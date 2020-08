Nauka i kvazinauka

Meksički filolog i bogataš (hotelijer i trgovac) Roberto Salinas Prajs život je posvetio proučavanju Homerovih epova "Ilijade" i "Odiseje". Prajs je 1985. posjetio Gabelu, kod Čapljine, a već godinu kasnije objavio svoju knjigu "Homerova slijepa publika".

U knjizi je postavio hipotezu da se trojanska država prostirala na Jadranskoj obali, od ušća Krke, pa sve do Boke Kotorske. Trojanski rat locirao je u dolini Neretve, a sam Ilios upravo u Gabelu. Knjiga je stekla veliku popularnost, a Gabela se našla u centru pažnje cijele Jugoslavije, čak i znatno šire. Brojni turisti pohodili su ovo mjesto o kome je u jugoslovenskim medijima objavljeno preko 500 tekstova te, sada davne 1986. Ozbiljna nauka ipak nije prihvatila Prajsovu hipotezu i sama priča o Troji u Gabeli vremenom je pala u zaborav. Ostala su samo sjećanja na brojne turiste i meksičkog istraživača koji je preminuo 2012. godine.

Jedan drugi istraživač, bosanski Indijana Džons po imidžu, Semir Osmanagić po imenu, poznat je po tvrdnji da se kod Visokog nalaze bosanske piramide. Osmanagić je rođen 1960, bio je đak generacije, paralelno je završio Ekonomski fakultet i Fakultet političkih nauka u Sarajevu, na istom fakultetu je doktorirao na temu "Civilizacija Maja", živio je i radio u Hjustonu, u SAD, član je Ruske akademije prirodnih nauka iz Moskve i Aleksandrijskog društva arheologa iz Egipta. Po povratku iz SAD, 2005, ustvrdio je da se u selu Gornja Vratnica nalaze piramide, ilirskog porijekla, stare 10.000 godina. Godinu dana kasnije, kao udarnu vijest, ovo otkriće objavljuje i čuveni CNN. Osmanagić je stekao veliku pažnju javnosti i mnogo veću popularnost u medijima od Prajsa. Takođe, njegova istraživanja na lokalitetu Visočica i u tzv. Bosanskoj dolini piramida i finansijski je znatno podržala Federacija BiH. Pa ipak, kod ozbiljne nauke Semir je stekao neslavnu reputaciju, pogotovo zato što njegova iskopavanja ugrožavaju stvarna arheološka nalazišta na lokalitetu, tako da se oglasilo i Evropsko udruženje arheologa: "Ova prevara predstavlja surovu obmanu neobaviještene javnosti i nema mjesta u svijetu istinske nauke."

Za razliku od istorije i arheologije, mjesta religijskih hodočašća nemaju obavezno tu potrebu istorijskih dokazivanja ili naučnih istraživanja, jer se radi o ljudskoj vjeri i vjerovanju te stavu crkve ili vjerske zajednice. Kod nas najpoznatija mjesta hodočašća i vjerskog turizma su Međugorje, Ajvatovica ili obilazak manastira i moštiju Svetog Vasilija Ostroškog (u Crnoj Gori), koje radi lijeka, spasenja ili utjehe pohode pripadnici svih vjera.

Nažalost, danas smo, pogotovo na brdovitom Balkanu, i virus korona i bolest kovid-19, koju taj virus uzrokuje, smjestili između nauke, kvazinauke i teorija zavjere. I dok cijeli timovi stručnjaka u svijetu danonoćno rade na pronalasku vakcine ili efikasnog lijeka za ovu pošast, dotle se nemali dio javnosti, ali i određen broj obrazovanih, čak i stručnih ljudi, bavi nedokazanim tvrdnjama, počev od one da kovid-19, od koga su oboljele desetine miliona ljudi, a preminulo ih je preko 750.000, uopšte i ne postoji, pa do promovisanja raznoraznih zaštita i terapija protiv bolesti. Pomenimo pulmologa Branislava Nestorovićeva, koji je neposredno pred drugi pik (ili talas) korone u Srbiji izjavljivao, a mediji u Srbiji prenosili na naslovnim stranicama, da je virus sada oslabio i da je vrijeme da se sada svi zarazimo radi sticanja kolektivnog imuniteta. Virus, nažalost, nije oslabio, a stanje je ubrzo iz više razloga postalo dramatično. Ovih dana u svojoj ordinaciji Nestorović je ugostio Mirjanu Domonji. Dotična gospođa je predsjednica Ekološkog pokreta Stara Pazova! Mirjana i Nestorović su se fotografisali pored njene piramidice, kućne izrade, od orgonita (materijal od kojeg se prave one đinđuve), za koji Domonjijeva tvrdi da štiti od štetnog zračenja i virusa korona. Mirjana prodaje ove predmete po cijeni od 3.500 do 6.000 dinara, zavisno od veličine. (Veličina je, dakle, ipak bitna.) Inače, po Krivičnom zakonu Srbije, ovo što ona radi trebalo bi da bude krivično djelo.

Na stranu šarlatani, vratimo se ozbiljnoj nauci. Rusija je ovih dana, prva u svijetu, registrovala vakcinu sputnjik 5, za koju tvrdi da je bezopasna i efikasna protiv virusa korona. Mnoge zemlje pokazale su ogromno interesovanje za ovo cjepivo, dok sa Zapada tvrde da je vakcina preuranjena i nedovoljno provjerena. Sve to može biti i tačno, ali mislim da je važna i činjenica da nemamo vremena za zavist i ljubomoru i apriori odbacivanje svega onog što nam se nudi sa Istoka.