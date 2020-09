Rezime izbora u Crnoj Gori

Na ovim izborima u Crnoj Gori jedino su Srbi mogli da izgube sve.

Ako bi koalicija "Za budućnost Crne Gore", koju su vodile otvoreno prosrpske stranke, podržane sveštenstvom Srpske pravoslavne crkve osuđenim na odstrel, ostala van vlasti, na vlasti i snazi ostao bi i tzv. Zakon o slobodi (neslobodi) vjeroispovijesti, koji jedino Srbima oduzima crkve, legalizuje diskriminaciju pripadnosti srpskom narodu, jeziku i pismu. Dakle, počela bi violentna faza antisrpskog aparthejda i niko se na zapadu i okruženju ne bi baš nasekirao kad bi počela meka oluja, a Crnogorci od nadsrba postali antisrbi. Srbija kao i mnogo manja i neuporedivo slabija Republika Srpska bile bi prisiljene na uglavnom verbalno djelovanje i nevjerovatne rizike i avanture ako bi se odlučile na ljudske radikalne odgovore. Svi drugi, i izborne liste, narodi i političke organizacije, ali i pojedinci, na izbore su izlazili bez tog rizika. U slučaju poraza njima ne bi otimali crkve, protjerivali sveštenike i uništavali kulturu i tragove postojanja, a provodili torturu nad svakim pripadnikom vlastitog naroda.

Kako mnogi tek ovih dana počinju da potpuno razumiju izborni sistem Crne Gore i shvataju da nisu pobijedili samo Srbi, te da će pitanja Kosova i NATO-a malo pričekati. Svakodnevno vidim dosta razočarenja među ljudima sa kojim komuniciram i koji se povode za naslovima, a ne suštinom. Od tri liste koje će praviti vlast jedna je otvoreno prosrpska, druga je tek pomalo srpska u smislu ravnopravnosti i tradicionalnog čojstva, a suštinski je evrocentrična. Treća najmanja i jako važna koju vodi Dritan Abazović je pomalo ili malo više albanska, ali nije nacionalno radikalna, već takođe EU, ali i NATO centrična.

Zaključak, nije pobijedila srpska koalicija, ali nije ni izgubila. Epohalno je postignuće da buduća vlast ne bude antisrpska, ako već svi razumijemo da ne može biti ni prosrpska. Kapitalno je da smo se izborili za ravnopravnost i da nam neće protjerivati sveštenike, otimati crkve i imovinu i otpuštati nas s posla, hapsiti u parlamentu i zatvarati u kazamate, te diskriminisati i ugrožavati u 21. vijeku samo zato što smo Srbi.

Ono što je nevjerovatno je to što nam je sve to epohalno jer je to za sve druge narode potpuno normalno. Pogotovo za narode čiji su predstavnici toliko dugo Đukanoviću davali legitimitet i sigurnost. Da im građani budu ravnopravni, uživaju ličnu i porodičnu sigurnost i upražnjavaju svoju vjeru i kulturu. Eto zato je važno da je izgubio Milo, koji je suštinski vrhovni kreator tog užasa, tog nepatvorenog zla i kome je sve to uz konstantne izborne krađe bilo dugo opraštano, isključivo zato što je to svoje zlo usmjerio protiv Srba, opet nepogodnih sadašnjem geopolitičkom klatnu. Zato, hvala bogu, živjeli! I sutra šta god bilo, mi opet moramo mudro, čvrsto i pametno. I da ne gubimo vrijeme čekajući izvinjenje i neka buduća obećanja. Biblijske slike sa litija nas na to obavezuju.