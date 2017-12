Balkan diše na škrge

Da li je normalno da stanovnici Sarajeva, koje ima 38 puta manje stanovnika nego Njujork, udišu skoro 10 puta zagađeniji vazduh od američke metropole, koja vjerovatno ima i 38 puta više automobila nego Sarajevo.

Čak i najveći kineski grad Šangaj, gdje se konstantno apeluje kako je zagađenost prevelika, ima duplo niži indeks zagađenosti od Sarajeva, Tuzle, Prijedora i mnogih drugih gradova širom BiH.

I dok se veliki svjetski gradovi poput Pariza alarmiraju kada indeks zagađenja dostigne 80, nekim našim nadležnim institucijama i zagađenje preko 300 znači čist vazduh.

Iako se svakodnevno trubi o zagađenju, globalnom zagrijavanju, a u svijetu se organizuje bezbroj kampanja i smišljaju novi načini kako da se planeta zaštiti, na Balkanu su pluća očigledno posljednja rupa na svirali.

To što je "pala magla do pola Sarajeva" i što su svi letovi u jednom trenutku bili otkazani - ni to nije za brigu, bitno je da smo živi, a što nismo zdravi i što će još manje zdravi biti naši budući naraštaji ni to nije alarmantno, kao ni činjenica što je broj oboljelih od karcinoma pluća u stalnom porastu, niti nešto što bi trebalo da bude obuhvaćeno planom interventnih mjera.

Istini za volju, nisu nadležni jedini krivci za ovakvo stanje, jer bez figa u džepovima priznajmo da je većini nas teško da prošetamo na svaku relaciju koja je duža od 500 metara, pa se latimo auta i za odlazak do prodavnice preko puta, a i paljenje plastike, guma i raznog otpada nam nije nepoznanica.

Da li ćemo ikada pokušati da se ugledamo na neke dobre stvari koje ljudi u svijetu čine ili ćemo zauvijek da kaskamo, hramljemo i služimo se onom starom "nije kod nas ništa kao na Zapadu".

Nije i nikad neće ni biti ako i dalje nastavimo da se bavimo ogovaranjima, tračevima, napadima i raspravama po društvenim mrežama umjesto da svako od nas na svoj način doprinese za bolje sutra.