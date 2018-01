Čarobni brijeg kapitalizma

Svake godine krajem januara u snijegom zavijanom malom švajcarskom selu Davosu održava se Svjetski ekonomski forum, najveći skup vodećih ekonomskih i političkih lidera o globalnim pitanjima aktuelnog i budućeg razvoja svijeta. Tema 48. Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu 2018. godine bila je "Izgradnja zajedničke budućnosti u podijeljenom svijetu".

Naslovi i teme o kojima se razgovara na ovim forumima u Davosu doimaju se kao milozvučne metafore i više liče na reklamne slogane nego na ozbiljnu raspravu glavnih donosilaca globalnih odluka. Neke od tema Foruma u prošlosti bile su "Vedra dinamičnost", "Odgovorno poslovanje i vođenje država", "4. industrijska revolucija", "Novi globalni kontekst", ali sve one u suštini pokušavaju dati odgovore na održavanje i preživljavanje globalnog kapitalizma u promijenjenim okolnostima.

Svake godine ovaj forum raspravlja različita aktuelna pitanja svjetske ekonomije, geopolitike i međunarodnih odnosa, kao što su borba protiv terorizma, siromaštvo, nejednakost, krize, migracije, razvoj tehnologije i informatike, ali ništa se ne radi na tome da se to stanje promijeni nabolje, problemi riješe i pomogne nerazvijenim zemljama. Iz godine u godinu slušamo iste žalopojke na strukturne disproporcije svjetske ekonomije, ali sve se dalje nastavlja bez ozbiljnih promjena postojećeg svjetskog ekonomskog poretka. Ekonomska situacija u svijetu se pogoršava iz godine u godinu, što potvrđuju različita naučna istraživanja i analize. Moglo bi se čak reći da najveći broj od 2.500 onih koji su učestvovali na forumu u Davosu, superbogataša, menadžera, direktora multinacionalnih kompanija, biznismena, bankara i premijera najbogatijih zemalja su i najveći krivci za lošu ekonomsku situaciju u svijetu i našim društvima.

Svjetski ekonomski forum je neprofitna nevladina organizacija koju je 1971. godine, osnovao švajcarski ekonomista Klaus Švab, sa osnovnim ciljem "barem malo popraviti svijet u kojem živimo". Davos, malo mondensko mjesto u Alpama, u kojem se održavaju redovna okupljanja vodećih lidera svijeta, poznato je i po tome što je Tomas Man, veliki njemački pisac i nobelovac, u njemu smjestio radnju svog čuvenog romana "Čarobni brijeg". Upravo ovo malo mjesto na najbolji način potvrđuju sudbinsku isprepletenost lokalnog i globalnog i međuzavisnost procesa ekonomske globalizacije. Svjetski ekonomski forum u Davosu ili "Klub 1.000", što je njegov službeni naziv, okuplja 1.000 stalnih elitnih članova, koji su u stvari direktori najvećih svjetskih multinacionalnih kompanija, čiji godišnji prihod prelazi milijardu evra. Ovaj forum i njegov preovlađujući diskurs mišljenja idealizuje tržište i tržišne pristupe rješavanju aktuelnih svjetskih problema. Svjetski ekonomski forum je paradigma današnje neoliberalne ekonomske globalizacije koja dominira svijetom, koja promoviše ideologiju slobodnog tržišta i principe ekonomske politike koji idu naruku bogatim razvijenim zemljama. Najvažniji lideri svijeta koji se okupljaju u Davosu su stvarni kreatori, protagonisti i kontrolori dominantne neoliberalne kapitalističke globalizacije. "Ljudi iz Davosa", kako sebe vole da nazivaju ovi svjetski moćnici, finansijski oligarsi i bogataši, uglavnom se bave glorifikovanjem globalizacije, kapitalizma, krupnog kapitala i svoga bogatstva, šire razvojni optimizam i povjerenje u neoliberalne vrijednosti slobodnog tržišta.

Njihova osnovna krilatica "Posvećeni boljem svijetu", uglavnom donosi dobrobiti njihovim kompanijama i biznisima. Za potrebe održavanja ovogodišnjeg Svjetskog ekonomskog foruma urađena je istraživačka studija o stanju svjetske ekonomije u kojoj su kao najvažniji problemi i izazovi svijeta navedeni: protekcionizam, izolacionizam, porast tenzija između velikih sila, populizam, klimatske promjene, zagađenje okoline i opasnost od nuklearnog sukoba. Stalno se iz godine u godinu ponavljaju manje-više isti obrasci, klasična mantra opisa globalnog stanja stvari u našem nestabilnom svijetu bez ozbiljnih prijedloga i rješenja za njegov napredak i promjene. Na taj način, uprkos svojim glamuroznim i medijskim objavama, Svjetski ekonomski forum više služi za konzerviranje dominantnih socijalno-ekonomskih i političkih odnosa koji vladaju u savremenom svijetu i promovisanju stavova onih koji diktiraju globalne trendove i blokiraju neophodne promjene nabolje, kada to nije u njihovom strateškom interesu.

Uoči početka ovogodišnjeg Svjetskog ekonomskog foruma međunarodna, nevladina, humanitarna organizacija Oksfam International objavila je poražavajući Izvještaj o globalnim političkim i ekonomskim tokovima u svijetu. Tako se u izvještaju navodi da imovina 42 najbogatija svjetska milijardera iznosi 1,1 bilion dolara, koliko ima 3,7 milijardi najsiromašnijih ljudi na planeti. Od 2015. godine jedan odsto najbogatijih ljudi na svijetu ima više novca od ostatka planete. Prošle, 2017. godine, 61 milijarder imao je imovinu kao polovina najsiromašnije svjetske populacije, što jasno potvrđuje da se jaz između bogatih i siromašnih povećava. Taj jaz je bio najmanji 2009. godine, kada je zbog globalne ekonomske i finansijske krize 380 milijardera imalo bogatstvo kao polovina najsiromašnijih na svijetu. U periodu od 2006. godine do 2015. godine povećanje bogatstva najbogatijih raslo je šest puta brže od rasta plata običnih radnika. Osam od deset dolara novog bogatstva koje je nastalo u 2017. godine otišlo je u ruke jedan odsto stanovništva. Superbogati su prigrabili čak 82 odsto novog bogatstva kreiranog prošle godine. Na drugoj strani, 50 odsto najsiromašnijeg stanovništva svijeta nije ostvarilo nikakvo povećanje bogatstva. Sadašnji globalni ekonomski trendovi pogoduju bogaćenju malog broja pojedinaca i bogate svjetske elite, na račun cijelih društvenih klasa, pojedinih malih zemalja i čitavih regiona u svijetu. Planeta Zemlja i današnji svijet nije kažnjenička kolonija koju nadziru vanzemaljci sa Mjeseca, kako je nedavno senzacionalistički saopštio bivši agent Američke obavještajne agencije CIA, već se naše jedino životno stanište nalazi pod okupacijom poznatih domaćih globookupatora, od kojih su mnogi bili upravo na skupu u Davosu.

Odbijanje globalizacije nije rješenje, jer bi to značilo da ostatak svijeta i zemlje odustaju od razvoja. Izbor je učešće u nepravednoj i neregulisanoj globalizaciji ili vegetiranje na rubu globalizovanog svijeta i izlaganje brutalnom djelovanju negativnih posljedica tog procesa? Politički i ekonomski autizam u globalizovanom svijetu nije izbor za male i nerazvijene zemlje. Rješenje je "inkluzivna ekonomija". Glavni problem savremene globalizacije je u tome što vodeći globalizatori donose pravila međunarodnog političkog i ekonomskog poretka kako bi iz tih pravila profitirali, stekli interes i određenu prednost za sebe u odnosu na ostale učesnike. Glavni učesnici ovogodišnjeg Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu su najsnažniji globalizatori i istovremeno najveći dobitnici i profiteri ovakve globalizacije. Upravo su oni i najodgovorniji za današnje ekonomsko i političko stanje u svijetu. U Davosu se nikada neće raspravljati teme koje bi stvarno pomjerile razvoj svijeta i promijenile postojeće odnose u svjetskoj ekonomiji. Zašto se u Davosu ne raspravlja o demokratizaciji postojeće globalizacije? Zašto se ne razgovara o uvođenju novih globalnih pravila kojima bi se pravednije uredilo institucionalno odlučivanje na svjetskom nivou o pitanjima od interesa za cijelo čovječanstvo? Zašto u Davosu ne raspravljaju o uvođenju međunarodnog suda koji bi kažnjavao najveće svjetske ekološke zagađivače? Zašto Svjetski ekonomski forum ne debatuje o smanjivanju socijalnih i radnih prava radnika širom svijeta? Zašto Svjetski ekonomski forum ne debatuje o urušavanju "socijalne države" od Evrope do Amerike? Zašto Svjetski ekonomski forum na svojim glamuroznim sesijama ne razgovara o štetnom poslovanju multinacionalnih kompanija u zemljama Trećeg svijeta? Zašto Svjetski ekonomski forum ne raspravlja o besprizornoj otimačini i pljački prirodnih resursa nerazvijenih zemalja od strane velikih sila i krupnog kapitala? Zašto učesnici iz Davosa ne obavijeste svjetsku javnost o milionima dolara prljavog novca iz narko-biznisa, mafijaških poslova, prodaje oružja i drugih nelegalnih izvora koji su deponovani u poreskim rajevima, "crnoj rupi" svjetskog kapitalizma? Kada će gospoda iz Davosa raspravljati o milionima "nevidljivih radnika", koji rintaju po skrivenim fabrikama od Kine, Malezije, Indonezije, do Bangladeša, Konga i Brazila, u robovskim uslovima rada, za bijednu nadnicu? Zašto gospoda iz Davosa u svojim nastupima ćute o klasnom ratu koji bogati vode protiv ostatka svijeta, zamagljujući glavni socijalno-ekonomski rascjep savremenih društava, koji se vješto prikriva temama identitetskih pitanja, etničkih podjela, međunarodnog terorizma i migracija. Na ova pitanja nikada nećemo dobiti odgovore, zato što ta gospoda o tim pitanjima ne žele da razgovaraju jer ih ne smatraju relevantnim. Posljednja vijest sa upravo završenog Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu je da su SAD, najbogatija i najmoćnija zemlja svijeta, obustavile pomoć Palestincima, najobespravljenijem narodu na svijetu. Psi lajkuju, a Davosi prolaze.