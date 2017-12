Jelka u Beogradu

Nije majka Muju karala što se kockao, no što se vadio! Tako kaže stara narodna mudrost, a s elementima tragikomike više je nego prepoznatljiva u najnovijem beogradskom slučaju zvanom "preskupa jelka".

Novogodišnja, razume se, jer je Nova godina na pragu, iako je praznično okićen grad čeka već dva meseca.

Vest da su gradski oci svoje stanovnike i goste rešili da obraduju jednom od najskupljih novogodišnjih jelki na svetu već je obišla sve meridijane. Kako i ne bi, kad joj čuvena Rokfelerova dođe tek do kolena, ne visinom već cenom: beogradska je 83.000 evra, a ona što se šepuri ispred sedišta jedne od najbogatijih porodica na svetu samo 25.000 dolara!

Kako su neobuzdani istraživačaki novinari već pronašali, naša jelka ne može da se poredi samo s onom u hotelu "Palata Emirata", koja bez ukrasa košta tričavih 10.000 dolara, ali okićena dijamantima i zlatom vredi - 11 miliona dolara. Istina, od beogradske novogodišnje lepotice skuplja je i prirodna s Dolomita smeštena na Trgu Venecija u Rimu, ali džaba joj što je plaćena 50.000 evra kad se osušila pre roka.

A naša je plastična i po prirodi stvari neće se nikada osušiti.

Štaviše, kaže vrhovni žrec Srbije predsednik Alaksandar Vučić, naša će zvanično trajati punih deset godina! Toliko je, navodno, garancija dobavljača, firme "Kip lajt", mada nije jasno što su istrčali baš toliko pred rudu kad je uslov bio trogodišnja garancija.

E, sad, pomisliće neko, kakve veze ima predsednik s kićenjem Beograda, kad je za tu rabotu zadužen gradonačelnik Siniša Mali? Moglo bi se čak reći i prezadužen, jer je od početka njegovog stolovanja gradom ceh novogodišnjeg ukrašavanja trgova i ulica uvećan bezmalo sedamdeset puta - rasveta je, primerice, 2014. koštala nešto manje od tri miliona dinara, a za ovu 204 miliona dinara. Rasveta koju redovno, nekim čudom, na tenderu uvek najpovoljnije nudi i dobija ista firma. "Kip lajt".

To pretpraznično, praznično i postpraznično svićkanje u periodu 2014 - 2017. iz gradske kase odnelo je četiri miliona evra. Mada, mora se priznati, Beograd baš mnogo i dugo svićka, ove godine je počelo na mitrovske zadušnice - dakle početkom novembra - a neće se gasiti bar kao lane, do kraja februara. Ili, daleko bilo, do prolećnih zadušnica. Mada je verovatnije da će ga ugasiti i skupa s jelkom pohraniti negde, jer u martu su beogradski izbori, a i najlepša jelka može da bude loše podsećanje.

Nego, otkud predsednik, kad je Mali već sve objasnio? Prvo da nije imao pojma koliko jelka košta, a onda kad se raspitao urgentno je, nikad brže u istoriji, najavio raskid ugovora. Pri tom, "Kip lajt" ni da čuje za raskid ugovora i skidanje jelke, pa je, prema rečima Malog - poklanja. Ne zato što bi, kako zluradi misle, teško mogao da preproda polovnu, već korišćenu, pošto je ukrašena tri dana pre potpisivanja ugovora i skandala, ma ne, praznici su i red je da se raja raduje.

E, onda se Mali još raspitao, pa je odnekud iščačkao da je prošlogodišnja jelka bila skuplja, a niko se nije bunio. Mora mu se verovati na reč, časnu gradonačelničku, pošto papiri kažu drugačije - 39.000 evra. Što je za jednu siromašnu zemlju takođe mnogo, ali ta jelka sada pravi društvo takođe preskupoj muzičkoj fontani na Slaviji, pa nije red da bude ofucana. Makar po ceni. Istina, Mali je u potonjim objavama zaboravio na najavljeno raskidanje ugovora i ponuđeni poklon, ali prošlo je nedelju dana, pa valja razumeti čoveka. Prednovogodišnja je ludnica.

Mada ima indicija da mu se to o raskidanju ugovora i poklonu omaklo, na nesreću, pred kamerama. Ali, ni to ne čudi; predsednik Vučić je bio strašno ljut kad je čuo da je snalažljivi Rokfeler dao manje para za svoju jelku nego Mali za našu. Bar je tako izjavio predsednik lično u nečemu što se zove grupni intervju (ponedeljak uveče, TV Pink). I bio je toliko ljut ili, da ga citiramo, "poludeo sam kad sam čuo...", dakle toliko da je odmah zvao Malog. A Mali "Kip lajt". I tako je došlo do poklona, do kojeg izgleda ipak nije došlo, ali za to su nadležne neke druge službe.

Elem, kad je predsednika popustilo ludilo izazvano jelkom, a još više sumnjom da je bilo korupcije ili nesposobnosti, dobio je nove podatke. Bilo je, kaže, više ponuda, recimo neka estonska jelka bez PDV-a (18 odsto) za 63.000. A samo 18 metara. Pa je pobrojao uživo predsednik još neke firme koje su se nudile - zna čovek napamet, a mora tako jer ni toga u hartijama nema - pa je "Kip lajt" ipak bio najpovoljniji. Zapravo, oni su skroz nevini, ako se ispravno shvati predsednik, koji je lično uočio da razlika od najpovoljnije ponude do 83.000 evra ide na poreze. Što je, razume se, za državanu kasu baš lepa svotica i lep dokaz da smo baš lepo pazarili. I unosno u svakom smislu, što je predsednik lično dokazao uživo na Pinku mašući fotografijom jelke iz Novente di Piare, koja košta 400.000 evra. I najskuplja je u Evropi.

Mada, kad se strasti u Beogradu još malo smire, možda ćemo i joj dakonati - koliko bi to na konto poreza bilo više novca u državnoj kasi!

A to što u zvaničnim papirima nema drugih ponuđača opet je sitnica kojom treba da se bave drugi organi. Kad prođu praznici i izbori. A do tada će, verovatno, da se bace na ispitivanje veze bivšeg gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa s "Kip lajtom", tim pre što se opet kandiduje, a možda zakače i nekog još više bivšeg, bivšeg plus. Naime, kaže Mali, od 1999. se posluje sa "Kip lajtom". Istina, tada su grad vodili Milan Božić, pa Vojislav Mihailović (poznatiji kao unuče Draže Mihailovića), kadrovi Srpskog pokreta obnove, tadašnjeg i sadašnjeg koalicionog partnera Vučićevih radikala-naprednjaka, što ih može unapred amnestirati. Posebice što je, kaže predsednik, koji je za tili čas proučio sve te već decenijske papire, za Đilasovog doba (2008 - 2013) najviše ugovora sklopljeno.

S "Kip lajtom".

Gradonačelnik Mali je, pak, paralelno s prestankom predsednikove ljutnje, shvatio da je čitava priča goli fabrikat opozicije, koja se nameračila da ospori budžet za narednu godinu. Bezuspešno, jer je usvojen kao i republički, maltene bez rasprave. No, zavidna opozicija bi, izgleda, da ospori i planove Beograda da od turizma ove godine zaradi 24 miliona evra. Jelka, makar i (skoro) najskuplja na svetu, sitnica je, tek iglica u tom velelepnom planu, priznaće svako. Mada i nije baš tako sitna (u visinu), ali pošto će u grad da nagrnu turisti red je da je što pre uoče. Kod njih, valjda, nema jelki, pa će zaslepljeni sjajem naše velelepne lakše vaditi - novčanike. Dinar po dinar, pa 24 miliona evra. A kad turisti odu, ovdašnji svet će moći da je gleda džab-džabe, ne vadeći novčanik. Čak i ako "Kip lajt" povuče ponudu za poklon.

A Mujo? Ma, šta njega ima da boli glava za beogradsku jelku? Nije plaćena iz njegovog buđelara i neće njega ispitivati ni bezobrazni novinari, ni opozicija, a nije ni na dnevnom redu antikorupcijskih tela. Mujo ima majku koja brine što se kocka.