Pamtiće se po mnogo čemu pravosudna 2017. Pamtiće je sudije i tužioci po sramoti koju su doživjeli zbog obnarodovane sumnje kolega iz Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) u njihovu ratnu prošlost

Pamtiće je političari po uspješnom, tihom i neometanom, preuzimanju pravosuđa u svoje ruke. Pamtiće je i članovi VSTS po sramnim zaključcima koje su usvajali pa od njih odustajali, posipajući se pepelom. Pamtiće je i predstavnici međunarodne zajednice po neskrivenoj kolaboraciji politike i nezavisnog regulatora pravosuđa.

Pamtiće je i građani po raznim skandalima, posebno medijskim, koje su proizvodili prvi ljudi pravosuđa. Pamtiće je i predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, ako ni po čemu, a ono po druženju s Osmicom (direktor OSE, n.p.) po sarajevskim restoranima kad god bi navratio u Sarajevo.

Pamtiće je i Meddžida Kreso, neprikosnovena "gvozdena ledi" pravosuđa, koja je vodila politiku pravosuđa i politiku u pravosuđu, zbog toga što je u penziju ispraćena medijskim sloganom "Sramotni odlazak" i tekstom u kome su joj biografiju uspješno iscrtali upravo oni koji su je 12 godina hvalili i uzdizali kao ličnost godine. Pamtiću je i ja po disciplinskom postupku kojim me je počastio predsjednik Tegeltija, kuneći se da o tome ništa nije znao i svesrdno mi nudeći da zaključim sporazum o priznanju disciplinske odgovornosti na najblažu disciplinsku kaznu. Pamtiće je i Goran Salihović, suspendovani glavni tužilac Tužilaštva BiH, koji je više od godinu dana čekao odluku o disciplinskoj kazni. Mogli bi je pamtiti i kriminalci kao godinu u kojoj nisu uznemiravani od strane države.

Nema ničega čime bi se pravosuđe moglo pohvaliti u godini koja ističe. Nijedne ozbiljne istrage, nijednog ozbiljnog krivičnog slučaja, nijedne ozbiljne kazne. Nikada nije bilo većeg broja sudija i tužilaca, a lošijih rezultata. Ali, sve će se to upakovati u dobru statistiku u godišnjem izvještaju, koji će biti na nekom skupštinskom dnevnom redu kroz koju godinu! Samo je pravosudna statistika dovedena do savršenstva u reformisanom pravosuđu. I naknade članovima VSTS, dodaće zlobnici!

Ono što se neće naći u godišnjim izvještajima o rezultatima rada pravosuđa jeste činjenica da je od svih osuđujućih presuda u BiH, čak 75 posto uslovnih osuda! I u Sudu BiH, koji bi trebalo da se bavi najtežim oblicima kriminala, u posljednje tri godine broj uslovnih osuda je premašio 50 posto! Od svih zatvorskih kazni, preko 90 posto je zatvor do jedne godine. Kakav je to sudski sistem koji se bavi upozoravanjem počinilaca krivičnih djela da se ne bave kriminalom? To se pitanje danas nema kome postaviti. Nikoga nije briga što se sistem krivičnog pravosuđa sam od sebe obesmišljava do apsurda.

I pored sumorne statistike, nismo najgori u ovom dijelu civilizovanog svijeta. Ima među članicama Evropske unije (EU) i gorih od nas, bar što se tiče uticaja politike na pravosuđe. U Poljskoj je podrivanje nezavisnog pravosuđa prevršilo mjeru. Evropska komisija je prije nekoliko dana odlučila da Poljsku tuži Sudu pravde EU zbog novog Zakona o opštim sudovima, Zakona o vrhovnom sudu i Zakona o Državnom sudijskom savjetu, koji su usvojeni u parlamentu i čekaju na potpis predsjednika Adžeja Dude. Atakovanje politike na nezavisno pravosuđe u Poljskoj nije zaustavilo ni nekoliko preporuka EU. Čak nije pomogla ni prijetnja da će izgubiti pravo glasa zbog kršenja osnovnih vrijednosti EU. U Rumuniji su hiljade građana proteklog mjeseca protestvovale širom zemlje zbog više zakona koji očigledno stavljaju pravosuđe pod kontrolu politike, otvarajući prostor korupciji. Rumunski zakonodavac je odlučio da državnog javnog tužioca imenuje ministar pravde.

Evropska unija možda i ima šanse da zaustavi juriš politika na nezavisno pravosuđe u svojim novoprimljenim članicama. Mi se ne možemo nadati čak ni tome. Slabašna je utjeha što su međunarodni faktori u BiH nedavno zaustavili pokušaj VSTS da usvoji zaključke o provjeravanju ratne prošlosti sudija i tužilaca. Od viška političkih opstrukcija i skandala, pravosuđe ne može doći na red. Biće da je zbog toga pravosuđe neprimijećeno prešlo u ruke politike. Valjda je zbog toga tiho umirao i strukturalni dijalog!

Ne treba gajiti nadu da će pravosudna nova 2018. biti bolja. Naprotiv! Treba se nadati novim skandalima oko izbora glavnog tužioca Tužilašva BiH i predsjednika VSTS. Ako nekog interesuje ko će biti izabran, možda bi se mogao raspitati u sjedištima vladajućih političkih partija.

Ne treba ni griješiti dušu, ima u pravosuđu i lijepih priča! U protekloj godini, zahvaljujući prije svega projektima Evropske komisije, izgrađeno je nekoliko pravosudnih objekata (zgrade sudova u Banjaluci i Doboju, zgrada Tužilaštva BiH). Pripremaju se projekti rekonstrukcije i izgradnje pravosudnih objekata u Trebinju, Bijeljini i Bihaću. Nadao bi se čovjek da će dobri uslovi rada stvarati dobar pravosudni sistem! Nažalost, zgrade ne izgrađuju ljude!

Godina koju opisujem navodi me da zaključim: korumpiran duh, mediokritetstvo i osrednje znanje i dalje prijete da trajno unište dostojanstvo i ugled pravosuđa!

(Autor je sudija Suda BiH)