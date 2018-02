Ove naše fašističke stvari

Neću vas lagati, grozno teške su stvari o kojima bih da pišem i ponešto znam, prethodnih meseci i dana sam ih radila i za svoje matične novine "Novi magazin". Činilo se u prvi mah da nisu baš mnogo vezane, ali na kraju ispadne da su gotovo isto, a jedino važno što ih vezuje je pitanje šta im radimo?

Našoj deci.

Kako dozvolimo da odu tamo gde niko ne želi da budu, ni oni ni mi?

TAČKA PRVA: Počeću od teže i svakom bliskije, jer ovako ili onako svako od nas ima u svojoj kući ili bratovoj, sestrinoj, kumovoj… dete koje ima previše bliske veze sa drogom. I neću pametovati, nego citiraću pametnije. Povod je Instagram nalog "Droga Srbija", na kom se tinejdžeri takmiče ko će što bolje prikazati uživanje narkotika. Noćna mora: lepa, pametna deca van pameti. Nadležni organi u vidu Posebnog tužilaštva i Odeljenja MUP-a za visokotehnološki kriminal Srbije istražuju kako je nalog otvoren i dopušten i ko je iza njega - lepa deca ili narko-dileri. Možda će na kraju sa'vatati krivca i čak ga i kazniti.

Recimo, ukidanjem naloga i ukorom, slično kao u školi, prvo packa razrednog starešine, pa direktora, a sada možda i ministra. Kao i u ovom slučaju jer je ministar prosvete našao genijalno rešenje - izbaciti decu koja se drogiraju iz škole, a roditelje novčano kazniti!

I?

"Droga je ušla i raširila se toliko među mladima da stanje možemo nazvati alarmantnim", kaže psiholog i kriminolog Dobrivoje Radovanović: "Korišćenje droge počinje već sa 11 godina, sa 14 godina je 20 odsto te populacije probalo/koristilo drogu. Ukupan broj onih koji posle probanja nastave da koriste drogu je 80 odsto, što je stravičan procenat. Među učenicima beogradskih srednjih škola drogu koristi 20,5 odsto, a posebno je zanimljiva struktura i ponašanje te petine koja je koristi. Ako se ne varam; 11,1 odsto i uživa i diluje drogu, što ne iznenađuje, svaki policajac zna da ko u tom dobu koristi drogu pre ili kasnije počinje i da diluje, a ko diluje pre ili kasnije počinje da je koristi. Dakle, najviše je onih koji su istovremeno i uživaoci i dileri. Nekih 6,7 odsto, odnosno od 1.287 ispitanih učenika 83 samo koristi drogu, a za istraživače je posebno frapantno da 2,8 odsto učenika samo diluje. Oni su po pravilu članovi navijačkih grupa. Posebno zabrinjavajuće je da se većina droge prodaje u dvorištima škola, tu postoje dileri, postoje objekti supkulture u blizini škola u kojima se prodaje droga, tako da možemo reći da smo poprilično zagazili. I još da kažem da je od 2010, kad je istim upitnikom ispitivano korišćenje droge, porast 6,9 odsto. Taj je uzorak reprezentativan za srednjoškolce Beograda, što znači da je podatak stravičan jer svaki peti/a koristi drogu/ koristi i rastura/ rastura drogu."

To su hiljade dece u Beogradu, kaže Radovanović i dodaje: "Istraživači jasno razlikuju korišćenje droge od zavisnosti, ali svako produženo korišćenje droge dovodi do zavisnosti, i to tek treba da nas zabrine".

Zašto? Pa, za desetak godina oni koji budu vodili ovi zemlju biće u - narkoticima, kao zavisnici ili menadžeri. Ili oboje. A sledeća generacija biće još prijemčivija, jer je trend ubitačan - pre samo šest-sedam godina bilo ih je upola manje.

TAČKA DRUGA: Pre nekoliko dana u centru Beograda na sreću ne baš velika skupina mladih u čast Hitlerovog premijera Srbije tokom Drugog svetskog rata Milana Nedića salutirala je nacističkim pozdravom "Zig hajl".

U prisustvu vlasti.

Slavili su čoveka koji je svom šefu već 1942. javio da je u Srbiji rešeno "jevrejsko-romsko pitanje". Oko 70.000 Jevreja je, pod njegovim žmirkavim okom, pobijeno ili proterano, satrveni su i Romi, a najviše je Srba stradalo - neki su bili komunisti, a većina samo ljudi koji nisu shvatali i prihvatali što su komšije malo drugačijeg imena i vere krive.

Svedoci pogroma su logori "Banjica" i "Staro sajmište", a strašan dokaz kamioni-dušegupke koji su kružeći Beogradom morili ljude, muškarce, žene, decu, stare.

Do Nedićevog raporta. A i posle, s tim što je Jevreja i Roma bilo znatno manje, pa se prešlo na Srbe i ine, a najviše je stradalo od te srpske ruke baš Srba.

U Srbiji je tih meseci pobijeno ili iz nje prognano oko 70.000 Jevreja! Koliko je bio veliki zločin koji je nadgledao Nedić svedoče i nalazi nezavisnih državnih komisija Hrvatske i Srbije o "Jasenovcu"; nepobitno je utvrđeno da je tamo ubijeno između 83.000-89.000 ljudi raznih nacionalnosti, vera i porekla.

A u Beogradu i oko njega desetine hiljada samo Jevreja.

OBE TAČKE: Dozvolićete mi da se opet vratim u prvo lice i pitam - šta će biti za nekoliko godina ili decenija ako se ona prva i druga deca sretnu? Ona prva na drogama ili pod njima, a druga na sumanutim naci-idejama. Prva kao nesretnici koji će sve učiniti da dođu do olakšanja bar za tren, druga koja će sve učiniti da pokažu kako je Nedićevo delo ispravno. I dobijemo simbiozu neonacista, narko-dilera i "izvođače" radova.

Koji se u međuvremenu igraju kao "navijači".

Zvuči poznato? Naravno, već je devedesetih na ovim našim prostorima korišćeno sve, uvezano sa navijanjem. Tada je bilo mnogo manje potencijalnih izvođača, nešto više boraca za "nation", a strašno mnogo žrtava. Nevine su i one upotrebljene zbog zavisnosti ili navučene na nju tokom patriotskog zanosa - ima i ozbiljnijih studija o tome u svim vojnim formacijama ratujućim na području bivše SFRJ. O profiterima bliskim režimima, narko-poslovima i profita da ne govorimo.

I danas su među nama. Jači nego pre.

I diluju jeftinu drogu među decom čiji roditelji rade od jutra do sutra za hleb i još ponešto nesvesni da je jedino što je važno, deca, odavno prestalo da bude njihovo.

Jer tu su oni koji im nude "bolje" dane uz drogu, prvo laku i besplatnu, pa onda težu i skuplju. I pomalo im pune glave (ovde) Nedićima&ostalima. I plaćaju.

A onda ih, dok su još upotrebljivi, uče šta su mete.

A država se nešto kao manta, pokupi jednog dilera pa ga pusti, drugom odugovlači suđenje, pokupi nekog fašistu pa ga pusti jer ima čovek pravo na javno izražavanje mišljenja! Makar to bila i pretnja smrću.

Zvuči apokaliptično? Pošteno čak i meni, ali nije, bojim se da nije daleko od stvarnosti, naprotiv. Ko ne veruje neka proba da razgovara sa decom, ako još zna to da radi. Da razgovara, a ne da viče, preti i naređuje, takvi im već komanduju. Bar delu. I proveri šta misle. Ne šta rade, jer je to nemoguća misija ako ste propustili njihove godine uz mobilne i kompjutere i druge platforme.

I, nemojte, molim još jednom, kao ministar prosvetni, da ih kažnjavate - ta biljka ne uspeva. Probajte da ih razumete.

Čak i kad ste zaprepašćeni što su već narkomani, dileri, fašisti. Ili u njihovoj službi.

Ili pod njihovom čizmom.

Vreme brzo teče.