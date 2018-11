Šta im ostavljamo? Buvljak svega!

Pre nekoliko dana, 6. novembra, rodila se Petra. Beograđanka, ali pomalo i Banjalučanka, pošto je deda Branko iz BL. I bi baš lepo, kako valja kad stigne divan mladi stvor.

Ali, kad stigne novi dan ide i pitanje - šta im ostavljamo? Sad već i unučićima, ne samo deci?

Zemlju najjeftinije radne snage u regionu i Evropi, sa izgledima da bude još jeftinija. I sistematski, skroz viđena za to zanavek.

Dualnim obrazovanjem naučićemo neke mlade ljude, našu decu, unučiće, sestriće, bratanice - da rade samo ponešto u životu, tipa poseban šraf za polovnog MIG-a, pertlu za novog br. 1 u tenisu, levi rukav za dres trećeligaša, desnu nogavicu za šampionku skoka, donji deo čarape fudbaleru, kvaku za prozor, kvaku za vrata, šipku za nešto.

Možda čak i čip, ali samo čip.

Samo to. Nije to prokazana nekadašnja "šuvarica", odnosno usmereno obrazovanje u kom su se deca takođe specijalizovala za jezik jedne patike, đon druge, dno šerpe... Ali, tek posle dvogodišnjeg opšteg obrazovanja, istog za gimnaziju, tehničku školu, ekonomsku, medicinsku, pa po interesovanju i uspehu idu dalje...

Sada sa 14-15 godina moraju da prihvate ausvajs za posao života - ono đon, levo krilo ormarića... Ili, ako neće, a mora ih čovek razumeti ako su već sami tako razumni, valja nabaviti brdo para da se obrazuju kako treba.

Šta im još ostavljamo?

Zemlju u kojoj je izvesna Kija, sa ilustrativnim dodatkom u imenu Kockar, najprodavanija autorka knjige. I to ne na kioscima robe široke potrošnje, nego na Beogradskom međunarodnom sajmu knjiga; sve je već napisao poštovani Dinko Osmančević pre nekoliko dana. Bez potcenjivanja izvesne Kije i njene publike.

Može biti, uh, da je ta kao knjiga i dobra - ja proveravati neću i pretpostavljam da će me bar neko razumeti; ne pratim tu vrstu programa, tzv. realiti, ne čitam te autore/ke, ne živim taj život. Ne želim da to nešto zadružno bude nasleđe mog deteta i unučeta.

Neka čitaju Mirjam ili Gordanu, ljubavne vikend romane ili laso, ako im treba literatura lakša od života, Kiju baš ne moraju.

Neću da im u nasleđe ostavljam to "nešto", ali, drugi to hoće i rade bez zazora, čak i bez namere. Svaki dan. Moj rođeni brat kupuje "Informer" (i "Blic") - za sebe i svoje mušterije u taksiju. Na pitanje što baca pare za to đubre (važi i za "Blic") kaže mi lakonski - treba videti drugu stranu.

Čega, pitam. Istine, laži, bedastoće...

Nema odgovora, samo to maglovito "druga strana"! Druga strana razuma? Kosmosa. Pakla?

Šta im još ostavljamo?

Autoputeve koji moraju posle godinu, dve, pet, ponovo da se grade. Kičaste zgrade u strogom centru grada - gradova i varoši - nelegalne hotele i restorane na vrhovima planina, posečene šume, klizišta, neuređene vodotokove. I gomilu đubreta. U pravom smislu te reči, bez deponija, bez klasifikovanih kontejnera.

Ostavljamo im kriminalno srušene kućice, koje su tu bile decenijama, ali zasmetale su nekim ko bajagi projektima kapitalne vrednosti. Započete zgradurine koje će uvek ostati ruševine, parkove bez drveća, lišća i cveća.

Šta još?

Zdravstvo sa još dobrim lekarima i sestrama, nešto nove opreme i gomilom starih, umornih i ljudi i aparata.

Obrazovanje u kom učiteljica u istom kaputu izvede nekoliko generacija. U istim klupama, sa istom tablom. Ona u istom kaputu, ofucanom, ne zbog toga što ga voli, nego zato što nema za novi. Ni država nema za novu tablu, klupu, šestar, tablet.

Ostavljamo im sekend hendove - jer samo tamo u prodavnicama polovne ili robe sa greškom, običan grešnik, smrtnica kao nesretna učiteljica, može da se odene. I odavno nema iluzije koju je stvarala famozna BB, sa kupovinama na rasprodajama i buvljacima. Šik.

Ostavljamo deci, unučićima, prijateljima buvljak. Bukvalno i prenosno buvljak. Bukvalno one improvizovane tezge na kojima će pazariti, prostrte novine, bušne cipele. Prenosno ostavljamo im buvljak ideja, strašilo u vidu već narečenih proizvoda nove medijske industrije, uključujući i najprodavaniju knjigu.

I otvorene granice da strugnu čim uzmognu, pa ako treba i tamo negde daleko da prave onu desnu štiklu i levu pertlu.