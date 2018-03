Kina - nova era dobroćudnog džina

Tek zatvoreno zasjedanje Svekineskog narodnog kongresa otvoriće novi period pomnih analiza kineske spoljne i unutrašnje politike, njihovog dometa i kvaliteta, a posebno posljedica koje može da ima na ekonomije i politike najrazvijenijih država Zapada. Mediji, dominantno zapadni, posvetili su veliku pažnju ovogodišnjem redovnom zasjedanju Svekineskog kongresa kao najmoćnije institucije u političkom sistemu Kine. Razlog te posvećenosti jeste prihvatanje amandmana na Ustav NR Kine po kojem broj petogodišnjih predsjedničkih mandata neće biti ograničen na dva, već će moći da se ponavlja dokle to Kongres bude želio.

Uporno ponavljanje ovakvih refleksija Kongresa dalo mu je atribute jednostranosti i upornog insistiranja na ocjeni o povratku kulta ličnosti na istovjetan način kako je to shvatano u vrijeme Mao Zedonga. I pored nastojanja da se pozicija Ši Đipinga poveže s mogućnošću neograničene vladavine, u pozadini situacije naziru se pravi razlozi od kojih razvijene zapadne zemlje strepe. Na zasjedanju Kongresa su predstavljeni ogromni ekonomski i politički rezultati Kine postignuti od prošlogodišnje do posljednje sesije Kongresa. Prije svega, BDP od 7,1 odsto daje osnovu da se realno planira naredni od 6,5 odsto i svjedoči o daljim planovima za mnogo brži rast nego u drugim razvijenim zemljama. Pri tom je porasla prosječna plata za 7,4 odsto, izgrađeni su milioni kilometara željezničkih pruga i autoputeva i 46 novih civilnih aerodroma. Nastavljena je politika urbanizacije, što je omogućilo rast uslužnog sektora, posebno u finansijama, i smanjena je nezaposlenost. Više od 68 miliona ljudi je izvučeno iz statusa siromaštva. Istovremeno, Kina je nastavila trend političkog i vojnog jačanja u Aziji na osnovama modernizacije sistema odbrane i vojske, a u globalnim razmjerama postiže sve veći politički uticaj. Kineske kompanije prisutne su u svim dijelovima svijeta, a kineski jezik se uči sve više, jer otvara perspektive dobrih i uspješnih poslova. Tu su i poboljšanje odnosa s Japanom i Južnom Korejom i snažan uticaj da sjevernokorejsko nuklearno pitanje krene ka rješavanju, da se ne govori o sad već nadmoćnoj poziciji u Africi. To je Kini omogućilo poziciju istovremenog zapadnog saveznika i protivnika kojeg se razvijene zemlje boje.

Pažljivijom analizom vidjeće se da su neke "kočnice i ravnoteže" vlasti zadržane, a neke nove uspostavljene. Vlast nije neograničeno predata Ši Đipingu, već je samo delimitiran broj mandata, koje će i dalje povjeravati Svekineski nacionalni kongres u okvirima realizacije politike Komunističke partije Kine. Na 19. partijskom kongresu u oktobru teorijski pristup sadašnjeg generalnog sekretara i predsjednika Kine o socijalizmu s kineskim karakteristikama ušao je u Statut partije, čime je on, de fakto, već tada dobio mandat da bude na čelu Kine do dostizanja "stogodišnjih ciljeva". Prioritetni su da do 2021, na stogodišnjicu osnivanja Komunističke partije, Kina postane prva ekonomija svijeta (sada je druga, iza SAD i prije Japana), a da do 2049, na stogodišnjicu usvajanja Ustava i osnivanja Narodne Republike Kine, ostvari najveći bruto proizvod po glavi stanovnika.

Realizacija politike vladajuće partije, 2.970 delegata Svekinskog kongresa, ali i pitanje koliko će se uvažavati diskusija i različita mišljenja u skladu s politikom Deng Sjaopinga da "cvjeta hiljadu svijetova" pokazaće da li je sadašnji predsjednik dobio vlast ili mandat da realizuje "stogodišnje ciljeve" do izvršenja. U sredstva "provjera i ravnoteže" dolazi i činjenica da se mandat ne daje isključivo predsjedniku, već "predsjedništvu", koje uz "prvog" kompletira potpredsjednik. Na tu dužnost sa dva važna zadatka, uspostavljanje što sadržajnijih odnosa s inostranstvom i borba protiv korupcije, postavljen je Vang Kišan, čovjek od povjerenja Ši Đipinga. Stajao je na čelu borbe protiv korupcije u kojoj je smijenjeno više od milion korumpiranih funkcionera na svim nivoima. Kišan je tako nastavio državnu političku karijeru nakon isteka vremenskog limita od 68 godina za angažovanje u partijskim institucijama. Dio njegovih poslova će biti razuvjeravanje Evropske unije od nepotrebnog straha prema kineskoj konjukturnoj ekonomiji i uvjeravanje u činjenicu da "istočna kapija" Evrope kroz mehanizam "16+1" predstavlja doprinos i evropskom razvoju, posebno državama kandidatima.

(Autor je profesor na Fakultetu političkih nauka Banjaluka)