Nova po kalendaru, stara po svemu

Nova godina je nova samo po kalendaru, a po sadržini prvih nekoliko dana sumorna i mračna kao i prethodna: ljubomorni mladić (29) iz Srbije ubio je devojku (25) posle novogodišnjeg dočeka u Segedinu, pa pokušao samoubistvo. Na javnom mestu. Još je živ.

Muškarac na Novom Beogradu (41) posle žučne svađe povredio ćerku (13), napao suprugu, pa se bacio sa terase. Naočigled svoje dece i oca koji se, izgleda, nije mešao u porodičnu svađu. Mrtav je, ne otac, nego nasilni sin.

Muškarac iz Srbije nastanjen u Beču ubio ženu, preklao ćerku, pa se ubio. Takođe skokom sa terase.

Ubio se u zatvoru i Marko Nikolić, zaumni otac koji je jula lane tokom službenog viđanja zadavio svog četvorogodišnjeg sinčića, pa potom u krugu Centra za socijalni rad Rakovica u Beogradu izbo nožem njegovu majku, svoju bivšu suprugu, i ranio dvojicu muškaraca koji su sprečavali dalji masakr. Tabloidi željni svakojake "ekskluzive" uveliko šaraju da se zločinac pokajao.

U sačekuši u širem centru Beograda ubijen Nikšićanin (41), "lice odranije poznato policijama" Srbije i Crne Gore zbog trgovine narkoticima i nekih nerasvetljenih ubistava, jedan od vođa tzv. kavačkog klana. Izrešetan je iz automatske puške iz koje je ispaljeno 60 metaka. Njegova kuma, policajka na dužnosti postpraznične noći, koja je bila u kolima s njim, nije povređena. Ali jeste suspendovana, pošto je kumov nelegalni pištolj bacila u kontejner! Valjda da odbačeni glok spasi izgubljenu čast.

Kod Kruševca u selu Lovci na kućnom pragu muškarac (55) iz lovačke puške ubio jednog mladića, a teško ranio drugog. Prema nezvaničnim navodima, bili su to uterivači zelenaškog zajma.

Dvogodišnji dečačić iz Niša druga je žrtva malih boginja u Srbiji, prva ovogodišnja. Začet iz trećeg pokušaja vantelesne oplodnje, nedonošče nežnog zdravlja nije smeo da primi MMR vakcinu.

Za samo tri dana nove godine devet smrti, sve po scenarijima koje je uveliko ispisala pređašnja i one pre nje; red teškog porodičnog nasilja, red opasnog kriminala raznih profila i, na nesreću, red bolesti koja je pokosila najmlađu među žrtvama, a preti još nekima od 700 obolelih, među kojima je mnoštvo dece koja nisu primila vakcinu jer to njihovi roditelji ne žele.

Nasuprot toj surovoj stvarnosti šljašte lampioni, posle višednevne i višenoćne paljbe topovski udari - tako se valjda zove ono što puca kao da su opet bombarderi iznad Beograda - odloženi su do Badnje večeri, kad će opet kanonade.

U kratkoj međuprazničnoj pauzi u glavnom gradu Srbije intenzivna politička kampanja pred redovne gradske izbore koji nisu još raspisani, ali biće narednih dana jer ih valja obaviti u martu. Na udaru tabloida i njihovih političkih mentora iz vladajuće koalicije i mešetara iz tzv. analitičarskog miljea našli su se bivši gradonačelnik, bivši predsednik Demokratske stranke, biznismen Dragan Đilas i predsednik (gradske) opštine Novi Beograd, nekada najbolji vaterpolista sveta, takođe eks-demokrata Aleksandar Šapić.

Nije ni čudo, jer se kotiraju prilično dobro čak i po istraživanjima u čiju se validnost može sumnjati, zbirno se opasno približavaju rejtingu vlasti, koja ih ionako gura u isti koš. Zbog svega toga su i dalje mogući vanredni parlamentarni izbori - ako vladajuća stranka proceni da će im rejting prvog među njima, predsednika Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, pogurati i beogradske izbore. Istina, prema istim onim istraživanjima, dominantni su i u glavnom gradu, ali teško da će bez pomoći neke od opcija koje sada uveliko rešetaju - Šapića, na primer, koji je pre najnovijih napada izrazio spremnost na svakovrsne postizborne saveze - imati stabilnu većinu.

Prvog među naprednjacima, međutim, već četiri dana nema u javnosti, još se nije oglasio u ovoj godini, čak ni tradicionalnom čestitkom, a kako "svedoči" zvanični sajt, poslednja zabeležena aktivnost Aleksandra Vučića je 31. decembra - telefonski razgovor sa Bojkom Borisovim, premijerom Bugarske, koja je 1. januara preuzela predsedavanje Evropskom unijom. I nekoliko sati kasnije prednovogodišnji intervju Prvoj.

Valjda je (Vučić) posle pet godina na vlasti uzeo nekoliko slobodnih dana, red je da odahne i on, a vala i mi. A i treba vremena da se osmisli način da do kraja ove godine prosečna plata napokon stigne do magičnih 500 evra, kad već nije prošle, ni one tamo, ni one pre one tamo, uprkos obećanjima sa najvišeg mesta. I još više vremena treba, iako ga je sve manje, za dovršetak nemuštog unutrašnjeg dijaloga o Kosovu, pa redakturu najavljene deklaracije o spasu srpstva koja se pretvorila volšebno u aneks sporazuma o paralelnim vezama Srpske i Srbije, pa...

Doduše, iako baš neobična politička praznina i nije tako zjapeća jer ima Vulina onoliko, zbog nastupajućeg Božića patrijarh Irinej ulazi u prvi plan - valja mu, inače, odati priznanje što za razliku od nadležnog regulatornog tela REM traži zabranu tzv. rijaliti programa, makar i iz pogrešnih razloga (disciplinovanja devojčica i devojaka!). Tu su i premijerka koja je u novoj nastavila apsolutno nerazumljivu verbalnu prepirku sa novinarima, pa vicepremijerka, predsednica parlamenta, ministar unutrašnjih poslova, gradonačelnik Beograda, gradski menadžer... Sve naprednjak do naprednjaka, naprednjakinja do naprednjakinje.

A ne manjka ni vicepremijera Ivice Dačića, koji peva, što zbog Nove godine koja već više od pet decenija počinje kad i njegov rođendan, što da ubije vreme dok čeka odluku s vrha SNS-a hoće li njegovi socijalisti na beogradske izbore na istoj listi sa Vučićevim naprednjacima kao za predsedničke pre osam meseci ili na novu listu sa Šešeljevim radikalima (koalicija nedavno uspešno isprobana na lokalnim izborima u Mionici), ili, pak, sa Ljajićevim socijaldemokratama, kao fingirana levica, kontraudar na opozicionu levicu koju najavljuje Demokratska stranka.

Malo razonode u postpraznično sumorno šarenilo unela je i pitalica da li je folk zvezda Svetlana Ražnatović u službenom helikopteru Vlade Republike Srpske, u kom se neoprezno samosnimila skupa sa sinom, zaista preletela put od Beograda do Srpske gde je imala novogodišnju tezgu ili je letelicu samo "pozajmila od prijatelja" (?) na par minuta za panoramsko razgledanje Banjaluke?

Pitalica koja će, kao i sve slične ovde i tamo, recimo ona iz prošlog broja sa novogodišnjom jelkom u Beogradu, ostati bez zvaničnog odgovora, pošto su, dabome, u oba slučaja - obe varijante leta i čudna beogradska kupovina - prekršeni protokoli utvrđeni zakonima. Ali, ko još mari za zakone, posebno u pretpraznične večeri i predizborne nedelje i mesece? A i svi putnici helikoptera i jelka su preživeli. Preživeli su i svi političari sve skandale.

Za razliku od onih devetoro s početka teksta i ko zna još koliko nesrećnih i teških duša dok nastaju ovi redovi, sumorni kao i početak 2018!