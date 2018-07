Ad hok tužioci

Porazna je činjenica da BiH ni na jednom nivou pravosuđa nema tužioca koji bi se samo bavio procesuiranjem korupcije u institucijama i sistemu, već se oni biraju na ad hok osnovni. To znači da kada dođe neki predmet sistemske korupcije, odnosno one koju učine političari ili neki visokorangirani službenik, glavni tužilac u zadnji čas odredi tužioca koji će se baviti tim procesom.

Ovo je još jedan pokazatelj da se kod nas sve radi zbrda-zdola, bilo to u pravosuđu, privredi, politici, sportu, kulturi... Mi sve volimo da radimo u zadnji čas. Što da radimo nešto kako to, inače, rade normalne države. Što da traćimo dragocjeno vrijeme na studiozne rasprave i analize kako bismo dobili najbolju odluku ili zakon koji će unaprijediti sistem, koji će time donijeti i bolji život građana. Bolje sve na brzaka.

Tužilaštvo nema nikakvo opravdanje, iako se poziva na to da nema novca, što do sada nije uvelo posebne tužioce za sistemsku korupciju. Ali zato para ima za razne seminare, okrugle stolove, usavršavanja, ali rezultat od tih putovanja na različite destinacije nismo primijetili. Pa, kako ćemo i vidjeti kada nisu uradili ništa da naprave odjel koji bi se samo bavio pitanjem sistemske korupcije i koji će budnim okom pratiti šta rade razni vlastodršci i da li prelaze sa one strane zakone i ako pređu da ih ulove u nečasnim radnjama.

Pošto smo mi posebna zemlja i pošto uvijek volimo da filozofiramo i gubimo energiju na nebitne stvari, ovo je problem koji se pod hitno mora urediti. A za to ne treba puno pameti. Ako ne znaš sam, vidiš kako se to radi u svijetu i prepišeš recept koji se najviše može ukuhati u tvom pravosudnom loncu. U njemu se, inače, odavno kuvaju razna jela, koja u većini slučajeva zagore, odnosno završe oslobađajućom presudom ili preniskom kaznom.

Zato tužilaštvo mora da prione na posao i učini sve da se što prije formira odjel koji će, ako ništa drugo, poslati poruku vlastodršcima: Pratimo vas!

(Autor je sudija Suda BiH)