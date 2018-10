Bitke za prava

Žestoke rasprave vode se u BiH da li su ovdje ugrožene nacionalne manjine, Hrvati kao najmalobrojniji narod, Srbi u FBiH ili Bošnjaci u RS. Politički predstavnici vode rovovske bitke da zaštite prava svog naroda od onih drugih koji ih ugrožavaju. I tako već više od 20 godina.

Izvještaj Savjetodavnog komiteta Savjeta Evrope za Okvirnu konvenciju o zaštiti nacionalnih manjina, u kojem se tvrdi da BiH nikako da prevaziđe svoje etničke podjele, samo je još jedan indikator u nizu o tome koliko smo mi duboko podijeljeno društvo.

Ali kad se stvari malo zagrebu ispod površine, u stvari vrlo jasno se vidi da su u BiH ugroženi svi, ali ne od onog drugog, već od korupcije i kriminala koji razjedaju ovu zemlju.

To, naravno, ne znači da treba nipodaštavati i umanjivati etničku identifikaciju. Ja sam Srbin i nikad neću prestati to biti, sa svim onim što to nosi sa sobom. Ali stavljanje u prvi plan nacionalne identifikacije u zemlji koja grca u političkoj korupciji i kriminalu cinizam je posebne vrste.

Svi koji žive u ovoj zemlji imaju iste neprijatelje: siromaštvo, nezaposlenost, neizvjesnost i nesigurnost. Upravo pred našim očima, u centru Banjaluke, događa se jedna drama čovjeka koji želi da sazna ko mu je ubio sina, dok institucije ne samo da ne rade ništa, nego kao da ne žele da se do istine zaista i dođe.

Najveći problem ove zemlje nije to da se zaštiti pravo jednog naroda u odnosu na druge. Naš najveći problem je kako pozitivnu ljudsku energiju, potencijal i bogate resurse koje imamo usmjeriti u boljitak svih koji ovdje žive. Srbi, Hrvati, Bošnjaci i svi ostali građani koji ovdje žive biće istinski srećni kada ovo bude zemlja u kojoj vrijedi živjeti.

Dok tako ne bude, od toga da su naša etnička i nacionalna prava zaštićena niko neće imati puno koristi.