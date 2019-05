Besmisao administracije

Besmisao postojanja administracije u balkanskim zemljama dovedena je gotovo do nivoa perverzije. Raznorazne agencije i komisije same su sebi svrha, a posljednji u moru primjera je Komisija za koncesije BiH, koja prošle godine nije izdala nijednu koncesiju a članovi Komisije su ipak inkasirali po 3.000 maraka naknade svakog mjeseca. Godišnje na nerad potroše milion maraka, a pri tome ne mogu objasniti šta su to uradili tokom prošle godine.

Ponekad zbunjuje nivo ravnodušnosti građana na ovu rastrošnost budžetlija. Kako je moguće da smo toliko inertni da nas takav odnos onih koje plaćamo nimalo ne pogađa?

Možda je to moguće objasniti time što su političke elite, koje su ove neradnike uhljebile na budžet, veoma vješte u kreiranju vještačkih sukoba. Tako su vijesti svakodnevno preplavljene vještačkim političkim sukobima elita koje, kao, brane "svoj" narod od nasrtaja onih drugih. Ni o čemu drugom ne čujemo osim o tome kako su jedni ugroženi od drugih i kako je apsolutno najvažnija stvar na svijetu kako odbraniti svoj praznik, amblem ili zastavu.

Naravno da je vjerski i nacionalni identitet važan, i naravno da je pogrešno ljude tjerati da prestanu da budu ono što jesu i ono što im je važno kao dio njihovog identiteta. Ali nije i ne može biti da je to apsolutno jedina stvar o kojoj treba govoriti i koju jedni drugima treba da nabijaju na nos.

Poseban je cinizam što nam ove sukobe nameću oni koji su postali milioneri od narodnih para i zloupotreba javnih resursa. Zar je moguće da smo toliko naivni da nas već 20 i kusur godina hvataju na istu foru?

Ako do danas nismo uspjeli prozrijeti ovu jeftinu igru, onda ne znam šta bih drugo mogao reći, osim da čestitam budžetlijama i onima koji su ih na te pozicije postavili.

Narod, očigledno, bolje nije ni zaslužio.