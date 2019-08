Tužba za tužioca

Na marginama leta i spinovanja velikih događanja u nevreme, jedna tema prolazi gotovo nezapaženo - krivična prijava Saveta za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije "Transparentnost" podneta Tužilaštvu za organizovani kriminal, uz disciplinsku prijavu Državnom veću tužilaca (DTV) protiv Gorana Ilića, zamenika republičkog javnog tužioca, zamenika predsednika Državnog veća tužilaca i poverenika za samostalnost tužilaštva.

Ilićev provokativni tvit "Jedna, novija tužilačka poslovica kaže: 'Svaki predmet ima svoje vreme', što u prevodu znači čekamo da se promene političke prilike u zemlji, pa ćemo da navalimo na predmet", izazvao je više nego žučnu reakciju nevladine organizacije napred navedenog podugog naziva, za koju se, blago rečeno, veruje da je bliska izvršnim vlastima, ali je zbog dela u imenu "transparentnost" svi mešaju sa NVO "Transparentnost Srbije" (TS), članicom istoimene međunarodne organizacije, čije je delovanje javno i veoma poznato već dugo i koja je vrlo aktivna u analizi stanja u društvu i sistemu i posebno vladavini prava. (Ovo objašnjenje deluje pomalo štreberski i suvišno, ali je neophodno za nedovoljno upućene, a to je većina građana.)

Elem, Ilićev tvit je, zapravo, deo autorskog teksta "Zašto bi tužilaštvo trebalo da bude nezavisno", objavljenog 15. jula u dnevnom listu "Danas", u dodatku "Pravo", kao deo rasprave o predstojećim ustavnim izmenama kojima se u značajnoj meri redefiniše položaj tužilaštva i sudstva, ali i sudske vlasti u celini kao treće ravnopravne grane. Redefiniše, odnosno definiše na novi način - što je samo po sebi čudnovato u drugoj deceniji XXI veka u Evropi! - ali zbog naslaga prošlih i aktuelnog sistema, pretpostavka je na bolji, ili bi bar trebalo da bude tako da bi tužioci i sudije napokon izmakli direktnoj kontroli zakonodavne i izvršne vlasti.

Ili, makar, krenuli da se izmiču - što im i sadašnji ustavni i pravni okvir garantuje na papiru, ali ne i u praksi.

Generalni sekretar organizacije koja je prijavila tužioca Mario Spasić, međutim, smatra da Ilićev tvit svedoči o političkoj ostrašćenosti (?), te da je tužilac protiv trenutne vlasti u državi! Prvo je suvišno komentarisati, a drugo je nonsens svoje vrste, ali zvučan, a biće očito i delotvoran, pošto se Goran Ilić kao jedan od čelnika Udruženja tužilaca Srbije i UTS suprotstavlja delu ustavnih izmena koja tužilaštvu ostavljaju jaram oko vrata, a često mu direktno stavljaju i omču.

Što, sledstveno, znači da osnažuju nesigurnost svih građana u sudskim postupcima u budućnosti, što je vrlo loša perspektiva ako se zna da su već sada ljudska prava na klizavom i klimavom terenu.

No, ustavne promene u Srbiji, ove pravosudne, koje su bile žučna tema prošle godine - s razlogom, jer ih je i Venecijanska komisija više puta savetodano čašljala, dok nisu donekle upeglane u skladu s međunarodnim standardima - sada su na marginama društvenih zbivanja, kao što je i sama vladavina prava stavljena ad akta. Nikako zbog toga što je dosegla ideale profesije, naprotiv, previše je bliska idealnom stanju kako ga zamišljaju kontrolori naših života, ali trude se dodatno da zadrže uzde.

Da se Vlasi ne dosete jadu, predstavnicima tužilačkih i sudskih organizacija koji nisu saglasni s najavljenim promenama dodatno se i na svaki moguć i nemoguć način natura brnjica. Disciplinovanje ide toliko daleko da im se osporava pravo na javno izraženo mišljenje o stručnim i esnafskim poslovima, a ko se usudi da "protokol" prekrši prođe tako snažnog "toplog zeca" da se i oni koji ih ovlaš slušaju obeshrabre. I da misle, a ne da govore.

O izveštavanju, u slučaju većine medija, ne treba zalud trošiti reči, dovoljno je setiti se još svežeg slučaja sudije Miodraga Majića, koji je maltene proglašen državnim neprijateljem No1 zbog nesaglasnosti s uvođenjem doživotne kazne zatvora.

Da, ipak, sve bude prijemčivije javnosti koja je nešto načula, kao ključni dokaz o nečijem nenarodnom delovanju lupe se kobajagi podaci, odnosno tvrdnje o navodnom nesavesnom postupanju, iako čak i mala deca znaju da su tužiocima posebno vezane ruke ukoliko policija koja sprovodi istragu to neće da radi.

A često neće, kao što svedoči niz predmeta koji čuče u tužilačkim fiokama, iako je njihovo rešavanje od velikog značaja i za sam sistem. Recimo, više puta ovde objašnjavana storija Savamala, o nelegalnom rušenju objekata u centru Beograda pre nekoliko godina; priroda (ne)dela uopšte nije sporna, ali tužilac je gotovo nemoćan jer mu policija ne dostavlja dokaze. I nije sporno da li bi pokrenuo postupak ili odustao - prosto nema na osnovu čega na deluje.

No, Spasić ide korak dalje i tvrdi kako je Ilić javno saopštio da ima saznanja o predmetima koji se ne procesuiraju u skladu sa zakonom i propisanim rokovima, "što za posledicu ima podstrekivanje na izvršenje krivičnog dela, pomaganje, saizvršilaštvo...". I traži oštru disciplinsku kaznu i krivično gonjenje! Iako je, suprotno tome, Ilić upozorio da će bez faktičke nezavisnosti tužilaca i sudija biti nastavljena praksa u kojoj su "neki" zaštićeni. A "neki" i "nečiji" predmeti nisu slučajno pod navodnicama.

Čudno zvuči, ali Spasić je prijavom pokazao da rasprava koju nameće Ilić o tome zašto bi u narednom ustavu (ili postojećem reformisanom) sudstvu trebalo obezbediti status nezavisnosti - ne samo retorički, već funkcionalno - ima pun legitimitet, no koga još za to briga u Srbijici koja vrvi mnoštvom stvarnih i još većim mnoštvom izmišljenih tema i problema. Eto, opet se deo državnog vrha zabavio odbranom Teslinog srpstva iako ono nikome, pa čak ni Hratskoj, nije sporno, a drugi deo nastavkom prisluškivanja i praćenja predsednika, ali sada mnogo opasnijeg, pošto to rade strane obaveštajne službe, a posebno su ufiksirani na predsednikovu decu... Što je, samo po sebi, strašno ako ima trunke istine, ali se valjda ne rešava intervjuima ministra koji čak i ne upravlja kontraobaveštajnim radom!

No, biće da je u pravu Sofija Mandić iz Centra za pravosudna istraživanja, kada kaže povodom instruiranog slučaja "Ilić", da ste danas u sukobu interesa ako imate mozak: "Najbolje bi bilo da na mestu tog organa imate neki pire i budete protočni bojler za ono što vam se kaže."

Ko može da izdrži!

I ko će se već sutra, prekosutra, opet ostrviti na sudije i tužioce, koji bi da budu nezavisni i samostalni i da vode istrage i prorocese po zakonu i nikako da poslušaju - vlast!