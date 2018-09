(Bez)izborna kampanja

Počela je predizborna kampanja i prema njoj imam pomiješana osjećanja. S jedne strane nije floskula da je to praznik demokratije: jedva tek ovih nekoliko zadnjih decenija ljudske istorije građani su dobili pravo da biraju one koji će ih predstavljati, a u mnogim zemljama još i danas to pravo je samo san.

Ali s druge strane, u BiH je vidljivo da su izbori u mnogim segmentima ipak samo stvar forme. Prvo, izbore ne dobijaju najbolji programi i najpošteniji kandidati, već najbolje uvezani s najboljim pristupom državnim resursima. Onaj ko u svoju kampanju uspije uliti najviše javnih sredstava, ponuditi najviše radnih mjesta u administraciji i obećati najmasnije postizborne ugovore probranim firmama i biznismenima ima najbolju šansu da "osvoji" povjerenje naroda. Osim toga, grčevita borba da se ne usvoje skeneri, kamere i elektronsko glasanje najbolje govori da će i ovog puta kroz izborne kutije tutnjati bugarski vozovi, izborne listiće šarati nevidljive tinte i magične olovke, a mrtvi ponovo vaskrsnuti na jedan dan kako bi zaokružili svoje najmilije kandidate.

Izborni proces u BiH je na mnogo različitih načina tek jedna vrsta šarade s puno ikonografije, osmijeha, obećanja i uvjeravanja kako su političkim liderima na umu jedino dobrobit i blagostanje naroda, u kojoj, istina, pokoje selo dobije asfalt ili vodovod, poveća se za koji procenat plata, a sirotinja dobije kutiju deteredženta, rolnu toalet-papira i kilu šećera.

Osnovna sistemska greška je što javni resursi, koji pripadaju svim građanima, budu prigrabljeni od strane manje grupe moćnika koja stvara privid demokratije kako bi ljudima odvratili pažnju da im se udjeljuje nešto što je već njihovo.

Ovakva nakaradna paralelna struktura ima suštinsku manu: urušava povjerenje u sistem, stvara samovolju i diskreciono pravo odlučivanja, a dovodi do paralelnih centara moći. Sve to kao nuspojavu ima ispaljivanje zolja usred grada, uklanjanje protivnika rafalima iz automatskog oružja, prebijanja novinara i misteriozna ubistva, kao i opšti osjećaj iznevjerenosti i nesigurnosti.

Kada zakaže država i kada njene funkcije privatizuju pojedinci, izbori teško da ljudima ostave neki suštinski izbor.