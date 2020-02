Zapis o integritetu

Milan Tegeltija leti ovih dana u Dohu (Katar), na poziv Ujedinjenih nacija (UN), na međunarodnu konferenciju o integritetu pravosuđa.

Pretpostavljam da je organizator konferencije imao dobre informacije o dostignućima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) pa je planirao da prvi čovjek pravosuđa jedne evropske zemlji, koja je, ne treba zaboraviti, na putu da postane članica EU, predstavi dostignuća u uspostavljanju nezavisnog i profesionalnog pravosuđa.

Bosna i Hercegovina će imati čast da predsjednik Tegeltija govori o naporima koji se ulažu u reformi pravosuđa, posebno u vezi s prijavljivanjem, kontrolom i obradom finansijskih informacija o imovini sudija i tužilaca. Malo je država i pravnih sistema u kojima se može javno pretresati imovina sudija, a tome svi pravosudni sistemi treba da teže da bi mi se vjerovalo da časno obavljaju svoju dužnost. Naravno, biće to idealna prilika da se predsjednik Tegeltija pohvali kako je prvi dobrovoljno objelodanio informacije o svojoj imovini i pozvao svoje kolege sudije i tužioce da učine isto. Učesnici konferencije moći će da se uvjere kako dobar predsjednik daje primjer kako treba graditi integritet nosilaca pravosudnih funkcija!

Tegeltiju je sam Bog poslao u Dohu da svijetu predstavi kako se upravlja pravosuđem. U sto godina se ne pojavi tako svijetao primjer integriteta na kome treba da počivaju pravosudni sistemi i njihove institucije. Naše sudije i tužioci treba da budu ponosni što imaju predsjednika koji ih dostojno predstavlja u svijetu. Predsjednikov trijumf je i njihov trijumf!

E sad, kaže narod da u svakoj sreći ima i nesreće i da uvijek ima neki đavo koji mladi sreću kvari! Zato se pribojavam kako na trijumf svog predsjednika gleda dopredsjednica Ružica Jukić, koja je 24.1.2020. godine svim sudijama u BiH dostavila mejl u kome ih obavještava da su članovi VSTV "još jednom popustili pod pritiskom i dokazali da su zbog pritiska u stanju da krše zakone ove države, te da ne poštuju sudske odluke i odluke Agencija".

Mogla bi Ružica, kakvom ju je poštenom i otresitom Bog stvorio, sjesti za kompjuter - a ima dovoljno informatičkog znanja i vještine - pa učesnicima konferencije poslati poruku iste sadržine, a boga mi, i još ponešto dodati iz životopisa predsjednika (možda ono o arbitražama u kojima je zaradio godišnju platu sudije najvišeg suda!?). I eto ti međunarodnog skandala i problema za predsjednika! Jer, vidjela je i Ružica da više nema ko da zaštiti nezavisnost VSTV i našeg pravosuđa, pa je logično da zaključi da su UN jedino mjesto gdje bi se još nešto moglo učiniti za spas pravosuđa od političkih i raznih vanjskih uticaja.

Ako neko ne bude dobro motrio na Ružicu, sve bi se moglo preturiti naglavačke! Teška sramota bi mogla pasti na BiH i njeno pravosuđe ako stvari izmaknu kontroli. Trebalo bi u tom pravcu ponovo aktivirati već primjenjivane mjere tajnog praćenja i nadzora dopredsjednice (o čemu je i sama više puta javno svjedočila!) dok se predsjednik ne vrati iz Dohe sa zasluženim priznanjima.

Drži me nada da je predsjednik Tegeltija oprezan i obazriv čovjek pa da mu neće promaći da dopredsjednicu drži pod kontrolom. Ima on tog iskustva sa dopredsjednicom i ostalim članovima VSTV. Ako ništa, zna da joj u junu ističe mandat, a da i ona to dobro zna. Mandati su efikasno sredstvo za držanje pod kontrolom, zna on to. Mnoge bitke je dobio zahvaljujući mandatima.

Treba zahvaliti UN što su prepoznali naš doprinos vladavini prava i nas kao primjer uspješne reforme pravosuđa u jednom društvu koje nije ni političko ni demokratsko, u društvu koje je zarobljeno mržnjom, bezakonjem i korupcijom. Reforma pravosuđa je posljednja nada za reformu čitavog društva i zbog toga je integritet našeg predsjednika i našeg pravosuđa od izuzetnog značaja za sve članice UN.

Treba zahvaliti i Evropskoj komisiji što nije dozvolila da pogrešna percepcija njihovog eksperta Rajnharda Pribea zasjeni ove naše rezultate i pomuti sliku o integritetu predsjednika Tegeltije i članova VSTV. Ništa manje važni za naš ugled nisu ni OHR ni ostali međunarodni zvaničnici. Zahvaljujući njihovoj dalekovidosti, u predsjedniku Tegeltiji je prepoznat potencijal iskrenog i kooperativnog partnera. Bez takvih domaćih partnera ni EK nema šansu!

Zbog toga predsjedniku Milanu Tegeltiji treba zaželjeti srećan nastup u Dohi i dug i uspješan rad u pravosuđu!