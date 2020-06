Hvala Bosni i Hercegovini

Republika Italija danas slavi 74. godišnjicu, u jednoj dosad neviđenoj situaciji: prvi put od svog nastanka neće biti službenih prijema, parada ili javnih događaja. Ova mjera se nameće zbog poštovanja prema više od 33.000 žrtava kovida-19, a i zato što je danas posljednji dan mjera ograničenja usvojenih kao odgovor na epidemiju. Od sutra će biti moguće ponovo putovati cijelom Italijom i aktivnosti će se nastaviti normalno.

Povratak uobičajenim aktivnostima trenutak je kolektivne sreće i razumljiva je želja mnogih da ostave iza sebe težak period u kojem se vidjelo kako se velika opasnost širi među stanovništvom. Povratak u normalu, međutim, ne može se dogoditi olako, nakon jednog ovakvog perioda, i bilo bi pogrešno prestati ispitivati šta se dogodilo i na koji način nas je promijenilo. Zaista je važno učiti na iskušenjima kroz koja smo prošli kako bismo postali svjesniji i poboljšali se kao ljudi i kao društvo.

Prije svega, ova nas je kriza naučila važnosti pojedinačne odgovornosti. Svako od nas svojim ponašanjem može pozitivno ili negativno uticati na društvo. Na nama je da odlučimo zauzeti odgovorne stavove, zaštititi sebe i druge, biti korisni svima inteligentnim ponašanjem. Otkrili smo da društvo može živjeti i napredovati samo ako svi rade posvećeno, kao i značaj mnogih ljudi koje često zaboravljamo: medicinske sestre i tehničari, liječnici, volonteri, prevoznici, trgovci. Shvatili smo da naša vlastita mentalna ravnoteža ovisi o sposobnosti sagledavanja važnih stvari, vrijednosti poput prijateljstva, porodice, poštovanja, brige o sebi. Duga karantena bila je jako težak test, ali Italijani su poštivali pravila i održavali veliko jedinstvo. Kao što je rekao predsjednik Republike Italije Serđo Matarela, ovo je dobro koje se ne smije izgubiti i lekcija za sve zajednice koje su prošle ili prolaze ovo iskušenje.

Druga lekcija je uloga politike. Nijedna vlada nije svemoćna, nijedan političar ili parlament ne mogu dekretom učiniti da virus nestane. Ali svaka vlada, svaki političar, svaki parlament odgovoran je za stavljanje na raspolaganje svega što je potrebno da društvo reagira na koristan i organiziran način, bez panike i svima da priliku da pruže najbolje od sebe. Politika i institucije moraju biti u službi društva: nisu čarobni štapić, ali mogu osloboditi nove energije ako se dobro koriste, kao i blokirati socijalne sposobnosti ako se koriste loše. Dijalog i povjerenje između politike i društva najvažniji su preduvjeti koje treba njegovati svugdje kako bi se omogućilo stanovništvu da učinkovito odgovori na najsloženije odluke i u kriznim vremenima.

Treće što smo naučili je da su Italija, Bosna i Hercegovina i cijeli svijet sada jedinstvena stvarnost, ujedinjena istim izazovima. Virus ne poznaje granice, ali isto tako ni virus netolerancije, sebičnosti, nasilja i neprijateljstva. Ovo su izazovi koji su oduvijek postojali, ali današnji svijet ih čini globalnim. Kako bismo odgovorili na zajedničke izazove, potrebni su i zajednički odgovori. Zbog toga je Italija, čak i u najgorem trenutku pandemije, kao znak solidarnosti željela poslati liječnike, opremu i pomoć u Bosnu i Hercegovinu, pod motom "Naša srca kucaju zajedno". Bio je to odgovor na jedinstvenu solidarnost koju su Bosna i Hercegovina i njeni građani pokazali Italiji u najtežoj fazi i koja nas je još više spojila u našem prijateljstvu. Vidjeti sarajevsku Vijećnicu i mnoge druge spomenike širom Bosne i Hercegovine osvijetljene bojama italijanske zastave, za mene osobno bila je vrlo snažna emocija i te geste su bile izuzetno cijenjene u Italiji. Italijanska udruženja koja su ovdje aktivna, kao i mnogi obični građani, poslali su nam desetine poruka divljenja i zahvalnosti, a pisali su nam i brojni građani Bosne i Hercegovine kako bi izrazili svoju bliskost.

Iz tih razloga želimo da ovaj 2. juni obilježimo u znaku prijateljstva i solidarnosti sa Bosnom i Hercegovinom, doprijevši do što više osoba. Od 16 do 18 sati emitirat ćemo specijalnu epizodu "Radio Italia" na Radio Sarajevu, Radio Kameleonu u Tuzli, RTV Zenica i na portalima BanjaLuka Mladi i CerebraNGO. Imat ćemo puno italijanske muzike i nekoliko malih iznenađenja za zajedničku proslavu. Zatim ćemo u 21 sat na BHT1 emitirati film "Dobrodošli na jug", komediju koja nas nasmijava malim i velikim razlikama koje prožimaju Italiju od sjevera do juga, što je način da se svi osjećamo malo više Italijani i da nas podsjetimo da razlike čine bogatstvo svake zajednice.

Na kraju, kao zamjenu za naš tradicionalni prijem, odlučili smo pokazati znak solidarnosti onima koji imaju manje sreće u životu. U suradnji s italijanskim nevladinim organizacijama u BiH podijelit ćemo stotine obroka u javnim kuhinjama i kroz uslugu dostave na kućnu adresu u Banjaluci, Mostaru, Sarajevu i Tuzli, donijet ćemo obroke u zeničku bolnicu i ponuditi tople napitke migrantima u bihaćkim kampovima. To je mala gesta kojom želimo reći hvala Bosni i Hercegovini i njenom divnom narodu, velikog srca i snage duha.

Nastavimo zajedno na putu prijateljstva koje nas veže stoljećima.

Živjela Italija, živjela Bosna i Hercegovina!

(autor je ambasador Italije u BiH)