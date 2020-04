Svjetlo na kraju tunela

Već šestu sedmicu živimo sa virusom korona. Posljednjih dana čini se da epidemija blago stagnira, barem nam tako govore brojke iz svih nekadašnjih jugoslavenskih republika, a Predrag Kon, epidemiolog iz Beograda, ubrzo očekuje značajniji pad novooboljelih u Srbiji, koja ima najviše pacijenata na ovim našim prostorima.

I u Evropi se stanje pomalo poboljšava, čak i u najugroženijim državama, u Italiji, Španiji, Francuskoj... Najavljuje se postepeno ublažavanje mjera, u skorije vrijeme. Front se prebacio na zapad, preko okeana i najteže stanje i najviše preminulih je u Sjedinjenim Američkim Državama. Svjedoci smo stravičnih scena masovnih grobnica stanovnika Bronksa u Njujorku...

Ne pada snijeg da prekrije brijeg, već da zvijer ostavi svoje tragove, kaže narodna mudrost. A, upravo kovid-19 bismo mogli posmatrati kao taj snijeg, kao lakmus-papir, da pokažemo svoj karakter, svoje mane i vrline. A, bilo je svega, ovog crnog proljeća.

Virus se, kako stvari sada stoje, pojavio u Kini u gradu Vuhan. Navodno je sa šišmiša prešao na čovjeka. Kinezi svašta jedu, prave supu od ovog sićušnog sisara, prljavi su, ugrožavaju jadne Ujgure, šire se po svijetu poput epidemije. Objavljivano je sve ovo u medijima širom svijeta i komentarisano po društvenim mrežama. Čak je i jedan američki senator izjavio da su Kinezi i njihova neodgovornost krivi za epidemiju i njeno širenje i da bi ih trebalo natjerati da plate za ljudske žrtve i ekonomsku katastrofu. (Iz Pekinga su u jednom trenutku uzvratili da je američka vojska, koja je boravila na igrama u Vuhanu, i donijela taj virus u taj grad.) Sve su ovo opasne, rasističke izjave i komentari!

Jedna od rijetkih država koja se tih teških dana za Kinu jasno stavila na stranu i solidarisala sa kineskim narodom i državom bila je Srbija. Kinezi ovih dana pokazuju da nisu zaboravili iskreno prijateljstvo jedne male zemlje koja ima populaciju tek nešto veću od polovine Vuhana.

Još za epidemije svinjskog gripa napisao sam aforizam da virusi gripa ne vrše diskriminaciju na nacionalnoj ili vjerskoj osnovi. To se i sada, vrlo brzo, pokazalo tačnim. Svijet danas je mali i bolest se prenijela van granica Kine, iako je Kina fantastičnim naporima zatvorila Vuhan i cijelu pokrajinu Hubej i time zaustavila smrtonosni virus u samoj Kini. (Kovid-19 je deset puta smrtonosniji od svinjskog gripa, to su upravo izjavili i iz SZO, iako je to lako izračunati i potvrditi na osnovu poznatih podataka.)

Neko je izjavio da se bolest širila putem svile, jer se naredno veliko žarište javilo u Iranu. U drevnom iranskom gradu Tabrizu imam prijateljicu, koja prati dešavanja u svijetu karikature. Podaci o kovidu iz njenog grada i cijele države bili su strašni. Uz koronu, Iran se bori i sa teškim ekonomskim sankcijama, ali me je Lejla fascinirala svojom smirenošću, bez imalo straha.

Tada su se uveliko aktivirali teoretičari zavjere sa pričom da su najugroženije one zemlje koje su američki takmaci! Prepucavanja nikad dosta. A na svom putu svile, virus je stigao i u Italiju. (Sada se vjeruje da je stigao preko Južne Koreje jer se radi o istom soju virusa.) Virus je i dalje nedovoljno poznat i svakodnevno o njemu sve više saznajemo. U Italiji korona je pokazala veliku virulentnost i veliku smrtnost. Kobna greška je bila da Italijani u prvo vrijeme nisu dovoljno ozbiljno shatili izazov. Poslije je vrag odnio šalu i donio apokaliptične scene sa sjevera Italije.

Evropa u prvi mah kao da je zaboravila svoje proklamovane vrijednosti, prije svih, bratstvo i solidarnost! Zatvorila je granice i svako se pozabavio sobom. Italijani, za koje se tada neko sjetio da jedu mačke i žabe, ostadoše sasvim sami sa svojom nesrećom! (U to vrijeme, Evropa i SAD bavile su se više otimačinom medicinske opreme nego brigom za jednu svoju članicu i saveznicu.) Ipak, Italijanima su u pomoć prvi pritekli Kina i Rusija. Nestvarne su slike ruskih vojnih kamiona sa puteva jedne članice NATO-a!

Evropa se u međuvremenu trgla i pribrala, čak i priznala svoje propuste prema Italiji. Nama poručuju da nismo zaboravljeni i da možemo očekivati kontinuitet pomoći, iako se mi za sada, kada je u pitanju kovid-19, dobro držimo. Evropske vrijednosti su na ispitu i nikako se ne smiju urušiti. I sami smo dio Evrope i težimo tim vrijednostima. Isto tako, SAD, Evropa, Rusija i Kina moraju izbjeći ekonomski krah jer bi te sile u ponor sa sobom povukle i cijeli svijet. A da bi se to izbjeglo, svi oni treba da shvate da se istinski moraju vratiti vrijednostima solidarnosti i jednakosti, bratstva, međusobnog uvažavanja, podržavanja i prijateljstva. U igri je opstanak civilizacije. Korona će proći, ali jednog dana pojaviće se mnogo veći izazov, a bez zajedničke borbe, ono svjetlo na kraju tunela neće biti svjetlo, već nailazak voza!

Naš uvaženi umjetnik Nikola Pejaković nedavno reče u razgovoru za "Nezavisne" da ljudi slabo uče. Ja se ipak nadam da će svijet iz ove pandemije izvući neki nauk. A uz uskršnje i vaskršnje praznike, želim da se ljudi dozovu pameti, da sve ljudske vrijednosti vaskrsnu i da se uskoro vratimo normalnom životu.