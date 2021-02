Godina velikih očekivanja

Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Gebrejezus najzad je saopštio jednu zaista dobru vijest - da (tek) sada, godinu dana nakon proglašenja pandemije, imamo više vakcinisanih nego oboljelih od kovida-19. Jeste to odlična vijest, ali Gebrejezus upozorava da u vakcinaciji prednjači deset najbogatijih zemalja, dok u izrazito siromašnim, a mnogoljudnim zemljama, koje čine gotovo trećinu svjetske populacije, imunizacija nije ni počela.

Sada bih se osvrnuo i na kolumnu kontroverznog, desničarskog, hrvatskog novinara Milana Ivkošića, u zagrebačkom "Večernjem listu". Za utorak, 26. januara, Ivkovšić donosi tekst pod naslovom "I cjepivo dokaz - Anglosasi i Židovi vladari su svijeta". S Ivkošićem se rijetko kad slažem, a i kako bih se mogao slagati s nekim ko minimizira ustaške zločine iz Drugog svjetskog rata, "Jasenovac" proglašava maltene zabavnim parkom, veliča pjevača Marka Perkovića Tompsona. Ipak, ovaj tekst bavi se drugom tematikom i ima interesantnih tvrdnji: "Zašto je Velika Britanija izašla iz Europske unije? Zacijelo i po tome da bi sačuvala svjetske povlastice, što se vidi i po tome što Anglosasi, to jest Englezi i Amerikanci, uz Izrael uspijevaju dobiti najveće količine cjepiva protiv korona virusa. Još jednom se potvrdilo da su Židovi i Anglosasi gospodari svijeta! A čini se da se zbog krize u nabavi cjepiva, u kojoj su proizvođači izigrali Europsku uniju, na vlastitu nabavu odlučila i Njemačka, što baš nije u duhu europskog zajedništva..."

Činjenica je da se danas vode pravi ratovi za vakcine i da se zarad toga gaze sve proklamovane vrijednosti, solidarnost i zajedništvo prije svih. Nisu dakle samo ni novac ili bogatstvo u pitanju, već se koristi snaga i moć pojedinih zemalja da bi se izvršio pritisak i za svoju populaciju obezbijedile vakcine. (Zbog toga prvenstveno u Bosni i Hercegovini još nije ni počela vakcinacija.)

Pa ipak, ima jedna zemlja izuzetak u ovoj priči. Jeste da se ona sama borila protiv cijelog NATO pakta i jesu svi njeni stanovnici prije nepune tri decenije bili milijarderi, ali daleko od toga da je Srbija tako moćna ili bogata. Ipak, u Srbiji je dosad vakcinisano preko pola miliona njenih građana, što je svrstava u sami evropski i svjetski vrh kada je u pitanju imunizacija na korona virus. Sama imunizacija traje bez bilo kakvih problema, izuzetno organizirano.

Kako je Srbiji pošlo za rukom da preskoči gotovo svu Evropu? Možemo se mi slagati s politikom Aleksandra Vučića ili ne, a reći ću vam da se lično uglavnom ne slažem. Ali očigledno da je njegovo predviđanje događaja, a ne čekanje da se ostane zatečen u tim događajima, kao i otvorenost i želja Srbije za saradnjom sa svima, i s Istokom i sa Zapadom, a pogotovo s Dalekim istokom, pokazala izvanredne rezultate. Drugi bitan momenat tiče se same imunizacija, odnosno samog procesa koji teče glatko, prije svega zbog primjene novih tehnologija. Zbog svega toga, danas ne samo da Srbija prednjači u vakcinaciji, nego su stanovnici Srbije u prilici da biraju kojom vakcinom će se izvršiti cijepljenje. Svaki ljudski život je dragocjen, a što se ranije završi imunizacija, to će se i ranije zemlja vratiti u normalnosti, pokrenuti privreda i obnoviti ekonomija. A to opet znači indirektno spasavanje ljudskih života.

Oslanjanje samo na Zapad u Bosni i Hercegovini, kada je imunizacija stanovništva u pitanju, očigledno se pokazalo pogrešnim. A, teško se može očekivati pomoć od Rusije, nakon "okretanja gu*ice" Sergeju Lavrovu, ministru inostranih poslova te zemlje, u Sarajevu, od strane dva člana Predsjedništva. Takođe, vrijeme je da se shvati da na mapi svijeta izrasta nova sila, pravi zmaj, azijski džin. Taj džin sigurno nas u međusobnim odnosima neće posmatrati s visine, ali su čudne naočare onih koji vode spoljnu politiku Bosne i Hercegovine, čim ga ne mogu uočiti. Jednom riječju, zatečeni, bez ikakve strategije.

Dok sam pisao ovaj tekst, sjetih se i legendarnog karikaturista Ranka Guzine i njegove karikature, u kojoj se moćnik obraća vatrogascu riječima da nije važno gasiti požare, treba otkrivati uzroke, aludirajući na tada posrnulu jugoslovensku privredu. Savremeni vatrogasci u bijelom uglavnom su se hrabro borili sa stihijom zvanom kovid-19. Pa ipak, istinsko sredstvo koje može ugasiti ovaj svjetski požar jeste imunizacija populacije. Tek tada ćemo se moći vratiti normalnom životu, radu, privredi, putovanjima. Zato ovo jeste godina velikih očekivanja.

Ali, tada će svakako doći vrijeme da potražimo i neke odgovore, uzroke ove pošasti! Ne očekujem puno od upiranja prstom u Vuhan. Mene kopkaju neka druga pitanja, na koja nisam čuo adekvatne odgovore. Kako su to stanovnici na sjeveru Italije još septembra 2019, imali razvijena antitijela? Zašto je, recimo, u novembru te iste godine u UKC u Banjaluci bio veliki broj oboljelih od upale pluća? Šta je s onom umetnutom sekvencom genoma (HIV, malarija) o kojoj je govorio francuski nobelovac? Šta su to simptomi slični gripu koji su nam pravili probleme prethodnih godina i, na kraju, gdje ove zime nestade grip? Ima dosta pitanja koja kada dođe vrijeme treba postaviti, a zbog kojih bi neko jednog dana mogao i odgovarati!

(Autor je satiričar)