemo zaboraviti da uspjeh nije događaj jednog trenutka, već kontinuirano putovanje. Kako se m:tel-ova mreža nastavlja razvijati, konkurenti takođe vrijedno rade da sustignu m:tel i prevaziđu ga. Uspjeh ove godine je samo početak onoga što vjerujem da će biti nevjerovatno putovanje za m:tel”.

Potvrdu da je najbolja mobilna mreža, m:tel je zaslužio predanim radom, dugoročnim i kvalitetnim planiranjem i izgradnjom, konstantnim i ravnomjernim ulaganjima na cijeloj teritoriji BiH, kao i sprovođenjem kontinuiranog procesa optimizacije mreže.