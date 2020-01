Parlament i pravosuđe

Izvještaji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) o radu pravosuđa za 2017. i 2018. godinu, koji su se našli na dnevnom redu Parlamentarne skupštine BiH početkom januara 2020. godine, nisu usvojeni ("primljeni k znanju", kako je to krstio zakonodavac!).

Parlamentarci su imali ozbiljne primjedbe na stanje u pravosuđu i samu sadržinu izvještaja. Zasmetalo im je i to što se predsjednik VSTV-a izležava na plažama u Zanzibaru, dok oni (napokon!) rade.

Iz VSTV-a su odgovorili neprimjerenim uvredama tipa "oni ne znaju", "nisu pročitali", "nemaju pravo", "nisu uradili…".

Sve u vezi sa pravosuđem u ovoj zemlji je dobro iščašeno. Čak i da su izvještaji VSTV-a bili najbolji, kakvog bi smisla imalo razmatrati nešto što je bilo prije tri godine, a ne znati stanje danas?

Imalo bi se parlamentarcima šta prigovoriti (mimo svađalačkog držanja lekcije). Na primjer, zašto nisu stavili na dnevni red izvještaj ekspertske grupe Evropske komisije na čelu sa sudijom Rajnhardom Pribeom? Bila je to najbolja prilika da se u parlamentu ozbiljno porazgovara o stanju u pravosuđu i predlože rješenja. Ne samo prilika, bila je to i obaveza države koja baulja pristupnim puteljcima ka Evropskoj uniji. Nikome to nije palo na pamet.

Ignorisanje izvještaja VSTV-a me navodi na zaključak da parlamentarci nisu iskreni u svom razumijevanju pravosuđa i namjeri da ga učine boljim. Šta znači ignorisanje izvještaja VSTV-a? Ne znači ništa! Da li će pravosuđe biti bolje ako se izvještaj ne usvoji? Da li im je cilj da se problema pravosuđa riješe i da u ovoj zemlji ljudi vide vladavinu prava, a ne samo politike!? Znaju li uopšte šta treba da urade u okviru svojih ustavnih ovlaštenja?

Ne vidim nikakvu važnost činjenice da izvještaji VSTV-a o pravosuđu nisu usvojeni. Vidim problem u činjenici da parlament nikad u posljednjih 20 godina nije razmatrao stanje u pravosuđu. Nijedan problem pravosuđa, a bilo ih je na pretek, nije nikada bio na dnevnom redu skupštinske rasprave. Iz te činjenice izvodim logičan zaključak da ovakvo pravosuđe vladajućim politikama savršeno odgovara. Izgleda da im bolje pravosuđe ne treba!? Očigledno im treba pravosuđe koje se bavi svojim skandalima, a ne pravom vladavinom prava. Samo neefikasno i neprofesionalno pravosuđe garantuje da njihov kriminal nikada neće doći pred sud.

Zbog toga je ova višegodišnja igra sa neusvajanjem izvještaja o radu pravosuđa samo privid "neprijateljstva" između politike i pravosuđa. Ona je pranje savjesti, neka vrsta argumenta da je pravosuđe neuspješno zbog toga što je nezavisno. Kako objasniti činjenicu da je jedan parlamentarni dom protiv, a drugi uzdržan? Ili, parlamenti entiteta prihvataju izvještaje, a državni parlament ne prihvata?

Vidjećemo da li će se održati i kako će biti pripremljena posebna sjednica Parlamentarne skupštine o problemima pravosuđa, kako se zaključilo nakon rasprave o izvještajima. Slutim da će se završiti na prividu da se nešto radi. Uostalom, kao i do sada. Ko ozbiljno razumije probleme pravosuđa i želi da ih riješi, znao bi način na koji se to treba izvesti. Nema nikakvih naznaka da parlamentarci žele rješenje.

Hoću da kažem da parlamentu ne treba nikakav izvještaj da bi se stavio na dnevni red neki problem pravosuđa. Po prirodi svoje ustavne uloge parlament mora da razmatra sva pitanja koja su od interesa za vladavinu prava. A vladavina prava je uslov reforme društva i uslov svih uslova na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Koga da pitamo zašto parlament nema takav pristup pravosuđu?

Izvještaj sudije Pribea je bio prilika da parlament pokaže da je mjesto gdje problemi pravosuđa treba da se rješavaju. Naravno, u dijalogu sa pravosudnom vlasti. Niko nije prstom mrdnuo. Pribeov izvještaj niko više ne pominje. Zašto? Sve dok se nešto ne promijeni u odnosu između zakonodavne i sudske vlasti, ostaje sumnja da je to zbog toga što je politika ušla u pravosuđe na sporedna vrta i uspješno ga kontroliše. Više od toga im ne treba. Kad budu imali priliku da zakonima preuzmu izbor i imenovanje tužilaca i sudija, učiniće to s argumentima da je pravosuđe dokazalo da nije u stanju da se organizuje i održava kao nezavisni sistem. Imaće za to mnogo dokaza.

Čak će ovo moje uporno i suludo bilježenje biti njihov dokaz!