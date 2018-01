BiH zaostala, 4G mreža još daleko

Bosna i Hercegovina nesposobna je da bilo koji veći projekat završi na vrijeme, a posljedica toga je da smo danas među tehničko-tehnološki najzaostalijim zemljama Evrope.

Prepucavanje, prebacivanje odgovornosti, miješanje politike i ličnih interesa pojedinaca doveli su do toga da smo danas jedina zemlja u Evropi u kojoj e-uprava ne funkcioniše, koja nema 4G mrežu, digitalnu televiziju i u kojoj preko interneta ne možete završiti bilo koji posao s administracijom.

Već decenijama u BiH se ne ulaže u opremu neophodnu za digitalno doba, a i kad neka institucija odluči da ide u tom pravcu, obično to uradi zbog neke firme ili pojedinca koji treba da se "ogradi". Primjera za to je koliko hoćete, od softvera za poreski sistem, preko digitalnih zemljišnih knjiga do biometrije na ličnim dokumentima i uvođenja nekih kartica koje nikome i ni za šta ne služe.

U ovom trenutku BiH, kada je u pitanju mobilna mreža, ubjediljivo je najzaostalija u Evropi i plaća najvišu cijenu mobilnog interneta i telefonskog impulsa. Mreža treće generacije (3G) koju danas koristimo nije dostupna u svim krajevima BiH, a s druge strane normalne zemlje već rade na uvođenju mreže pete generacije (5G). U regionu 4G već postaje standard i na dobitku su svi - i telekom operateri, i građani, ali i budžeti, s obzirom na to da licence koštaju milione evra, koji se onda ulažu u infrastrukturu i razne projekte.

Bosna i Hercegovina još nije shvatila da je radio- frekventni spektar prirodni resurs, a kadrovi, uglavnom partijski i nestručni, još žive u devedesetim, smatrajući da je Viber vrhunac tehnologije i dok god je tako ne treba očekivati napredak pa ni uvođenje 4G mreže. Barem ne u ovoj godini.