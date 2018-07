Kaj, v čom djela?

Naslov, valjda, dovoljno jasno upućuje da je reč o uzgrednim stvarima koje sve češće idu uz najvažniju sporednu stvar na svetu. Đavo se krije u malim stvarima, kažu mudraci, a kad je nešto sporedno, pretpostavlja se da je i malo, makar okupljalo milijarde ljudi i novčanica! Fudbal, preciznije još aktuelni Mundijal.

Nema spora da je "bubamara" na zelenom terenu za mnoge ljude zaista najvažnija stvar na svetu; da nije ne bi tolika deca pikala fudbal na poljančetu merkajući pomoćni teren najboljeg tima u varoši. Ili, ne bi se tolike svote obrtale i ne bi oni sa najupotrebljivijim nogama & glavom dobijali stotine miliona evra/dolara/funti za angažman, zanemarujući činjenicu da su tokom čitave karijere tek belo roblje, skupo, ali roblje.

Ne bi oglašivači zvali Srbe diljem regiona da navijaju za Srbiju nedeljama pošto te reprezentacije na Svetskom prvenstvu nema ni u tragovima...

Da nije tako ne bi, napokon, sami fudbaleri, njihove vođe, menadžeri, vlasnici, "navijači", posebno ekskluzivni kao huligani i političari, koristili svaki šut da pošalju svetu "svoju" poruku. Ne onu lepu i humanu, zbog koje sport postoji i kakvu viteška borba na terenu iziskuje, nego ogoljenu političku, pri čemu je ovaj termin "politička" nedostatan, jer u tim porukama ima svega i svačega nedostojnog i nedopustivog.

Nema potrebe sada nabrajati šta je sve na tu temu analizirano i napisano od početka Mundijala do, evo, onih dana kada se sprema završnica.

E, ali ima nečega što se mora ponoviti da bi se što pre zaboravilo: saznali smo da je izvesni Vladimir Đukanović, "majstor" za svašta - od advokature, preko politike i novinarstva do moleraja, izgleda otvorio novu praksu, doktorsku, a prvi "pacijent" mu je bio ni manje ni više nego najbolji srpski teniser, a verovatno i najbolji ovdašnji sportista svih vremena i jedan od najboljih na svetu Novak Đoković. Svestrani Đukanović ne trepnu nego uspostavi Đokoviću dijagnozu - idiot i psihopata!

Zašto? Zato što nije više najbolji na svetu pa onemogućava vrlo političku elitu da se kiti njegovim uspesima? Ma ne - mada mu je to iz ugla vlasti ogroman minus; zamerio je Đukanović Đokoviću što je u četvrtfinalu Mundijala navijao za Hrvatsku. Protiv Rusije! Sveznajućem poslaniku vladajuće većine nije bila dovoljna prva dijagnoza - data na daljinu, sa odmora putem društvenih mreža - pa je dao i anamnezu: "Izluđuje me ta priča: 'Jao, pa Nole je rekao da navijamo za naše Hrvate'… Baš me briga šta je rekao Đoković, ja baš zato smatram da je idiot. I još jednom ću ponoviti - svako ko navija za Hrvatsku protiv Ruske Federacije je psihopata i ludak i zreo za ludnicu", poručio je Đukanović.

I mora da je sutradan bio posebno ponosan na sebe, kad je njegov partijski vođa i predsednik Srbije Aleksandar Vučić na pitanje jedne visprene novinarke za koga je navijao, odgovorio sa izrazitim navijačkim nabojem negovanim u mladim danima: "I pre ove utakmice sam rekao da Hrvatska ima bolji tim, ali da ću da navijam za Rusiju. I još 1.000 puta da se ponovi takva utakmica, 1.000 puta ću da navijam za Rusiju. To je moje pravo. Srbija je demokratsko društvo, svako ima pravo da navija za koga želi".

Uz pouku da je drugo poluvreme, na prvo nije stigao, gledao bez tona pošto su reporteri javnog servisa navijali za Hrvatsku! Sreća njihova da Sibir i Goli otok više nisu u funkciji!

No, imaju li predsednik i poslanik pravo da, ne samo u nedostatku Srbije, nego i inače, navijaju za Rusiju? Dabome da imaju. Imaju li Novak Đoković i drugi pravo da navijaju za Hrvatsku? Dabome da imaju. Pa i vaša hroničarka je odgledala utakmicu i navijala suprotno od rođenog brata, zabavljena njegovom euforijom na svaki dobar ruski potez - svaka čast za prvi vanserijski go - i tugom kad promaše zicer (kojih baš i nije bilo puno). Njegovo je, kako predsednik kaže, demokratsko pravo, a ja dodajem i ljudsko, da navija za tim koji želi - sve dok meni ne osporava isto pravo. Pri čemu braća, pa i sestra u četiri zida mogu i da se pokoškaju, peckaju, pa i posvađaju ako žele.

No, poslanik nema pravo da deli ljude na psihopate i patriote i vređa građane koji pune budžet države koju takav lik predstavlja. Baš kao što to pravo nemaju ni nazovi medijski poslenici poput izvesnog D.J.V. ("Svaki Srbin koji večeras navija za Hrvatsku protiv majke Rusije je budala. I ne zaslužuje ništa više od prezira. Tačka.")

Nema ni predsednik pravo da odgovara ljude od navijanja, posebno na način koji ne ukazuje ni na minimum volje da se sa susedima bar kolokvijalno izmiri.

Kao što fudbaleri poput onog Vide, koji je Hrvatskoj obezbedio penale i polufinale, nemaju pravo da pobedu svog nacionalnog tima posvećuju drugoj državi, makar suprotnoj od one koju Srbija slavi. Niti da ovdašnji razni faktori Švajcarsku zovu "šiptarskom" reprezentacijom, kao što ni njihovi fudbaleri nemaju pravo da kolegama iz srpske reprezentacije pokazuju dvoglavog orla... Navijače, prave i one sa navodnicima, ovde ne treba pominjati; prve zato što im sve to zagađuje omiljeni sport, druge zato što su do grla u tom izmećarstvu.

Niko, napokon, nema pravo da sjajnom golmanu hrvatske reprezentacije prebrojava nacionalna krvna zrnca i nagađa ima li kvačicu u prezimenu ili nema, jer se zna da su Šubašići "njihovi", a Subašići "naši", pa je onaj ko bez kvačice brani za Hrvate - izdajnik.

Kaj? Ili, v čom djela? Ja nemam pojma, spremam se da gledam polufinale.