Novomučenik Mali doktor i studenti

Ostalo je nešto dana do konačne odluke Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu o sudbini doktorata i doktoranda Siniše Malog, bivšeg gradonačelnika Beograda i aktuelnog ministra finansija Srbije.

Disertacija "Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije - teorijske koncepcije i ostvareni rezultati u Srbiji" već godinama je predmet brojnih akademskih rasprava i odluka, ali zbog njegove javne moći i uticaja postala je i ozbiljna društvena tema. Naime, sumnja se, s jedne strane, da je reč o plagijatu takvog obima da šteti i ugledu samog Univerziteta i prestižnog Fakulteta organizacionih nauka (FON), gde brani svoj rad, a sa druge da je na delu udruženi opozicioni zločin diskreditacije ministra, SNS-a, predsednika Vučića i svih bližnjih vlastima.

Pre nekoliko dana matični fakultet doneo je kontroverznu odluku - ostaje se pri stavu da nije reč o plagijatu, uz već utvrđenih samo nekih sedam odsto tuđih rezultata korištenih bez navođenja izvora. To je stav stručne komisije koja je angažovana za ekspertizu disertacije, uključujući taj fizički deo i eventualni naučni doprinos.

Za njih mali prekršaj ili previd - u smislu nenavođenja izvora - ne dovodi u pitanje naučni značaj rada. No, fakultetski odbor za etiku nije bio toliko uveren u ispravnost postupaka doktoranda, pa je predložio Nastavno-naučnom veću da mu izrekne javnu opomenu zbog akademske nečestitosti. Veće je ogromnom većinom odlučilo da se Siniši Malom izrekne najteža kazna za etički delikt - javna osuda, koja podrazumeva da se o njoj izvesti vascela javnost, a posebno kačenjem i čitanjem na svim univerzitetskim mestima.

No, ni oni nisu naveli plagiranje kao osnov. Konačna odluka trebalo je prvobitno da se donese do 4. novembra na Univerzitetskom odboru za etiku, ali prolongira se zbog zakasnele reakcije FON-a i prava na žalbu do 22. novembra.

Rektorka se izvinila studentima i javnosti zbog odgađanja, a studenti će u sredu, 6. novembra, odlučiti hoće li odmah u blokadu ili će uvažiti izvinjenje i sačekati dve sedmice na odluku. I profesori udruženi u Inicijativu "105 od 5 miliona" savetovali su poštovanje prava na žalbu i zajedništvo, pa je sva prilika da će se na konačan sud Univerziteta sačekati.

Sam Odbor već je imao problema sa fonovskom ezopštinom, a sada može prihvatiti "sugestiju" i odlučiti se za javnu osudu, možda manju ili nikakvu meru, ali teško da će se izjašnjavati o uzroku čitave priče, odnosno o tome da li je plagijat ili ne, tako da će i ta odluka, kakva god bila, biti krezuba.

Na odluku Odbora budno čekaju već pomenuti studenti, koji su pre bezmalo dva meseca na 12 dana okupirali zgradu BU i blokirali Rektorat, sve dok nisu isposlovali obećanje rektorke da će do 4. novembra slučaj "Mali" biti razrešen. Pri čemu su studenti uvereni da je jedina ispravna odluka akademski crveni karton ministru i ako se tako ne izglasa, najavili su još žešću okupaciju Univerziteta.

Uz moguće neslaganje sa načinom studentskog otpora prema akademskoj nečestitosti - koja se u ovom slučaju prostire daleko izvan osporavanog rada - više nego razumljivo je njihovo nastojanje da Univerzitet podigne čvrstu branu plagiranju i kupovini diploma, doktorata i svakakvih još zvanja.

Zašto bi, napokon, studenti sami četiri-pet-šest godina grejali klupe i kompjutere ako mogu parama ili po starom "resavskom" principu stvari da okončaju za nekoliko hiljada evra ili nekoliko meseci?

I pri tome se vinu u visoke političke krugove, uključujući ministarske, pa i predsedničke, odakle pucaju svi mogući dobri pogledi i izgledi za mnogo bolji život? Što će, napokon, biti i kobna preporuka univerzitetskih i državnih vlasti mladima ukoliko se odluka - bez obzira na to kakva je - o doktoratu Siniše Malog i njegovoj akademskoj sudbini ne obrazloži precizno. Ni manje ni više, nego precizno, čestito i časno.

Elem, usred gungule izazvane kontroverznim odlukama sa FON-a i očekivane odluke univerzitetskog odbora, kojem je zaista uvaljen, ne vruć nego eksplozivan krompir, stiglo je Malom jedno javno priznanje, pravo iz najviših krugova Srpske pravoslavne crkve (SPC) - Orden novomučenika kragujevačkih prvog reda (ne velikomučenika, kako su izvestili mediji, nego novomučenika), jer je kao gradonačelnik Beograda odobrio donaciju za završetak hrama u Barzilovici, kod Lazarevca.

Lazarevac, u regionu varoš poznata po kolubarskom uglju, gradska je opština Beograda, ali crkveno pripada Šumadijskoj eparhiji, pa je otuda rođeni Beograđanin Mali zalutao među kragujevačke mučenike.

Za većinu vernika i laika sasvim je svejedno da li je ministar NOVOmučenik ili VELIKOmučenik, jer mučeni se, pretpostavka je, svakako muči, ali nije svejedno čiji račun krčmi, da li poseže u sopstveni džep ili potegne u gradsku kasu da nekome da novac. Za običnu ili božju kuću, mostić, prutić... Ako daje svoj novac, ima moralno pravo na orden, ako daje zajednički, pitanje i Malom i SPC-u je što ne odlikovaše sve Beograđane, pošto su i ateisti dali doprinos kroz poreze?

Crkva ima pravo da se oduži donatorima ne gledajući poklonu u zube. Štaviše, ne mora uopšte da se obazire na svetovni kalendar, gde je u vezi sa delima bivšeg gradonačelnika i sponzora Malog upisan 4. novembar. Za SPC su, van spora, mnogo važniji praznik svetog Longina Sotnika i hram silaska Svetog duha na apostole od tamo neke univerzitetske ujdurme.

A, pošteno, čitav Sinod, pa i šire, ovih meseci boli glava zbog muka sa svojeglavim dekanom Bogoslovskog fakulteta, koji je deo državnog univerziteta, pa zašto da se muče drugim stvarčicama akademskim? Uostalom, Mali je dao, Mali ih je zadužio, pa u orden kombinovan sa grehom svetovne nečestitosti koju su mu već izrekle kolege gotovo dođe kao indulgencija. U modernijem značenju - plaćeni oprost.

No, iako je pretpostavka da su u sekularnoj državi duhovne i svetovne stvari jasno omeđene - mada nisu - u glavama i dušama verujućih građana granicu nije lako povući, pa će crkveni orden Siniši Malom izvesno uticati na odnos pastve prema njemu. Jer, šta je nekoliko sumnjivih rečenica, pa i nekoliko stotina, u nekakvom doktorskom radu naspram donacije?

Danas ionako svaka šuša pazari doktorat, Mali je, tvrdi, svoj pisao sam, a gradskom kasom ionako upravlja gradonačelnik! A kao ministar finansija, pride, može sebi da priušti još koju indulgenciju!

A može i posle prvog doktorata da napiše još neki ili, ako bude osporen, isti prebaci na neki drugi fakultet, kao što je već učinio prebacujući se sa nepoverljivog Ekonomskog na FON. I može, brate mili, da izbegne državni univerzitet, privatni su mnogo efikasniji. Da nisu, ne bi pola Vlade bilo sa "Megatrenda".

A sem izvesnih pogodnosti koje nude privatne akademske kuće, tamo vlada opuštenija atmosfera i studenti gledaju svoja posla i svoj indeks, ne remete javni red i mir takoreći bogohulnim pitanjima kakva su nečija časnost. Akademska, ali i građanska.

U vremenu svakojakih čuda koje živimo, storija o novomučeniku Malom tek je kapljica u moru, može biti prenaglašena s obje strane. No, ne treba smetnuti s uma da se pod lupom svaka pukotina jasnije uočava. A ova je poodavno i golim okom vidljiva.