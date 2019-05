O sramoti i ćutanju: Kad Ružica Jukić javno osuđuje

Visoki sudski i tužilački savjet (VSTS) ne prestaje da proizvodi skandale. Ova institucija se pretvorila u najobičnije vašarište. Nakon mnogih kontroverznih imenovanja, zaključaka o ispitivanju ratne prošlosti sudija i tužilaca i donošenja Pravilnika o prikupljanju informacija o imovini nosilaca pravosudnih funkcija, potpredsjednica ove pravosudne institucije Ružica Jukić osmjelila se da "najoštrije osudi" američku ambasadu u BiH za sastanak s tri "trećerazredna pravosudna činovnika".

Ti nesrećni pravosudni marginalci, koji su zasmetali Ružici Jukić i koje je obilježila za sva vremena, su Goran Nezirović, član VSTS-a i sudija Vrhovnog suda FBiH, Tomislav Ljubić, glavni kantonalni tužilac Kantonalnog tužilaštva u Tuzli, i moja malenkost. Pričinilo se Ružici da je razgovor visokih funkcionera SAD sa nas trojicom sudija i tužilaca atak na njenu funkciju i "pokušaj uticaja na pravosuđe" pa je pred novinarima vrisnula: "Na nas (članove VSTS-a, prim. autora) ne mogu da vrše uticaj domaći političari, pa ne može ni američka ambasada!" Kakve li ironije! Alal vjera na hrabrosti!

Nije to bio loš dan Ružice Jukić, kojim bi se mogla objašnjavati ovakva smjelost u nesuvislosti, nepristojnosti i potrebi za vrijeđanjem. Jednostavno, tako stvari stoje s ljudima koji nemaju elementarna opšta znanja i nisu u stanju da bilo šta razumiju, a i ono što razumiju ne umiju da iskažu na razumljiv način. Ružica je zalutala u pravosuđe i u svom razornom neznanju sama sebe konstantno zatrpava blatom. Reći za Gorana Nezirovića, člana VSTS-a i sudiju Vrhovnog suda FBiH, kojeg su u VSTS izabrale sudije Vrhovnog suda, i kantonalnog tužioca Tomislava Ljubića, koji je gotovo cijeli radni vijek proveo u pravosuđu i čije tužilaštvo, prema izvještaju VSTS-a, ostvaruje najbolje radne rezultate (o sebi ne govorim iz pristojnosti), da su trećerazredni činovnici, može um s višestrukom dijagnozom. Tome ne treba komentar.

Nije ovom svojom ocjenom profesionalnih kvaliteta i sposobnosti sudije Nezirovića i tužioca Ljubića Ružica Jukić uvrijedila samo njih. Uvrijedila je i ponizila sudije Vrhovnog suda FBiH koji su birali Nezirovića u VSTS, ali i članove VSTS-a koji su Nezirovića i Ljubića birali u Vrhovni sud i Kantonalno tužilaštvo u Tuzli. Da li time Ružica Jukić potvrđuje da VSTS bira na pozicije trećerazredne kandidate? Ili hoće da kaže da je neko drugi izabrao trećerazredne, a da su njeni favoriti prvorazredna klasa? Kao što je Gordana Tadić!? Da li to Ružica poručuje građanima BiH da njihove slučajeve u Vrhovnom sudu BiH i Kantonalnom tužilaštvu (a znači to i u cijelom pravosuđu), rješavaju trećerazredne sudije? Prejako je to, Ružice!

Potpredsjednica Jukić morala je da bira riječi kada je govorila o tužiocu Ljubiću jer je znala da je Ljubić u postupku za ponovni izbor za glavnog kantonalnog tužioca. Šta znači nazvati kandidata koji je najbolje ocijenjen na intervjuu i koji čeka izbor "trećerazrednim činovnikom"? Znači unaprijed ga isključiti iz izbora! Da li je dostojan da vrši izbor neko ko kandidate unaprijed eliminiše na ovako bezobziran i primitivan nači? Ni ovome ne treba dodatni komentar. Ružuca Jukić je sama sebe diskvalifikovala i od danas ne zaslužuje da sjedi u VSTS-u nijedan dan!

Prema tužiocu Ljubiću Ružica Jukić se po drugi put ogriješila nakon dva dana, kada je novinarki BH 1 izjavila da je sastanak na koji je Ljubić pozvan organizovan da bi se izvršio pritisak za njegov izbor. Svjedočim da o ničijem izboru nije bilo govora na sastanku! Imam iskustvo sa strancima i u moje vrijeme predsjednikovanja se o tome nikada nije razgovaralo. Ružica svjesno insinuira da bi i na ovaj način eliminisala Tomislava Ljubića iz trke za izbor, odgovaram istom mjerom. I imam razloga da priupitam zna li Ružica da je Tomislav Ljubić bio kandidat za izbor glavnog tužioca Tužilaštva BiH pa je povukao kandidaturu kada se uvjerio da je Ružica sve pripremila da bude izabrana Gordana Tadić. I dobro je procijenio! Da se oslanjao na ambasade i međunarodne činovnike, imao je više razloga da tada potegne njihov uticaj i zakaže nam večeru s amasadorom.

Uvjeravam čitaoca da je Ljubić na sastanak došao zbog toga što je i sada uvjeren da neće biti izabran, ne zbog dolaska na sastanak, nego zbog toga što Ružica Jukić ponovo ima svog favorita, koji će biti izabran (ne pominjem ime s razlogom!). Uvodim ovu digresiju zbog toga što želim da pitam Ružicu Jukić zašto konkurs za izbor glavnog kantonalnog tužioca u Tuzli nije raspisan prije nego što je Ljubiću istekao mandat? A istekao mu je mandat u septembru prošle godine. Na zakonu utemeljena pravila obavezuje VSTS da konkurs raspiše prije isteka mandata! Zašto Ružica i gospodar Ružičnjaka ne primjenjuju zakon? Zašto Ružica danas spletkari i uvlači u svoju priču Ambasadu i ljude iz administracije Vlade SAD kada je sva krivica što Ljubić čeka izbor devet mjeseci na VSTS-u? Zašto je Ljubićeva koleginica iz Okružnog tužilaštva u Doboju Željka Radović izabrana tri mjeseca prije isteka mandata, a Ljubić nije ni nakon devet mjeseci od isteka mandata? Ima li za ovakvo (ne)postupanje razumnog objašnjenja, Ružice i Milane? Ima li razumnog objašnjenja zašto VSTS tri godine ne pokreće proceduru za predlaganje kandidata za izbor troje sudija Ustavnog suda FBiH i pored više upozorenja predsjednice Ustavnog suda? Zašto VSTS održava paralizu rada ove pravosudne institucije? Čime objasniti ovakvu zloupotrebu zakonskih ovlaštenja? Da li su u pravu oni koji kažu da ste čekali da se vaši omiljeni političari poslože na vlasti pa da pravite nove aranžmane oko izbora? Naravno, nema objašnjenja! To što većinski organizovana grupa u VSTS-u radi zove se zloupotreba ovlaštenja, zbog koje se pokreće krivični postupak. Ili, kolokvijalno rečeno, korupcija u pravosuđu!

Vraćam se na "najoštriju osudu" Ambasade SAD zbog razgovora i večere na koji nije pozvana Ružica Jukić. Ružica Jukić ne zna da je posao ambasadora i ambasada da održavaju kontakte sa zvaničnicima i građanima države domaćina u okvirima koji se u diplomatskoj praksi podrazumijevaju. Valjda je imala priliku da sazna da se na prijeme u ambasade u prigodnim prilikama pozivaju ljudi iz različitih društvenih oblasti i državnih struktura. Izbor gostiju je pravo domaćina. Izbor je i svojevrsna poruka i stav. Takav je diplomatski jezik. Neće valjda ambasador Amerike pitati Ružicu Jukić koga će pozvati na večeru. Pametni ljudi će pažljivo gledati ko je pozvan i ravnati se prema tome po mjeri vlastite pameti. Takođe, Ružica Jukić je trebalo da zna da sam ja bio prvi predsjednik VSTS-a i da sam se s osobljem USAID-a i Ambasade sretao mnogo puta, i ovdje i u Americi. Učestvovao sam u desetinama projekata koje su finansirali USAID i Ministarstvo pravde SAD. Ima li išta prirodnije i logičnije nego da ljudi iz američke administracije i danas razgovaraju sa mnom o stanju u pravosuđu, bez obzira na to što sam odavno svrstan u "trećerazredne činovnike"? Valjda se neko od toliko ljudi s kojima sam radio sjetio da me preporuči za razgovor o pravosuđu u kome lomim koplja 30 godina (skoro četiri puta duže nego Ružica Jukić)! Nije li sudija Vrhovnog suda Goran Nezirović relevantniji sagovornik na temu stanja u pravosuđu od Ružice Jukić, koja je u pedesetim godinama zalutala u opštinski sud? Da ne govorim o tužiocu Ljubiću i činjenici da Ružica Jukić nikada nije u pravosuđu radila ono što je radio Ljubić. Što smo zasmetali Ružici Jukić?

Da li Ružica misli da je uticaj na pravosuđe samo kad se razgovara s "trećerazrednim činovnicima", a nije kada se razgovara s njom i Milanom? Osim toga, kako se preko trećerazrednih sudija i tužilaca može uticati na pravosuđe? Kakvu moć imaju "trećerazredni" (osim ako nisu u VSTS!) da utiču na pravosuđe? Ima u logici Ružice Jukić zabrinjavajućih pukotina. Kao što čudnih nelogičnosti ima i u reagovanju Milana Tegeltije, koji se ogradio od Ružičine gluposti izjavom da je to njeno lično mišljenje. Zaboravio je da Ružica izlazi pred novinare poslije sjednice VSTS-a kao potpredsjednica institucije, pa se podrazumijeva da će iznijeti stavove iza kojih stoji VSTS, a ne svoje lično mišljenje! Da li su novinari čekali lično mišljenje Ružice Jukić, ili su došli da čuju zvanične stavove institucije? Da li se u VSTS-u uopšte zna ko šta radi i u čije ime?

Čak i kada bi postojalo nešto slično miješanju Ambasade u pravosudne nadležnosti VSTS-a (a ne postoji!), o bilo kakvom reagovanju prema američkoj ambasadi bi trebalo da odluči država BiH (Ministarstvo inostranih poslova). Takav je red, radi se o odnosima dvije države. Otkud pravo Ružici Jukić da istupa u ime države? U državi koja drži do diplomatske kulture, Ružica Jukić bi bila makar upozorena zbog skandaloznih izjava, a Ambasadi SAD uručeno izvinjenje. Da bi sve bilo dovedeno do apsurda, o slučaju se oglasio i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik otvorenom podrškom Ružici Jukić! Zašto je Dodiku važnija Ružica Jukić od ugleda pravosuđa! VSTS nikad dosad nije imao Dodikovu podršku!?

Pravosuđu niko nije nanio toliko sramote i poniženja kao Ružica Jukić. Nedostojno je ćutati na ovakve uvrede i poniženja. Sramno je pristajati da pravosuđe bilo gdje zastupa i predstavlja Ružica Jukić. Prezirem svih četiri stotine sudija koji su Ružici Jukić dali svoj glas za obnavljanje mandata člana VSTS-a. Oni su nas doveli na stub srama. Ako su u neznanju pogriješili prilikom prvog izbora, nisu smjeli to učiniti nakon četiri godine njenog sramoćenja i ponižavanja pravosuđa.

Ružici i njenoj većinski organizovanoj bratiji iz VSTS-a je svejedno što se u javnost iznosi njihova (i naša) sramota. Oni znaju da u pravosudnoj zajednici niko neće progovoriti. Sudije i tužioci su izgubili samopouzdanje i nadu da se bilo šta može promijeniti. Oni znaju da je kompletno društvo uništeno korupcijom i nemoralom i da ni pravosuđu nema spasa. Oni su svjesni da se bunt završava na priči koja traje tri dana i da niko nije spreman da bilo šta preduzme.

Povjerenja u pravosuđe više nema. Čast i dostojanstvo sudija i tužilaca više ne postoje. Svi smo mi danas za građane ove zemlje Ružica, Milan i Jadranka. Ništa drugo nismo ni zaslužili, jer smo ćutali kada je trebalo da govorimo.

(Autor je sudija Suda BiH)