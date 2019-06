Mala matura, velika bruka

​Svakom je moglo da se dogodi, policija i Bezbednosno-informativna agencija, ovdašnja CIA, brzo su uhvatile počinioce, pardon osumnjičene - jedna majka, neki tip što ima veze sa medijima (?) i neko treći.

Mesto zločina: jedna zemunska škola.

Reč je o provaljenom testu iz matematike na ovogodišnjoj maloj maturi u Srbiji. Mada, kako se ispostavlja po dodatnim informacijama koje ministar prosvete Mladen Šarčević dozirano i iznervirano daje javnosti - majka i nije baš kriva mnogo, a izgleda da nije ni (samo) zemunska škola. A možda nije uopšte zemunska škola, pošto ima još sumnjivih. Škola, ne ljudi koji su bili zaduženi za tajnost testova, mada se ministru čini i da neki direktori nekih škola nisu bili dovoljno oprezni.

No, po dosadašnjim saznanjima do majke je test stigao viberom ili vajberom - što je verovatno "smestio" taj tip što ima veze sa medijima, fotografisao test koji mu je neko dao, pa bacio na mrežu. A možda je i onaj treći to uradio, fotografisao, pa ovom medijskom dao da baci na mrežu, saznaće se kad tajna i javna policija i ministar otkriju njegovu ulogu.

Epilog se zna; umesto u utorak redovni test iz matematike, u četvrtak (20. juna) polagaće se rezervni, što nije, blago rečeno, ni najmanje prijatno. Deca i roditelji su se otvoreno pobunili širom zemlje i traže poništavanje male mature, kao i pre šest godina kad je jedna dama iznela testove iz štamparije "Službenog glasnika" u - grudnjaku. Za krađu je, podsetimo, u ponovljenom suđenju kažnjena zatvorom na četiri meseca, uslovno ukoliko tokom dve godine ne ponovi nedelo, a njeni saučesnici na po tri meseca. Očigledno da su sudije poverovale u njenu nevinost koju je dokazala tvrdnjom da je samo htela da "pomogne" nekim prijateljima. Inače, test se tada prodavao po početnoj ceni od 200 evra.

Tadašnji ministar je posle mesec dana podneo ostavku.

Mnogi traže i ostavku sadašnjeg ministra kao prvog u lanacu nadležnih za čitavu operaciju zvanu mala matura. No, ovaj ministar neće da odstupi, jer su BIA i policija uradile "stvar", nanjušile odgovorne škole, majke i direktore. A ministrovi šefovi - da baš tako je rekao "moji šefovi", kao da je Vlada Srbije banda, mafija - smatraju da on nije kriv. Nije, kako reče, to Haški tribunal, pa da se odgovara po komandnoj odgovornosti.

A kriv je, još jedan ministarski biser - loš sistem. Koji, valjda, kreiraju deca, a ne on pod patronatom svojih šefova. Ko nije shvatio - ministru su šefovi premijerka i predsednik Srbije, a šefica je i javno potvrdila da ga podržava i što rekao njihov šef "ne dam" batu, Mlađu, Ivicu, Maricu, svejedno.

Stvarno, sada bez imalo šale, moglo je to da se desi i u uređenijim zemljama i sistemima; uvek ima onih koji bi da zaobiđu pravila i da idu na "siguricu". Nesavesni roditelji, pre svega, u saradnji sa isto tako nesavesnim nastavnicima žele da decu liše ispitnog stresa, pa pribegavaju svemu i svačemu, ne samo na maloj maturi, već tokom čitavog školovanja. Mito je već deo folklora, samo što u prosveti za razliku od zdravstva još nema zakona koji propisuje koliko učitelj sme para i poklona da primi. Odjednom, ukupno...

Deca, svikla već da se "znanje" izraženo ocenama može paraziti bez ikakvih problema, vole da dobiju test unapred. Što je sigurno, sigurno je. Pa, šta ako je to krađa, kraduckanje, kako reče jedan bivši ministar; krađa je jedan od postulata aktuelnog obrazovnog sistema u Srbiji. I ne samo obrazovnog, ali lopovluk u prosveti ostavlja dugoročne posledice.

Koje već živimo podugo.

Kupiš fakultetsku diplomu kao bivši predsednik Tomislav Nikolić i još neki njegovi politički pajtosi, ma šta diplomu i master; možda će i da se bavi naukom sad kad je u penziji, a za doktorat ne mora da brine - kad je sadašnji ministar finansija Siniša Mali mogao da plagira nekog Eritrejca, može i bivši predsednik.

Vole ljudi uz ime i moć da imaju i titulu, makar mr ako ne može odmah dr, pa tako redom do Akademije, valjda.

I što to da ne rade kad ogromna većina akademske zajednice ćuti, a ako i prigovara, to radi u četiri zida i ispotiha - vide ljudi kako prolaze oni što kukuriknu pre zore. Razapnu ih "šefovi" i šefovski tabloidi dok kažeš keks, a poslušna univerzitetska mašinerija izglasa da nemaju uslova za napredovanje, pa ih ostavi bez posla.

Glasno ćuti akademska zajednica i kada im huligani usred studentskog kampa pretuku studente koji su se odvažili na javne političke i aktivističke istupe. Ćuti, jer se nikad ne zna kog će sledećeg da pomiluju bokser, metalna šipka i bejzbol palica. Za svaki slučaj - ćutanje je postalo zlato.

Ćutanje, uz čvrsto zatvorene oči i uši, i na krađu, i na batine, i na dreku, klevete, lažne optužbe, špijuniranje, na nasilje koje je sve više ogoljeno.

Škola nije izuzetak, više je pravilo, poligon za svakovrsne eksperimente nemorala.

No, nije problem što se sada dogodilo to što se dogodilo - svedoci samo da se policija i BIA godinama staraju za malomatursko "poštenje". Problem je što se tamo gde treba na taj problem ne gleda kao na problem, a kad nije problem, onda nema ni problematičnih, odnosno odgovornih.

Možda tek strada ta nesavesna majka ili onaj što petlja sa medijima, a možda i neki neoprezni direktor dobije ministrov ukor i to je sve; od ovogodišnje male mature ostaće samo pouka da je krađa legitimna u "obrazovanju". A onda će tako "obrazovani" koliko sutra da preuzmu sve poluge društva, po sistemu gde ja stadoh, ti produži. Ko će po ovoj vrućini da se smara i uči, da se smara i kontroliše decu, roditelje, kolege i ine, da se smara i osmisli sistem u kojem nikome neće pasti na pamet da mulja na završnim ispitima - kad već postoje.

P.S. U međuvremenu je pristiglo još informacija i jedno hapšenje. Ispostavilo se da nije mama, nego tata, da nije zemunska škola, niti neko od neopreznih direktora, već radnik "Politikine" štamparije, otac maturanta koji je, uprkos svim mogućim kontrolama i kamerama, uspeo da iznese test iz matematike. Priveden je. Deja vu, što bi se reklo, samo bez grudnjaka.