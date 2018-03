Rusi dolaze… ili ne dolaze?

Koncem prošle godine održana je u Washingtonu velika konferencija Atlantskog vijeća. Poveden je dobro pripremljen razgovor o Balkanu, te zaključak da se ruskom prodoru i destabilizaciji koju on uzrokuje na južnom potkontinentu europskog kopna valja suprotstaviti vojnim, ekonomskim i političkim mjerama. Vojne se svode na izgradnju stalne baze na Kosovu proširenjem zrakoplovnog uporišta "Bondsteel", ekonomske u gradnji novih distribucijskih mreža - plinovoda - koji će promijeniti dinamiku i ekonomiju opskrbe energentima na "balkanskoj ruti", te političke kojima je u središtu nastojanje da se Srbija definitivno prevuče na Zapad i oslobodi ruskog utjecaja.

Plan je bio vrlo razložan, počeo se odmah provoditi povećanom aktivnošću privrednih i političkih subjekata koji se na zadatak usredotoče nastupajući široko, snažno, kako to može samo jedina preostala velesila, ali, ubrzo se pokazalo, da okolnosti, zapravo, ne pogoduju akciji, iako reakcija nije toliko jaka koliko je onemogućuje čista inercija… Osim toga, tu je nepremostivi "subjektivni problem", Trumpovo predsjedništvo - predsjednik je smijenio državnog sekretara koji vodi vanjskopolitičke aktivnosti "duboke države", objedinjujući diplomaciju i generale, ali pošto je on otišao i doveden je drugi, zastoj je neizbježan, kao i novi ciklus propitivanja o tome što i zašto, zapravo, treba poduzeti… Egzekutivni diplomat na desku State Departmenta za Istočnu Europu i Euroaziju (to znači rusko okruženje, Balkan i Centralnu Aziju) dao je ostavku još u siječnju, jer mu je valjda bilo unaprijed jasno kojim smjerom idu stvari. Rex Tillerson, državni sekretar (američki ministar vanjskih poslova), otpušten je prije nekoliko dana. Za mandata tog bivšeg glavnog direktora "Exxon Oila", svjetskog energetskog behemota, iz diplomatske službe istupilo je svojevoljno 60% zaposlenih, ali vjerojatno ne stoga što nisu mogli podnijeti njegovo upravljanje, nego iz ogorčenja koje je izazvao sam predsjednik Trump. On je otvoreno govorio da mu ne trebaju svi ti savjetnici i birokrati koji vode neku svoju politiku, kad on točno zna što želi, a što ne želi, pa mu svi skupa nisu potrebni… Tweetovima i dekretima teško je, međutim, vladati na dalekim i manje važnim destinacijama na koje dopire američki utjecaj. Stoga se, kako primjećuje esejist "New Yorkera", on i njegov kineski pandan, predsjednik Xi Jinping tako dobro upotpunjuju: Trump ne želi biti svugdje prisutan, a Xi želi, pa je rezultat - "mala Amerika" i "Velika Kina". A što je s Rusijom i s Europom, čiji se utjecaji presijecaju na Balkanu? Sve to skupa toliko je kompliciran tenzorski račun da se ne može linearno prikazati, pogotovo ne iz rakursa metropola velikih sila i njihovih politika u tri dimenzije - ekonomskoj, političkoj i vojnoj - tu usmjerene na fragmentirane državice fragmentiranog Balkana. To izgleda kao partija trodimenzionalnog šaha koju u filmu "Zvjezdane staze" igraju u "Milenijskom sokolu"… Lakše je stvari donekle shvatiti ako se promatraju sa stajališta "recipijenta", dakle država sljednica Jugoslavije, od kojih je otpala europeizirana Slovenija, a priključila im se prekobrojna Albanija.

U Sloveniji blago je prisutan ruski politički utjecaj - u Ljubljani, s jedva potisnutim tradicijama seljačkog narodnjaštva i komunističkog panslavizma, jednoj panslavističkoj seljačko, uvijek su spremni pokazati kako neće ginuti u prvim redovima europskih kolektivističkih nastojanja, jer ih puno više od Ukrajine zanima prilika za neku poduzetničku avanturu u Moskvi, što sad znatno ograničava zapadni embargo. No, rusofilija je slovenski folklor, a ekonomija bazirana na industrijskom izvozu u Zapadnu Europu. To je toliko razvijeno društvo, da pad vlade ništa ne znači, baš kao i u Slovačkoj, gdje se dogodio istodobno pa još otežao ionako nedostatno prepoznavanje te dvije države - u Sloveniji čak postoji specijalizirana državna agencija koja se bavi isključivo redirektiranjem komunikacija koje im iz svijeta pogrešno stižu od institucija koje ne razlikuju Slov ovo od Slov nešto drugo…

U Hrvatskoj Rusija je ostvarila najdublju ekonomsku penetraciju. Hrvatska je postala ovisna o ruskom plinu i najvažnije državne tvrtke imaju dugoročne ugovore s distributerom "Gazpromova" energenta. On je kupio udio u luci Ploče i izgradio LNG instalacije za svoje tankere, te kupio domaću željezničku kompaniju koja je sa svojim cisternama preuzela znatan dio ukupnog željezničkog prometa. Osim opskrbe plinom državne elektroprivredne kompanije HEP za njene plinske elektrane, dominiraju u isporukama državnom petrokemijskom kombinatu PKK i zagrebačkoj energani. Struja je silno poskupila, a Petrokemija bilježi enormne gubitke od 20 milijuna eura godišnje. Sve to pokriva država. Rusi su preuzeli cestogradnju, mostogradnju i gradnju dalekovoda, a masivno investiraju i u turizam, u luksuzne rezorte. Njihove državne banke najveći su povjerioci "Agrokora".

Toliki ekonomski utjecaj rezultirao je neizravnim političkim koji se može razabrati u nastojanjima da se destabilizira vlada koja forsira izgradnju plovećeg LNG-terminala na Krku, u sklopu američke koncepcije uspostave konkurentske mreže dobave plina iz Katara.

Vlada je izgradnju pelješkog mosta europskim novcem povjerila kineskoj kompaniji, koja se tada zainteresirala za megaterminal u novoj Luci Zadar i za neke projekte u BiH. Hrvatska se tako pojavila na kineskom radaru. Ali, to će izazvati silne probleme u odnosu s Europom, s kojom komunicira isključivo preko Bruxellesa. Ali, Bruxelles nije Europa. Plenkovićeva vlada nije uspjela uspostaviti odnos s Berlinom, kakav je Sanader stvorio, a uništio Milanović.

Osim oko LNG-a, vlada ulazi u konflikt s Amerikom oko blokade širenja njujorške medijske korporacije KKR koja je na Balkanu uložila već skoro dvije milijarde dolara, te oko kupovine lovačkih aviona za izvršenje NATO-zadataka od Izraela, zemlje koja nije u NATO-u.

Osim vlade, u vanjskoj politici djeluje i predsjedništvo, a tu je vidljiv konflikt - dok Plenković vodi slabu europsku politiku, predsjednica se nastoji svidjeti svima i spremna je na sve da izgradi sliku o vlastitom političkom potencijalu, koji je fiktivan, jer je, zapravo, manipuliraju različite desničarske sekte i lobiji. Od tog hrvatskog trodimenzionalnog šaha, zaboljela bi glava i šampiona "Milenijskog sokola", wookija Chewbaccu.

U Bosni i Hercegovini vodi se politički rat niskog intenziteta oko Izbornog zakona koji bi navodno trebalo mijenjati uoči predstojećih izbora, ali se vidi kako stvoriti minimalni konsenzus koji će omogućiti rad institucija… Što o tome reći osim da će Mile Dodik postati predsjednik Predsjedništva BiH, pa se ne zna hoće li duže on izdržati u Sarajevu ili parafederalna Bihovina bez njega?

Dodik se rado otvara ruskom utjecaju, koji se manje-više svodi na folklor poput slovenskog (ali s više iskrenih emocija), što pokazuje i činjenica da je neoficijelnu himnu Republike Srpske napisao kriptobalkanski zabavnjak iz Ljubljane, stanoviti Magnifico, koji se istakao još u bivšoj Jugoslaviji, pišući pjesme za nezaboravnog Mr. Đirla, koji je s uspjehom dilao Čaj Čang Šlang, "najprodavaniji čaj na svetu".

Bez obzira na proruski sentiment i paranoju koju izaziva kod Bošnjaka, nema podloge za ekonomski, a time i stvarni utjecaj - brodska rafinerija zapravo je neuspjeh, jer u Hrvatskoj i Sloveniji nisu na vrijeme kupili mrežu benzinskih crpki, pa se ono što su uspjeli s plinom propustili učiniti s naftom. Ruski utjecaj ne postoji u ostalim federalnim i lokalnim jedinicama BiH. Stoga se može zanemariti kao ozbiljna sastavnica regionalne politike u ovom dijelu Bivše.

U Srbiji se vodi velika bitka za materijalizaciju ruskih političkih interesa, ali tu je najveća prepreka vlast Aleksandra Vučića, koji se ne suprotstavlja snagom, nego ustupanjem, kao u džudu, kad se napad kompenzira okretom koji ga preusmjerava u prazno. Srbija ekonomski funkcionira zahvaljujući europskim kreditima i monetarnoj podršci Zapada, a ono što nedostaje u ciljanim, državnim investicijama (koje ne dolaze iz Amerike) supstituira se kineskim. Vučić je prvi najbolje shvatio gdje je hvatište sile, i za nj se drži - to je Berlin, vlada Angele Merkel. Bez te europske podrške ne bi došao na vlast i ne bi je mogao konsolidirati do isključenja svih konkurenata iz stranke i opozicije. No, tu će sad doći do određenog zastoja - ono što Europa očekuju u pogledu rješenja kosovskog čvora, ne može se ostvariti dok je američka moć u demisiji, jer svaki takav krupan zahvat treba američki kišobran i demonstraciju sile. Uz osobni rizik to je mogao provesti Tadić, a Vučić ne može, i neće, dok se ne utvrde odnosi. Što se tiče ekonomije, "Gazprom" je u NIS-u, nacionalnoj naftnoj kompaniji, ali se nigdje ne širi, nego pokušava isforsirati gradnju konekcije Turskog toka preko bugarske luke, Srbije i Mađarske u Srednju i Zapadnu Europu. To je alternativa pravcu Aleksandropuli (u Trakiji) - Bugarska - Srbija - Rumunjska, koji Srbiju može i zaobići, ali stoji ponuda za sudjelovanje sa 30% u toj unosnoj investiciji (jer se prijevoz energenta masno naplaćuje). Odluka o tome donijet će se s obzirom na opće prilike - proces odlučivanja u Vučićevu mozgu teško je pratiti kao putanju kuglice u fliperu.

Iz Crne Gore Rusi su 100% protjerani što je rezultiralo primanjem u NATO, i pretvaranja Boke Kotorske u svjetsku mondenu destinaciju, s najvećom koncentracijom investicija u turizam na svijetu. Nacionalni dohodak znatno je pretekao srpski, gotovo dvostruk u odnosu na bosanskohercegovački.

U Makedoniji vodi se neizvjesna no zapravo izvjesna bitka - više nema načina da desnica pridobije Albance poslije ustupaka koje im je dala ljevica, a bez albanskih glasova i opće političke potpore, ondje ne može funkcionirati ni jedna vlada, jer je društvo podijeljeno (a samo je politika multietnička). Ruski faktor podržavao je smijenjenog premjera i njegova predsjednika koji još opstruira promjenu imena, što će dovesti do grčkog priznanja te ulaska u NATO i eurointegracije. Makedonija je na korak od toga, to se može odgoditi, ali više ne može onemogućiti. Znači, u Makedoniji gube utjecaj.

U Albaniji i na Kosovu Rusi nikad nisu mogli ostvariti ni prisutnost, a nekmoli utjecaj, iako je kosovski ministar vanjskih poslova uredio Kremlj i pritom oprometovao oko pola milijarde dolara. Ali, Begjet Pacolli je radio s Borisom Jeljcinom, a ne s Putinom. Albanci su vezani za Ameriku, koja, kad je pri punoj političkoj svijesti, jer je ne opsjedaju vašingtonski trampovski demoni, kao najvažnija uporišta na Balkanu vide Srbe i Albance, dva najmnogoljudnija naroda, koji tu skupa sačinjavaju oko 70% populacije.