Tenkom do traktora

Može da priča ko šta hoće, jedno je sasvim sigurno - tenk nema šta da traži pred stadionom, makar bio i maketa u prirodnoj veličini.

Tenk ne simbolizuje ništa dobro, on je uvek i jedino teško borbeno oruđe.

Tenk je, ne zaboravimo, na ovim prostorima u više navrata tokom dvadesetog veka porušio sve što mu se našlo pred i pod gusenicama i pobio mnoge ljude i stoku. U Vukovaru možda ponajviše, ali i na drugim ratištima. I savršeno je svejedno da li je ovaj "razminirani" što odnedavno "krasi" stadion Fudbalskog kluba Crvena zvezda u Beogradu i sokoli njene ortodoksne navijače zaista "oslobađao" Vukovar.Jer, tenk

ne oslobađa - tenk porobljava.

I još je manje važno, mada bi bilo dobro saznati, da li su ga navijači zaista pazarili na leskovačkom vojnom otpadu, kako tvrde, ili im ga je priredila i ustupila Vojska Srbije, kako se sumnja iz krugova dobro upućenih u vojne stvari.

Jer, tenk je, bljujući vatru, mnoge ljude stavio na traktore u brojnim zbegovima. Nema ni mesec dana da su preživeli i potomci naricali vojvođanskom ravnicom za zavičajem.

I uprkos svemu tome - ako nije da je baš zbog toga! - slavodobitno je baš tenk i baš u prirodnoj veličini i baš kao pravi stavljen ispred stadiona Crvene zvezde koji nosi ime časnog Rajka Mitića.

I odmah je izazvao verovatno očekivanu reakciju u vidu makete dva, istovetne originalu od pre četvrt stoleća - odgovor u vidu zarđalog traktora ispred stadiona Dinama u Zagrebu.

Za samo par sati došlo je opet od tenka do traktora.

Tenk je i za mnoge ovde, kao i širom bivše Jugoslavije, jeziva asocijacija na rat i stradanje.

Baš kao što je izakani traktor i za mnoge tamo, kao i ovde, jeziva asocijacija na proterivanje i spašavanje golih života.

Kome to treba?

I kome se preti?

Beslovesnima i obesnima koji su prošle sedmice kod Knina divljački napali neke ljude, uključujući žene i decu, samo zato što su pratili televizijski prenos Zvezdine utakmice na "svetom hrvatskom tlu"? I što su, logična pretpostavka, Srbi, premda ima mnogo ne-Srba koji navijaju za Zvezdu, kao i mnogo Srba koji ne navijaju.

Ni za CZ, ni uopšte.

Jer su im se i navijači, ponajpre i ponajviše fudbalski, smučili za sve vremena, baš kao i tenkovi koji bljuju vatru i traktori koji ne oru njive, nego odvoze proterane ljude daleko od kuće. U jednom smeru, bez povratne karte.

A ako se i omakne nekome povratak, dočekaju ga toljagama. Samo zbog toga što su drugi i drugačiji. Druge nacije i vere, kao da imaju rogove na glavi ili treće oko, šest ruku, pet nogu, kao da nisu najobičnije komšije.

Nevolja je što su navijači koji danas u pobedničkom transu ljube i jašu "maketu" tenka uz pesmu i vrisku, bez pardona pripravni da zajaše i pravi tenk i uz pesmu i vrisku, kao i pre četvrt veka, krenu u obračun. Takođe sa drugim i drugačijim, druge nacije i vere.

Baš kao što su ljubitelji zarđalog traktora pripravni da poteraju neke nove ljude na put bez povratka.

Fudbaleri, privremeni jahači tenka-makete, tada neće biti ovde, izvući će se i za dobre novce prodati svoje nogoumeće tamo negde gde tenkovi spavaju ušuškani u vojnim hangarima. I pikaće loptu sa istima takvima s one strane barikade, ne pitajući ni za veru, ni za naciju.

Što je dobro, a bilo bi bolje kad to ne bi radili ni kod kuće. A najbolje kad bi odbili da igraju dok se ne ukloni tenk ovde, traktor tamo. Ali, neće to učiniti, jer se i oni plaše navijača. Navijača koji zapravo to i nisu, nego su najobičniji huligani. Pa će otići ko može, ko ne može popeće se na tenk.

Izvući će se i oni koji gaje i podstiču beslovesne - ušuškani u vlasti ili uz vlast. Ma šta, ušuškani - sama vlast, jer je dobro poznato na ovim prostorima da vlast gaji razne sorte "navijača" i koristi ih po potrebi za svakakve prljave rabote, od prebijanja, ubijanja i reketiranja, preko dilovanja droge i oružja, do trgovine ljudima. Nekažnjeno i u ratu i u miru, razume se, jer kako kaže veliki ovdašnji navijač, Zvezde razume se, i već dugo najmoćniji čovek Srbije Aleksandar Vučić - država je nemoćna pred huliganima.

Mada će pre biti da neće da udara na svoje cveće rosno, uvek pripravno da za malo slave i više novca zakuva kavgu, zapuca, zamahne.

Palicom ili tenkom.

Otuda valjda i unisono objašnjenje vladajućih u Srbiji da tenk nije nikakav militantni simbol, već je bezopasna maketa, medena, samo što ne zasvira gusenicama "Odu radosti". A tu je, valjda, da se deca poigraju. I cev je, kažu nadležni u Ministarstvu odbrane, zavarena. Valjda za ne daj bože, da se kom vragolanu ne omakne granata, a Maksimir je daleko van domašaja.

Makete.

Zaboraviše samo da kažu nadležni da su im i ti nazovi navijači, zapravo, najobičnije makete, baš kao što su i svi ostali ljudi ništice, vazduh dok ne zatreba glas, s tim što su im oni prvi nešto draži, pošto ih vezuju ideali i poslovi.

U ratu i miru.

A za traktore njih ionako niko ne pita.